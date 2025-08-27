Vorařský den v NZM Ohrada připomene zaniklá řemesla

Jak se dříve plavilo dřevo po jihočeských řekách? Co je to houžev nebo šrek? Sedmý ročník Vorařského dne přivítá v sobotu 6. září v Národním zemědělském muzeu na Ohradě všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět zajímavosti o voroplavbě, dnes již zaniklém způsobu dopravy dřeva na řekách. Na programu budou ukázky tesařského řemesla a ukázky restaurovaných sbírkových předmětů muzea, stavba modelu vorové tabule, přednášky na témata „lidí od vody“ nebo tvořivá dílna pro děti i dospělé.
„Těšíme se na všechny, kteří se chtějí dozvědět zajímavosti o dnes již zaniklém řemesle, které bylo v roce 2022 zapsáno na reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO,“ zve k návštěvě Václav Kinský, ředitel NZM Ohrada.
Vorařství, tedy stavba pramenů a plavba dřeva, bylo sezónní povolání, které úzce souviselo s lesnictvím – šlo o efektivní způsob dopravy dřeva plavením po řekách. Dnes již nalezneme jen málo ukázek tohoto velmi důležitého řemesla. Také proto členové spolku Purkarec staví každým rokem na Ohradě část vorového pramene, který se následně začlení do zážitkového areálu na nádvoří zámku. První model tzv. předáku byl postaven v roce 2022, letos vznikne další, už čtvrtá část.
Zájemci si během Vorařského dne budou moci také poslechnout sérii zajímavých naučných přednášek a besed. Besedu o životě plavců a „lidí od vody“ povede Anna Husová s dcerou Anitou Crkalovou z projektu vorařství.cz, webové platformy věnované dokumentaci a popularizaci vorařské tradice.
Dozvíte se, jak je vorařská tradice udržována do dnešních dnů díky činnosti spolku Vltavan a seznámíte se se stoletým příběhem plaveckého rodu Husů z Hladné u Albrechtic nad Vltavou. Beseda bude doprovázena promítáním historických fotografií s ukázkami z plavecké kroniky Vojtěcha a Josefa Husy a vzpomínkami na bratra Anny Husové – posledního voraře Václava Husu (1930–2021).
Vojtěch Pavelčík zájemce provede historií překladiště dřeva v Nové Peci, Václav Kinský představí úryvky z plaveckých kronik ze sbírek NZM a vzpomínky plavců a představí se také projekt Koncept Lanna a současnost plavby na jihočeských vodách.
V rámci programu se budou promítat vybrané díly pořadu Toulavá kamera České televize a od 15 hodin čeká návštěvníky moderovaná beseda s Ivetou Toušlovou. Na zvědavé návštěvníky čeká také překvapení, a tím je muzejní akvizice roku – nález z pražského malostranského domu. Hasiči Purkarec připraví k ochutnání plavecké dobroty.
Návštěvníci Vorařského dne si budou moci v muzeu prohlédnout výstavu Jihočeské imprese malíře Františka Líbala, zážitkovou expozici Les pramenů – příběhy lesů, navštívit Muzejní pohádkové sklepy nebo obdivovat malované Střelecké terče ze sbírek NZM Ohrada.
Datum a místo konání:
sobota 6. září 2025 od 10. do 16. hodiny, Národní zemědělské muzeum Ohrada
Vstupné:
Na program venkovního areálu muzea je vstupné zdarma. Pro vstup do muzea platí během akce snížené vstupné. Plné – 100 Kč, snížené – 50 Kč.
Otvírací doba a další informace ZDE.
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První lesnické a lovecké muzejní sbírky zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména velký sál vyzdobený barokními loveckými motivy, nábytkem z paroží a kopiemi velkoformátových pláten J. G. Hamiltona. Virtuální prohlídku NZM Ohrada najdete ZDE, více informací na wwebu ZDE.
