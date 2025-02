ÚZSVM hledá nového vlastníka pro jedinečný areál zámku Veleslavín v Praze

Elektronická aukce areálu zámku Veleslavín bude zahájena 25. března 2025 v 10 hodin a potrvá do 26. března 2025 do 10 hodin. Do elektronické aukce se může přihlásit každý, kdo před jejím začátkem (tj. nejpozději 24. března 2025 do půlnoci) složí kauci ve výši 15 milionů korun. Podrobnosti o elektronické aukci jsou k dispozici zde. ÚZSVM i v tomto kole výběrového řízení umožní hlavnímu městu Praze a Městské části Praha 6 dorovnat nejvyšší částku z výběrového řízení.

ÚZSVM dlouhodobě navrhoval zařazení zámeckého areálu Veleslavín do vzájemných majetkových převodů mezi státem a hlavním městem Prahou za majetek potřebný pro stát. Hlavní město Praha v roce 2024 zařazení do směny definitivně odmítlo. Z toho důvodu ÚZSVM nezbylo než vyhlásit transparentní výběrové řízení s elektronickou aukcí na prodej tohoto pro stát nepotřebného areálu.

ÚZSVM převzal areál zámku Veleslavín od Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se o areál původně barokního zámku s historickým parkem, který pochází přibližně z roku 1725, kdy byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Rozkládá se na ploše téměř třech hektarů.

Poslední rozsáhlou rekonstrukcí prošel areál v roce 1986, v současné době je tak nezbytná další rekonstrukce. Hlavní budova v minulosti sloužila pro provozování komerčního zdravotnického zařízení. V současnosti má areál ve výpůjčce Městská část Praha 6.