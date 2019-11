Vězeňská služba: Generální ředitel navštívil pětiletou Adélku po transplantaci srdce

„Sám jsem otcem a je mi jasné, jak tak závažné zdravotní komplikace malého dítěte zasáhnou celou rodinu. Strach o život a zdraví dětí je asi to nejhorší, co může rodiče potkat. Proto jsme se společně s Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky rozhodli pomoci naší kolegyni a založili jsme sbírku na podporu Adélčiny rodiny, abychom jí v této tíživé situaci pomohli,“ řekl Petr Dohnal.

Sbírka končí 30. listopadu 2019 a peníze z ní rodině nesmírně pomohou při překlenutí její tíživé situace.

Příběh Adélky Holčákové

Adélka byla ve Fakultní nemocnici Motol od konce června. Ihned po stanovení diagnózy byla zapsaná do seznamu čekatelů na transplantaci srdce, což byla její jediná naděje na uzdravení. Na konci července přistoupili lékaři k provizornímu řešení, kterým bylo voperování malého čerpadla přímo do Adélčina srdce. Čerpadlo zcela nahradilo funkci levé srdeční komory. Ačkoliv bylo čerpadlo voperováno přímo do srdeční komory, bylo řízeno externí kontrolní jednotkou a napájeno externími bateriemi. Adélka měla tedy z pravého boku vyvedený kabel, který vedl k této řídící jednotce. To vše si Adélka musela nosit v batohu na zádech. Každá ze čtyř baterií vydrží asi sedm hodin, jinak musí být jednotka napájena z elektrické sítě. Bez tohoto batohu nemohla Adélka sama ani vstát z postele a musela být pod neustálým dohledem.

Adélka má další dva sourozence, tříletá dvojčata Vítka a Jindřišku, jež rovněž vyžadují náročnou péči. Adélčina matka pracovala řadu let na generálním ředitelství Vězeňské služby ČR jako účetní a v červenci onemocněla rakovinou, takže se musí podrobovat náročné a vyčerpávající léčbě. Rodinu tak živí pouze otec Pavel Holčák, i on však musel práci omezit, aby se mohl starat o nemocné členy své rodiny. Rodinu své dcery všemožně podporuje také babička Jana Bittnerová, která v současné době pracuje u VS ČR ve Vazební věznici Praha Pankrác.

Adélka strávila v intenzivní péči motolské nemocnice několik měsíců, což mělo velmi negativní vliv na její psychiku. Rodina proto usilovala o převzetí do domácí péče. V polovině září byla Adélka konečně propuštěna domů. Tomu předcházela náročná rekonstrukce dětského pokoje, neboť Adélka musí mít, vzhledem ke snížené imunitě, samostatný pokoj, nemůže spát společně se svými sourozenci Jindřiškou a Vítkem. V té době byla Adélka schopná chodit jen s chodítkem a byla jí přidělena pečovatelka, která dávkovala léky a každý večer ji zapojovala kapačku. V domácí péči ale Adélka strávila jen týden, neboť se kvůli výskytu infekce a sraženin u srdce musela vrátit do motolské nemocnice. Na zdejším dětském kardiologickém oddělení pokračovala v léčbě, při níž se u ní rodiče a babička střídali 24 hodin denně. Pro chod rodiny to bylo mimořádně těžké období.

V říjnu se pro Adélku podařilo najít vhodné srdíčko a 9. října, a tak se Adélka mohla podrobit transplantaci. Náročnou operaci zvládla a hned jak přijala nové srdíčko, se neskutečně rychle začala zotavovat. Na konci října byla propuštěna do domácího léčení. Stále ale musí absolvovat časté kontroly v nemocnici a brát množství léků. Rodiče museli koupit dvě čističky vzduchu, jednu do Adélčina pokoje, druhou do společných prostor - do obýváku. Každý, kdo přijde do domu, se musí převléknout do čistého oblečení, nasadit si roušku a dezinfikovat ruce.

Následující tři měsíce, tedy do konce ledna 2020, nesmí žádné z dětí z rodiny do kolektivu. Adélčiny sourozenci tedy nesmějí chodit do školky, a pochopitelně nesmí ani do jiných rizikových uzavřených prostor, jako je hromadná doprava, obchody, kino, divadlo a podobně. Adélka by vždycky měla mít roušku, čepici, rukavice a v případě slunečného počasí i sluneční brýle. Měla by jíst jen čerstvé jídlo, balenou kojeneckou vodu. Musí se vyhýbat mléčným výrobkům s živými kulturami, většině sýrů, grepům, syrovému masu, syrovým vejcím, majonéze a podobně. Nezbytný je denní úklid domácnosti dezinfekčními prostředky. Následující tři měsíce je nutné všechna tato opatření striktně dodržovat, následující období asi jednoho roku už bude možné tento přísný režim trochu zmírnit. Pro chod rodiny je tohle všechno samozřejmě velmi náročné, ale přesto pozitivní a nadějné. Maminka Adélky, která krátce po Adélčině srdečním selhání sama onemocněla rakovinou, se stále léčí chemoterapiemi, které potrvají do konce listopadu. Pak by měla podstoupit operaci a další léčbu. Rodina věří, že na vánoce budou konečně všichni spolu doma.

Jestliže i vy chcete rodině projevit podporu a solidaritu, můžete do sbírky přispět převodem nebo vkladem finanční částky na transparentní sbírkový účet Nezávislého odborového svazu PČR, vedený u Sberbank. Dbejte, prosím, na uvedení správného variabilního symbolu, a mějte na paměti také termín ukončení sbírky. Veřejnou sbírku vyhlašuje Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky spolu s Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Číslo účtu: 4200555535

Kód banky: 6800

Variabilní symbol: 145431

