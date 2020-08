VZP: Přeregistrace k jinému praktickému lékaři v době studia

reklama

Musím se přeregistrovat k jinému lékaři, když budu nyní studovat v jiném městě, než mám trvalé bydliště?

ODPOVĚĎ:

Na dobu studia je vhodné se přeregistrovat k praktickému lékaři, který ordinuje tam, kde trávíte celý školní rok. Mít ho daleko není právě praktické. Proto také nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb stanoví, že registrujícího praktického lékaře (a gynekologa a stomatologa) má mít pojištěnec dostupného v dojezdové době 35 minut. Pokud se ale sama rozhodnete zůstat registrovaná nadále třeba na druhé straně republiky, nelze vám v tom bránit.

Nemít svého praktického lékaře poblíž může samozřejmě znamenat jisté problémy. I při pobytu mimo trvalé bydliště však existuje řešení, pokud potřebujete ošetření nebo vyšetření. Rozhodně to není tak, že by se o vás mohl a měl lékař, u něhož nejste registrována, postarat jen v případě, kdy jde o život ohrožující stav. Nemůže vás ani nutit k přeregistraci a tím podmiňovat nutné ošetření. Může vás totiž ošetřit v rámci tzv. nepravidelné péče. Tu vykáže k úhradě vaší zdravotní pojišťovně na zvláštním dokladu. Je to postup, který praktičtí lékaři znají a běžně jím vykazují péči poskytnutou neregistrovaným pojištěncům. Po lékaři, který o vás nemá potřebnou dokumentaci, ovšem těžko můžete chtít nějaká potvrzení o zdravotním stavu třeba pro školu, předepisování léků, které pravidelně berete, nezajistí vám provedení preventivní prohlídky apod.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění má pojištěnec právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb (lékaře, zdravotnického zařízení); podmínkou je, že tento poskytovatel je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně. S tím u VZP jistě nebude problém. V případě registrujících lékařů, tj. u praktického lékaře, gynekologa a stomatologa můžete své právo na výběr uplatnit jednou za 3 měsíce. Jinak řečeno, kdybyste si s novým lékařem "nesedli", můžete se u jiného registrovat až po třech měsících.

Připomínáme, že podle zákona o zdravotních službách může lékař odmítnout přijetí nového pacienta do své péče jen z přesně specifikovaných důvodů. Prvním je, že by přijetím dalšího pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo že jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení. Překročením únosného pracovního zatížení se přitom rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým. O tom, kolik pacientů lékař přijme, ovšem rozhoduje on sám. Druhým regulérním důvodem k odmítnutí je, že vzdálenost místa pobytu pacienta by neumožňovala praktickému lékaři výkon návštěvní služby. Jestliže vás lékař odmítne převzít do péče, měl by vám o tom vydat písemný doklad se zdůvodněním.

Pokud by se vám nedařilo najít si nového registrujícího lékaře ve městě, kde budete studovat, poradí vám další kontakty na nejbližším klientském pracovišti VZP nebo na infolince 952 222 222.

