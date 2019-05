Veřejný ochránce práv: Dospívající dívce v dětském domově upírali její práva

26.05.2019 14:12

Na ombudsmanku se obrátila sedmnáctiletá dívka, která byla umístěna do dětského domova. Podle svých slov byla do domova umístěna poté, co její poručníci nesouhlasili s tím, aby bydlela u svého již zletilého přítele. Po umístění do dětského domova jí ředitel zařízení zakázal se s přítelem stýkat, měla omezený přístup k telefonu a nesměla používat internet.