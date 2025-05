Kocmanová (Piráti): Není normální hodnotit ženy podle vzhledu

Mám vaši pozornost? Super.

Teď ji prosím věnujte průzkumu o tom, čemu čelí české poslankyně.

Je to totéž, co zažívají všechny ženy (nejen) ve veřejném prostoru – političky, novinářky, vědkyně, umělkyně, celebrity…

Hodnocení vzhledu. Sexuální narážky. Výhrůžky.

Proto taky často spousta z náš řeší to, co na sítě dát a co ne. Která fotka bude sklízet urážky nebo posměšky a která lajky. Tak trochu vystupuju z komfortní zóny a sdílím vedle sebe dvě, které jsem původně vůbec sdílet nechtěla. Ale jsme prostě lidi, za jeden den vypadáme stokrát jinak a to, co se na sítě dostane, je často focený na několikrát, pečlivě vybraný a není to real. Real je jen to, co říkáme a co prosazujeme.

Dokud budeme jen tiše sledovat a brát jako běžnou součást veřejné diskuze, že je normální hodnotit ženy podle vzhledu a ne podle toho, co říkají, bude pro spoustu z nás dál těžké rozhodnout se být vidět a slyšet. Mnoho žen tomu čelit nechce a já se jim nedivím - nikdo si nezaslouží být vystavován nenávisti.

Takže moc prosím, postavme se za sebe. Ženy, muži, mladší, starší - když se spolu neshodneme politicky, diskutujme, ale neurážejme se. A nepřihlížejme tomu, když uráží někdo jiný.

Podívejte se, s čím se ženy v politice potýkají.

Klára Kocmanová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vidlák po provalených číslech pojmenoval Fialu zvířecím jménem Alena Maršálková: Politici z ODS prosazují jihočeský „Manhattan“ v blízkosti přírodní rezervace! Ukrajinci v Polsku naříkají, že je Poláci šikanují. Je dusno Dvořák: Jednání v Istanbulu? Zlom nenastane. Putin nechce mír