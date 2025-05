Rozsudek, který mnohé naštve. K projednávání „petice“ proti Konečné a Turkovi

Směšná předvolební rozhrávka. Usilovat o členství v jakékoliv mezinárodní organizaci, která není označena za teroristickou, je legitimní. To je politika.

Stejně legitimní politický cíl je usilovat o vystoupení z jakékoliv (a podotýkám i z teroristické) mezinárodní organizace. Notoričtí „demokratičtí“ pořvávači a petenti v praxi poznávají rozlehlost demokracie. Není totiž „odcamcaď pocamcaď“. Odcituji vám z rosudku Evropského soudu pro lidská práva, starého padesát let:



Toto je klíčový rozsudek velkého pléna ECHR, Richard Handyside versus Velká Británie. Týkal se nakladatelství Stage 1 v Londýně vydání „pobuřující“, „obscénní“ a „podvratné“ knihy The Little Red Schoolbook, která školou povinné děti seznamovala s podrobnostmi sexuálního chování. ECHR formuloval svůj apel v osvobozujícím rozsudku v roce 1976. Tento judikát je dodnes závazný jak pro český Nejvyšší soud, tak i pro Ústavní soud.



Pikantní je, že klíčový rozsudek vznikl, protože se Británie pokoušela cenzurovat své krajní levičáky. Nakladatelství předtím vydalo knihy Socialism and Man in Cuba od Che Guevary, Major Speeches od Fidela Castra a Revolution in Guinea od Amilcara Cabrala. Od roku 1971 vyšly další čtyři tituly, a to Revolution in the Congo od Eldridge Cleavera, kniha spisů z hnutí za osvobození žen s názvem Body Politic, China's Socialist Revolution od Johna a Elsie Collierových a The Fine Tubes Strike od Tonyho Becka. Uznejte, že pro konzervativní Velkou Británii je toto velmi podvratná činnost, nabádající k násilnému svržení státního zřízení... A v „malé rudé učebnici“ se učilo školní děti masturbovat, a to i v páru nebo vysvětlovalo nuance sexuálních her.



Obsahovala šestadvacetistránkovou část věnovanou „sexu“, která zahrnovala následující podsekce: Masturbace, Orgasmus, Pohlavní styk a mazlení, Antikoncepce, Mokré sny, Menstruace, Péče o děti neboli „špinaví staříci“, Pornografie, Impotence, Homosexualita, Normální a abnormální, Zjistěte více, Pohlavní choroby, Potrat, Legální a nelegální potraty, Nezapomeňte, Metody potratů, Adresy pro pomoc a rady v sexuálních záležitostech.

V úvodu se uvádělo: „Tato kniha má sloužit jako referenční příručka. Cílem není ji číst hned od začátku, ale použít obsah k nalezení a přečtení věcí, které vás zajímají nebo o kterých se chcete dozvědět více. I když jste na obzvláště progresivní škole, měli byste v knize najít spoustu nápadů na vylepšení.“

Soud tehdy uznal význam slov „zvrhnout a zkazit“ jako nutnost pro demokracii... *

Stejně tak konstatuji, že vystoupení z jakéhokoliv kolektivního obranného paktu je nesmyslné, pokud nechceme platit 15–20 % HDP na vydržování vlastní vševojskové armády. Ne, nemáme peníze ani techniku a ani lidi na obranu vlastní země. A ani je nechceme na tento účel v tomto množství vydávat. Čili... kolektivní obrana je nákladově efektivní, abych se vyjádřil ekonomickým žargonem. Jelikož vojenské plánování vyžaduje souhlas našich volených zástupců, tak my si určujeme míru zapojení ČR v NATO. Pokud by býval Miloš Zeman odmítl přelety bombardérů nad Českem a odmítl bombardování Jugoslávie, nedošlo by k němu. Vyžadovala se jednomyslnost. Francie svého času opustila vojenskou strukturu NATO, ale zůstala součástí Aliance v politické činnosti. Nepřekážela, neblokovala, prostě se neúčastnila...

Z technického hlediska je odchod z NATO také nesmysl. CO se zbraněmi ve standardu NATO, co se střelivem, co s náhradními díly? Na sovětskou techniku jsme měli slovenské opravárny. Dnes nemáme nic. Hlavně nemáme technologickou znalost ani výrobní kapacity pro nezbytný spotřební materiál, zejména rakety. Už ani Škodovka neumí vrtat hlavně tanků...

Pro mne je otázka naší politické orientace jasná, geopoliticky neměnná. Jsme uprostřed Evropy. Varšavská smlouva je mrtva, RVHP je mrtvo. Dokonce nejsme ani hraniční zemí Schengenu. Co můžeme a musíme, je měnit myšlení politiků Evropy v evropských orgánech a politických aliancích a případně, stejně jako to dělá Maďarsko, blokovat nesmysly. Tvrdě, nekompromisně. A jindy zase měkce, diplomaticky ustoupit a vyměnit negativní pozici za výhodu pro svou zemi. Zevnitř evropských struktur. V EU na úrovni Rady ministrů, v Evropském parlamentu. V Radě Evropy na úrovni Konference ministrů a Parlamentního shromáždění. V NATO na úrovni plánovacího výboru.