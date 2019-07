VOP: Předčasně narozenému dítěti se díky ombudsmance dostává péče hrazené pojišťovnou

Pokud rodiče nemají v České republice trvalý pobyt, není dítě účastno veřejného zdravotního pojištění, ale rodiče ho musí pojistit u komerční pojišťovny. Když je zdravé a nepotřebuje speciální péči, pojišťovna s nimi uzavře smlouvu. Potíže nastanou, když má novorozenec zdravotní problémy a vyžaduje lékařskou péči. V tu chvíli pojišťovny dítě komerčně nepojistí (je to na vůli pojišťovny, rodiče to nijak nemohou ovlivnit). K obavám o život a zdraví dítěte tak rodičům přibude obava, jak nemocnici za péči zaplatí. Účet může jít až do milionů.

Přesvědčila se o tom cizinka, která se v České republice dokonce sama narodila, žije zde a pracuje. Má zde ale dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání, nikoli trvalý pobyt. Protože je řádně zaměstnaná, vztahuje se na ni veřejné zdravotní pojištění, dítě by ale muselo být pojištěno u komerční pojišťovny. Syn se ženě narodil předčasně a musel být umístěn do inkubátoru. Komerční pojišťovny ho odmítly pojistit, žena proto požádala pro syna o trvalý pobyt z důvodů hodných zvláštního zřetele a vzápětí podala žádost o registraci syna k účasti na veřejném zdravotním pojištění. Pojišťovna ho však odmítla jako pojištěnce zaregistrovat.

Ombudsmanka konstatovala, že pojišťovna pochybila. Nejvyšší soud už v roce 2016 rozhodl, že pokud rodič, bez ohledu na svůj pobytový status, podá za dítě do 60 dnů od jeho narození žádost o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele, až do pravomocného rozhodnutí o žádosti se na dítě pohlíží, jako kdyby trvalý pobyt v ČR mělo. Pobyt dítěte je tedy od okamžiku jeho narození trvalým pobytem ve smyslu zákona o pobytu cizinců, a to po celou dobu řízení o žádosti, pouze na základě jejího podání. Po tuto dobu je dítě jako pojištěnec i účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

Pojišťovna na upozornění ombudsmanky ihned reagovala, věc přehodnotila a dítě zdravotně pojistila k okamžiku jeho narození.

Psali jsme: Ombudsmanka upozorňuje na některé problematické body věcného záměru stavebního zákona Veřejný ochránce práv: Nečinný stavební úřad v Prostějově dal stavebníkovi volnou ruku Ombudsman vydal sborník stanovisek věnovaný problematice vězeňství Veřejný ochránce práv: Nedostatky v evidenci kulturních památek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva