Ústecký kraj: Od prosince se mění jízdní řády a zvýší se počet železničních dopravců

„Největší změny v jízdních řádech probíhají každoročně v prosinci. Letos také na železnici v Ústeckém kraji vyjedou noví železniční dopravci, kteří budou plně integrováni v tarifu DÚK. Ceny tarifu se pro příští rok nemění a cestování na krajský tarif tak stále přináší cestujícím řadu výhod, navíc zahrnuje kromě zelených autobusů a vlaků také hromadné dopravy ve větších městech. Snažíme se, aby se cestování v rámci integrované dopravy neustále zlepšovalo. Také jsem rád, že se na Švestkovou dráhu vrátí každodenní provoz, kde se na lince z Mostu do Litoměřic cestující setkají s nejmodernější regionální tratí v republice. V listopadu také vyjely nové modernější zelené autobusy, se kterými se už nyní cestující potkávají na své cestě do práce či do školy,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.

V linkové autobusové dopravě Dopravy Ústeckého kraje budou drobné změny na Teplicku, kdy dojde k časovým posunům u vybraných spojů, například u linky 486, 487 a u prvních ranních spojů linek 489, 490 nebo 494 z důvodu zajištění návaznosti na ranní rychlík do Prahy. V oblasti Ústecka bude na lince 451 přidaný polední pár z Velkého Března do Homole u Panny ve dnech školního vyučování. Na Lounsku na lince 703 bude odpolední školní autobus z Třebívlic do Semeče posunut o hodinu dříve. Na lince 701 bude zrušená zajížďka do Údlic. Ranní spoj na půl osmou na lince 637 do Litoměřic bude protažen z autobusového nádraží na železniční stanici Litoměřice horní nádraží. Na Mostecku na lince 31 přibudou dva páry spojů do průmyslové zóny Joseph. Na Chomutovsku bude na linkách 561 a 565 nová zastávka Chomutov, Aquasvět.

Na železnici budou v rámci Dopravy Ústeckého kraje jezdit společnosti ARRIVA vlaky, České dráhy, Regiojet ÚK, Die Länderbahn CZ, Die Länderbahn GmbH DLB, GW Train Regio a také společnost AŽD Praha, u které kraj objednal místo sezonního turistického režimu provozu každodenní provoz. Ve všech vlacích na území Ústeckého kraje budou platit integrované jízdenky Dopravy Ústeckého kraje, a to v papírové i elektronické podobě. „Motorové jednotky RegioJet nabídnou cestujícím například připojení k internetu zdarma a od roku 2021 pak RegioJet na spoje nasadí nové moderní elektrické soupravy, které výrazně zvýší komfort cestování na regionálních spojích. Ve vlacích RegioJet budou platit jízdenky v tarifu DÚK - cestující se je budou moci zakoupit buď na obvyklých předprodejních místech, nebo také přímo ve vlaku, kde bude RegioJet k platbě přijímat kromě hotovosti také platební karty," říká Aleš Ondrůj, tiskový mluvčí společnosti RegioJet. Ve vlacích Českých drah bude kromě tarifu DÚK zachován i jejich tarif, cestující si tak mohou zakoupit jízdenku DÚK, nebo jízdenku ČD a využít tak některých slev, které ČD ve svých vlacích nabízejí. Jedná se zejména o tzv. IN karty. „Od 15. prosince 2019 zavádíme platbu kartou "kontaktně i nekontaktně" ve všech vlacích Českých drah, kde máme průvodčí. Vlakové čety průběžně vybavíme mobilními platebními terminály. Samozřejmě, že tuto službu můžeme poskytnout pouze v místech, kde je signál, aby platba mohla proběhnout. Konkrétně v Ústeckém kraji bude k dispozici potřebný počet platebních terminálů propojených s přenosnými osobními pokladnami,“ říká Vladimír Štochl, ředitel Regionálního obchodního centra Ústí nad Labem.

Při cestě mimo kraj nebo z jiného kraje do Ústeckého pojede cestující na jízdenku vydanou dle tarifu dopravce, případně si zkombinují tarify dvou sousedních IDS. Na lince U3 a U5 dojde k nárůstu objednávaného dopravního výkonu. Na lince U7 přibyde polední pár osobních vlaků mezi Ústím nad Labem-Střekovem a Děčínem. Dojde k objednání večerního spoje po všechny dny v týdnu v úseku Mělník (20:52) – Ústí nad Labem západ (21:51). Na trati 130 od Teplic po Most dojde k výluce prakticky po celé období roku 2020, kvůli probíhající stavbě vlaky pojedou pomaleji a bohužel v Mostě dojde k rozvázání přestupních přípojů. Dále bude probíhat výluka na lince U28 na německém území Bad Schandau – Sebnitz a z důvodu havarijního stavu mostu přes Vilémovské údolí se přidá také výluka v úseku Dolní Poustevna – Mikulášovice dolní nádraží.

Od prosince se rozšiřuje také platnost tarifu Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). U vlaků budou integrované jízdenky nově využitelné i při cestách do části Středočeského kraje. Od 15. prosince začne tarif DÚK platit na železničních linkách R23 a U32 až do Mělníka. Jízdenky DÚK na těchto linkách platily dosud jen na území Ústeckého kraje a jejich platnost končila ve Štětí. Platnost krajského tarifu se prodlužuje i na lince U22, kde nebude platit jen do Horních Beřkovic, ale nově až do Vraňan. V jednání je i rozšíření uznávání jízdenek DÚK na vlakových linkách U4 a R20 do Kralup nad Vltavou, které by mělo vstoupit v platnost od data vyhlášení. Ve Středočeském kraji se také rozšířila platnost papírových jízdenek DÚK na autobusových linkách. Kromě dosavadních šesti linek PID přibudou v prosinci další dvě linky, kde bude možné jízdenky DÚK používat: linka 585 v úseku Třeboc – Ročov/Kroučová – Vinařice a linka 619 v úseku Kroučová, křiž. – Vinařice. Nově budou od prosincové změny jízdního řádu uznávány a vydávány elektronické jízdenky DÚK i u Českých drah a Dopravního podniku města Ústí nad Labem (zde dosud platil Tarif DÚK jen částečně a uznávaly se jen papírové jízdenky). Tarif DÚK bude tak po prosincových změnách u naprosté většiny integrovaných dopravců platit plnohodnotně. Částečně integrovaný s pouhým uznáváním papírových jízdenek zůstane jen Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a 8 autobusových linek PID.

Města, kde je již zaintegrována městská hromadná doprava a lze v ní využívat jízdenky DÚK – Děčín, Varnsdorf, Teplice, Bílina, Chomutov, Jirkov, Ústí nad Labem, Roudnice nad Labem, Most a Litvínov. Cenu jízdenky DÚK je možné zjistit na tarifním počítadle ZDE.

