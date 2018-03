Vláda schválila změnu služebního zákona a nepodpořila poslanecký návrh na úpravu protikuřáckého zákona

Vláda se dnes vrátila k projednávání novely zákona o státní službě, kterou přerušila v únoru. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová členy kabinetu informovala, že Evropská komise nemá námitky proti navrženým změnám, a proto vláda novelu odsouhlasila. Mimo jiné přinese větší flexibilitu a otevřenost, protože tříkolové výběrové řízení zmenší na dvoukolové a umožní přihlášení širšímu okruhu osob. Upravuje také systém služebního hodnocení. Navržená účinnost změny zákona je od 1. ledna 2019.

„Tento bod jsme přerušili, následně ho projednávala paní ministryně Dostálová s Evropskou komisí a ta ke změnám nemá námitky. Po dnešním projednání a schválení oslovíme oficiálně Evropskou komisi, aby začala proces zaujetí stanoviska,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Nesouhlasně se vláda postavila k poslaneckému návrhu na změnu tzv. protikuřáckého zákona, který by povoloval kouřit v takzvaných kuřárnách a v malých stravovacích zařízeních. Podle vlády je zákon v platnosti teprve devět měsíců a za tak krátkou dobu není možné ho plně vyhodnotit. Jeho přijetí také předcházela široká celospolečenská diskuze. Poslanecký návrh je navíc v rozporu s hlavním cílem zákona, kterým je ochrana veřejného zdraví před škodlivými účinky tabákového kouře. Čeká se také na vyjádření Ústavního soudu, kde požaduje skupina senátorů zrušení některých ustanovení.

Důležitým bodem jednání byla debata o financování vládních priorit. Vláda se zabývala návrhy na snížení výdajů kapitol v letech 2018 až 2021, následně diskuzi přerušila do příštího týdne. Ušetřené prostředky budou využity například na opravy silnic II. a III. tříd či slevy na jízdném pro děti, studenty a seniory.

Na programu dnes vláda měla i schválení změny příslušnosti hospodaření s majetkovými účastmi státu ve společnostech Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost. Nově budou pod Ministerstvem financí, kde se spojí podíly Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zemědělství. Předseda vlády Andrej Babiš také zdůraznil potřebu přijít s jasnou koncepcí podpory exportu.

Ministryně financí Alena Schillerová předložila členům vlády informaci ve věci odměňování vedoucích zaměstnanců společností s majetkovou účastí státu, která reaguje i na nedávné informace o vysokém odchodném některých vysokých manažerů. Ministři a ministryně dostali za úkol revidovat tyto postupy.

Vláda začala projednávat informaci o strategické spolupráci mezi vládou a BMW, které se zaměřuje na podporu vybudování vývojového a testovacího centra BMW na Sokolovsku v Karlovarském kraji. Podle premiéra Babiše se chce kabinet při svých cestách do krajů podívat na místo, kde by mělo být centrum umístěno. Pro konečné rozhodnutí je také nutné předložit doplňující informace. Centrum za zhruba 250 milionů euro by přineslo několik stovek pracovních míst.

Kabinet dnes schválil úpravu systemizace služebních a pracovních míst platnou od 1. dubna 2018. Jedná se především o drobné změny, které se týkají například určení platových tříd. Výraznější změnou je převod agendy udržitelného rozvoje z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí, převod oddělení strategie S3 z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu či změny na Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Důvodem úpravy systemizace je především optimalizace odborných činností.

Ministr průmyslu a obchodu předložil vládě program VADIUM 2018 až 2023, jehož cílem je podpořit prostřednictvím bankovních záruk přístup malých a středních podnikatelů k zakázkám z výběrových či zadávacích řízení.

