Zaorálek (SOCDEM): Plachty na Lidovém domě kritizují Fialovu vládu

Dvě plachty na fasádě Lidového domu reagují ve stylu ministra vnitra a předsedy STAN Víta Rakušana, kterého se dotkla slova předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové o tom, že Fialova vláda je pro Česko větší riziko než hrozba ze zahraničí. „Vít Rakušan používá budovu ministerstva vnitra pro PR triky a pověsil na něj nevkusnou plachtu s ruským prezidentem v pytli na mrtvoly, my vyvěsili fakta a nabídku konkrétních řešení,“ uvedl první místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek

„Abychom poukázali na to, že antisociálnější vládu jsme v historii ještě neměli, jedna plachta premiérovi Fialovi připomíná, že by měl přestat pohřbívat sociální jistoty a musí začít řešit problémy tří milionů Čechů ohrožených chudobou,“ vysvětlil Zaorálek. Podle Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN ČR) žijí v Česku tři miliony lidí pod nebo těsně nad hranicí chudoby, což je v evropském kontextu unikát – bohužel v tom negativním smyslu slova. To, že situace je alarmující, potvrzuje i nedávný průzkum agentury STEM/MARK, podle kterého přibližně třetina Čechů nemá žádné úspory, nebo jsou nižší než jejich měsíční mzda. Z toho vyplývá, že jakýkoli větší nečekaný výdaj může mít devastující dopad na jejich finanční situaci.

Vláda místo toho, aby pracovala na snížení počtu lidí ohrožených chudobou, dělá pravý opak. Vždyť za vlády Petra Fialy jsme dosáhli řady „úspěchů“:

Nejdražší cena elektřiny v EU podle kupní síly Nejvyšší ceny potravin v historii Nejnižší dostupnost bydlení v EU Reálné mzdy nižší než v roce 2019 Odchod do důchodu v 67 letech

Druhá plachta je možná ještě závažnější. Upozorňuje, že když se na tuto vládu něco provalí, za záhadných okolností umírají lidé. Například v kauze Dozimetr, kde podle vyšetřovatelů bylo zpronevěřeno 115 milionů korun a kvůli které muselo odejít z politiky několik členů hnutí STAN (například ministr Petr Gazdík), záhadně zemřelo pět svědků. Někteří svědci si dokonce sháněli ochranku, protože měli očividně strach o život. Za měsíc má začít soudní proces a nebudeme muset plachtu přelepit, pokud počet mrtvých možná vzroste?

Zaráží nás, že premiér Petr Fiala se na to jen dívá a nechává ministra vnitra Rakušana v ministerském křesle, ačkoliv používal stejný šifrovaný telefon jako všichni obžalovaní v kauze Dozimetr.

Není to tím, že Rakušan kryje Fialu v jeho kauze Kampelička, kde si premiér údajně „zapomněl“ milion korun? A asi nikoho nepřekvapí, že i v této kauze je bývalý majitel kampeličky už po smrti.

Kritizovat umí každý, ale SOCDEM má řešení. Proto jsme instalovali i třetí plachtu, na které představujeme Sedm jistot sociální demokracie pro lepší Česko. Stát tu má být pro občana, ne proti němu. A nejen občas, ale celý život. Našich Sedm jistot si klade za cíl zlepšit situaci mladých lidí s bydlením, pracující lidi s dětmi chceme podpořit nižšími daněmi, vyšší minimální mzdou anebo Kroužkovným. Nezapomínáme ani na seniory, kteří celý život pracovali, a na které tato vláda často zapomíná. Proto jim navrhujeme 13. důchody, snížení věku odchodu do důchodu zpět na 65 let nebo možnost jít do důchodu o rok dříve za každé vychované dítě.

PhDr. Lubomír Zaorálek SOCDEM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky