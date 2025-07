ÚZSVM nabízí v elektronické aukci Národní dům na Vinohradech

Národní dům na Vinohradech patří mezi dominanty náměstí Míru v Praze. Minimální cena za tuto výjimečnou nemovitost činí 684 milionů korun.

Elektronická aukce Národního domu na Vinohradech bude zahájena 7. srpna 2025 ve 12 hodin a potrvá do 8. srpna 2025 do 12 hodin. Do elektronické aukce se může přihlásit každý, kdo před jejím začátkem (tj. nejpozději 6. srpna 2025 do půlnoci) složí kauci ve výši 20 milionů korun. Podrobnosti o elektronické aukci naleznete ZDE.

Aby aukce přinesla vítěze, musí v jejím průběhu zájemci učinit alespoň jeden příhoz. První příhoz musí být nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 684 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 50 tisíc korun. Průběh aukce může veřejnost sledovat online na webových stránkách.

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 84% Ne 9% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 1680 lidí

ÚZSVM převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Nejprve tuto jedinečnou nemovitost v souladu se zákonem nabídl jiným státním institucím. Žádná z nich o budovu neprojevila zájem, a proto ÚZSVM hledá definitivního vlastníka v transparentním výběrovém řízení na webových stránkách ZDE.

Aktuální kolo výběrového řízení s elektronickou aukcí je bez dorovnání ve prospěch hlavního města Prahy. Důvodem je, že hlavní město Praha odmítlo přímý prodej této nemovitosti za 684 milionů korun, což je částka, která odpovídá nejnižšímu podání v elektronické aukci. Dorovnání nejvyšší nabídky ve výběrovém řízení tak není důvodné.

Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 až 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály (Majakovského, Raisův a Společenský sál) a čtyři společenské salonky, dále také prodejní i kancelářské prostory. Od počátku byla tato výjimečná budova centrem společenského dění. V současnosti je Národní dům na Vinohradech, dříve známý například pod názvem Ústřední kulturní dům železničářů, využíván pro pořádání plesů a dalších společenských akcí.

Psali jsme: ÚZSVM: Elektronická aukce pražského zámku Veleslavín na začátku května ÚZSVM: Elektronická aukce výjimečného domu U Hybernů má svého vítěze ÚZSVM: Aukce zámku Štiřín vítěze nepřinesla ÚZSVM hledá nového vlastníka pro jedinečný areál zámku Veleslavín v Praze