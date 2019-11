VZP: Jak je to s nárokem diabetiků na glukometr a diagnostické proužky?

U zdravotnických prostředků pro diabetiky dochází s účinností od 1. 12. 2019 ke změnám ohledně jejich předepisování, schvalování a úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Glukometr může pacientovi v indikovaných případech předepsat diabetolog; diagnostické proužky na stanovení glukózy v krvi diabetolog, nebo nově u pacientů léčených perorálními antidiabetiky i praktický lékař.

Pacient s diabetem 2. typu, který je ve stabilizovaném stavu a nemá žádné větší komplikace, je běžně v péči svého registrujícího praktického lékaře. Takový pacient nepotřebuje průběžnou kontrolu hladiny glukózy v krvi apod., takže nepotřebuje mít k dispozici glukometr. Praktický lékař u něj může sledovat kompenzaci cukrovky pomocí vyšetření glykovaného hemoglobinu přímo v ordinaci a stejně tak mu může sám orientačně glukometrem vyšetřit aktuální hladinu cukru v krvi.

Glukometry jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny diabetikům, kteří jsou léčeni intenzifikovaným inzulínovým režimem nebo perorálními antidiabetiky (léčba inzulínovými pery, nebo pumpou, léčba hypoglykemizujícími perorálními antidiabetiky, nebo u nediabetické hypoglykémie). Glukometr předepisuje diabetolog na poukaz, který pacient následně předloží ve výdejně zdravotnických prostředků, kde mu bude glukometr vydán. Na rozdíl od dřívějška již od 1. 12. 2019 není nutný souhlas revizního lékaře.

Glukometr (s možností stahování hodnot do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení dat) je ze zdravotního pojištění hrazen do výše 500 Kč, v množství 1 kus za 6 let. Pro další typy glukometrů (glukometry pro stanovení ketolátek, glukometry s hlasovým výstupem, glukometry s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením) platí stejný množstevní limit, s úhradovým limitem 1 000 Kč.

Diagnostické proužky na stanovení glukózy z krve pojišťovna hradí v množství, které záleží na závažnosti zdravotního stavu. Na základě indikace diabetologem, nebo praktickým lékařem, je pacientům léčeným perorálními antidiabetiky hrazeno 100 kusů za rok. Vše se samozřejmě vykazuje na číslo pojištěnce, takže pacient nemá nárok dostat poukaz na 100 kusů proužků od praktického lékaře a na dalších 100 kusů od diabetologa. V ostatních případech diagnostické proužky předepisuje diabetolog. Pacientům léčeným injekčními neinzulínovými antidiabetiky, nebo inzulínem do 2 dávek denně, nebo s nediabetickou hypoglykémií je hrazeno množství 400 kusů za rok. Pacientům léčeným intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínovou pumpou nebo perem) je hrazeno 1 500 kusů za rok. A diabetikům do 18 let včetně nebo těhotným diabetičkám je hrazeno 2 500 kusů za rok.

Do 1. 12. 2019 jsou úhrady nastavené takto: 400 kusů proužků mají hrazeno (do výše 3 200 Kč) pacienti léčení perorálními antidiabetiky, pacienti léčení inzulínem, kteří si aplikují inzulín jednou či dvakrát denně, a pacientky s gestačním diabetem léčené dietou či perorálními antidiabetiky; po schválení revizním lékařem pak množství od 400 do 1 000 kusů pacienti léčení intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 a více aplikací inzulínu denně), pacienti léčení inzulínovou pumpou a těhotné diabetičky léčené 1-2 dávkami inzulínu denně, množství od 1 000 do 1 800 kusů pacienti do 18 let a těhotné diabetičky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem nebo inzulínovou pumpou.

Připomínáme, že diabetici (děti i dospělí) mohou získat příspěvek VZP na zdravotní pomůcky zakoupené nad limit určený zákonnými normami, mj. právě na diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi. Žádost o příspěvek z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2019 je nutné podat do 30. 11. 2019.

