Na ostří nože. V Rumunsku se před 2. kolem schyluje k dramatu

Před druhým kolem prezidentských voleb v Rumunsku přinášejí dva nové průzkumy veřejného mínění rozdílné předpovědi výsledku mezi kandidáty.

Průzkum agentury CURS, realizovaný ve dnech 8.–11. května 2025 na vzorku 3 042 respondentů kandidáta George Simiona (AUR) ukázal vedení se ziskem 52 %, zatímco nezávislý kandidát a starosta Bukurešti Nicusor Dan by získal 48 %.

Podle průzkumu agentury AtlasIntel z 9.–12. května 2025 mezi 3 945 respondenty ukazuje rovnovážné rozdělení sil. Oba kandidáti shodně získali 50 % hlasů.

Romania, AtlasIntel poll: Presidential run-off election Simion (AUR-ECR): 50 % (+1) Dan (*-RE): 50 % (-1) +/- vs. 01-03 May 2025 Fieldwork: 09-12 May 2025 Sample size: 3,945 ? https://t.co/UhvC4YNJL2 pic.twitter.com/8FUGyiQdfk

Očekávané druhé kolo prezidentských voleb se uskuteční už 18. května 2025. Dnes, ve středu večer, se ještě oba prezidentští kandidáti setkají tváří v tvář v poslední prezidentské debatě, kterou pořádá televizní stanice Romania TV. Debata začíná v osm hodin večer a měla by trvat asi tři hodiny, uvedli zástupce televize pro rumunský informační server HotNews.ro.

Půjde už o třetí debatu mezi Georgem Simionem a Nicusorem Danem po prvním kole prezidentských voleb. První debata se uskutečnila minulou středu v parlamentu pod záštitou Národního odborového bloku (BNS). Druhou debatu o den později, tedy minulý čtvrtek, odvysílala stanice Euronews. Poté se oba prezidentští kandidáti vzájemně obvinili z vyhýbání se dalším konfrontacím – Simion odmítl účast na debatách stanic Digi24 a Antena 3 CNN, zatímco Nicusor Dan nešel na setkání pořádané Rumunskou obchodní a průmyslovou komorou, ani údajně na debatu Bukurešťské univerzity.

Nicusor Dan se v úterý zúčastnil debaty v parlamentním paláci pořádanou stanicí Antena 3. Nezávislý prezidentský kandidát poukázal na nerovnováhu mezi velkými městy a menšími městskými či venkovskými oblastmi. Zdůraznil potřebu zajistit rovné příležitosti dětem bez ohledu na místo bydliště a dostupnou kvalitní zdravotní péči pro seniory.

Nicusor Dan také uvedl, že v současné době by Rumunsko mohlo ztratit svůj směr, jak ekonomicky, tak geopoliticky. „Co se týče geopolitického směřování, je možné, že i přes protizápadního prezidenta Rumunsko zůstane v EU, ale s tímto prezidentem bude Rumunsko izolováno,“ cituje Dana server HotNews.ro.

Kandidát Svazu pro sjednocení Rumunů (AUR), George Simion, byl v úterý na debatě pořádané Obchodní a průmyslovou komorou. Během debaty uvedl, že odmítá zvyšování daní. Zároveň vyzdvihl potřebu rovného přístupu k podnikatelům a spravedlivého placení daní bez zvyšování jejich sazeb.

„Jakékoli zvyšování daní je recese. Musíme tedy především regulovat práci, kterou je třeba podporovat, ne ji nadměrně zdaňovat,“ řekl Simion podle server News.ro a varoval před recesí. Klíčem k růstu podle něj není vyšší zdanění práce, ale její podpora a rozšíření daňové základny skrze rozvoj odvětví, jako je stavebnictví a zemědělství.

Minulý týden v rozhovoru pro server POLITICO Simion také prohlásil, že on osobně nebude hlasovat pro vyslání „vojenské pomoci Ukrajině, protože bude konzultovat otázky obrany s americkou stranou“.

Na svém účtu sociální sítě X pak Simion informoval o dnešním jednání s polským prezidentem Andrzejem Dudou, kde diskutovali o společném boji za demokracii, ekonomické spolupráci obou zemí a rumunském potenciálu.

?????????? An excellent meeting today w/ President @AndrzejDuda, at the Presidential Palace, #Warsaw.



We discussed about our common fight for #democracy, economic cooperation, @ThreeSeasPlan & #Romania's huge potential.



Material publicitar politic

CMF 31250007

CPP A1B1C1D1E1 TUR2 pic.twitter.com/nfjmQbQJ4G