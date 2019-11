Vánoční stromky se rozsvítí na východě Čech s podporou Skupiny ČEZ. Bonusem jsou dvě soutěže

Jedním z prvních stromečků, který již zdobí náměstí a vytváří atmosféru Vánoc, je ten ve Dvoře Králové nad Labem. A následovat budou další. Vánoční trhy a jarmarky spojené s videoprojekcí a hlavně rozsvícení stromků jsou součástí celorepublikové adventní kampaně ČEZ „Rozsvítili jsme vánoční stromy po celé zemi“. Ta si svou premiéru odbyla v loňském roce.

Obce a města na východě Čech si od Skupiny ČEZ rozdělí více jak 600 tisíc korun. „Na každou obec vychází 20 až 30 tisíc korun, což se může zdát jako symbolický příspěvek, ale z reakcí starostů víme, že jim to před koncem roku s přípravou vánočního programu hodně pomůže,“ řekla Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ.

„Celoročně naplňujeme různými aktivitami v regionech jednu z priorit naší strategie udržitelného rozvoje – Být dobrým partnerem a sousedem měst a obcí, kde podnikáme. Adventní setkání u vánočního stromu, kdy si sousedé mohou užít slavnostní atmosféru, pobavit se, popřát si hezké svátky, do této koncepce přirozeně zapadá. Proto jsme se i letos rozhodli pokračovat ve stejném loňském duchu. Rozsvícením vánočních stromů na venkově i ve městech chceme zároveň poděkovat všem zákazníkům, kteří nám zachovávají přízeň,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Zatímco ve městech a obcích se poprvé vánoční stromy rozzáří v různý čas během podvečerů od 24. listopadu až do 1. prosince, videoprojekce na výškových elektrárenských objektech má svou pevně stanovenou dobu. Kromě Teplárny Trmice budou suverénně největší vánoční stromky k vidění i na chladicích věžích jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

A co by to bylo za čas adventní bez vánoční soutěže se Skupinou ČEZ. Pro zákazníky a fanoušky je už nyní na Facebooku Skupina ČEZ připravena na každý den jedna soutěžní otázka, případně tipovačka či nějaký úkol, a to až do 15. prosince. Každý den je přitom vyhlášen jeden vítěz, který získá poukaz na vánoční strom v hodnotě 1 000 Kč a vánoční světýlka k tomu. Více ZDE.

„Ale to není vše. Vánoční radost uděláme také příznivcům Nadace ČEZ a zejména aplikace EPP - Pomáhej pohybem. Už popáté totiž odstartuje oblíbená série soutěží Adventní kalendář. Mezi cenami jsou cenné sportovní suvenýry, které do soutěží věnoval například Jaromír Jágr nebo Barbora Strýcová, ale také sportovní pomůcky. Zájemci si o ně mohou zasoutěžit od 1. prosince až do Štědrého dne na Facebooku EPP – Pomáhej pohybem Nadace ČEZ,“ uzavřela Michaela Ziková. Soutěžit přitom lze ZDE,“

Detailní informace o tom, kde proběhnou rozsvícení vánočních stromů, najdete na webové stránce ZDE.

