Zoo Liberec: Údolí ohrožené divočiny má reálnější obrysy

Jak by mohlo vypadat tzv. Údolí ohrožené divočiny v Zoo Liberec? Co přinese nové rozvojové území o rozloze téměř 13 hektarů, které se rozkládá v nevyužívaném zalesněném údolí za Sovovou ulicí v okolí bývalého přírodního amfiteátru? Na to vše již přibližně dokáží odpovědět vítězné projekty z tzv. soutěžního dialogu, které měly za úkol podobu budoucího rozvoje liberecké zoo navrhnout. První místo obsadil kolektiv zpracovatelů AND, spol. s r. o. a K2N LANDSCAPE s.r.o. Ti také získali kromě zakázky na dopracování masterplanu i zakázku na prvních pět projektů včetně expozice tygra ussurijského.

„Jsem ráda, že jsme se posunuli o výrazný kus dopředu a můžeme odprezentovat tři vítězné návrhy ze soutěžního dialogu na novou podobu Údolí ohrožené divočiny. Zoologickou zahradu jsme převzali s tím, že zajistíme její obnovu a rozvoj. Projektujeme a obnovujeme původní areál včetně Lidových sadů a stejně tak pracujeme na řešení rozvojové plochy nad zahradou. Právě architektonicko-krajinářská soutěž je zásadním krokem pro rozhodnutí o její podobě,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Libereckého kraje.

Z celkem pěti uchazečů vybrala odborná komise složená ze tří nezávislých odborníků navržených českou komorou architektů a dvou zástupců Libereckého kraje a statutárního města Liberec tři soutěžící, jejichž plán budoucího rozvoje zoo včetně návrhu expozice tygra ussurijského nejvíce odpovídal původnímu zadání.

„Všechny tři architektonické týmy pochopily naši vizi přírodního areálu s prostornými expozicemi nabízejícími trochu jiný zážitek návštěvníkům, především ale co nejpřirozenější podmínky pro chované ohrožené druhy volně žijících zvířat. Zároveň je každý z návrhů svým způsobem originální,“ doplnil ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.

Pořadí soutěže:

místo: kolektiv zpracovatelů AND, spol. s r. o. a K2N LANDSCAPE s.r.o. místo: kolektiv zpracovatelů REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS a ABM ARCHITEKTI místo Masák & Partner, s.r.o. a Ateliér Krejčiříkovi

Úkolem pro soutěžící bylo nejen vytvořit tzv. studii masterplanu, která by přinesla plán budoucího rozvoje zoo na tomto novém území, jeho propojení se stávajícím areálem a upřesnění etapizace výstavby, ale i navržení expozice tygrů ussurijských a její zasazení do krajiny v údolí.

Všichni postupující se následně sešli s porotou i zástupci zoologické zahrady osobně na tzv. prvním workshopu, který proběhl vloni v srpnu v Zoo Liberec. V průběhu října se uskutečnil druhý workshop, kde jednotlivá architektonická studia představila hodnotící komisi a zástupcům zoo své doplněné návrhy a na základě zpětné vazby z workshopu své návrhy dopracovala. Následně vybrala odborná komise pomocí bodovacího systému vítěze. Určujícím parametrem byly kromě samotného návrhu studie a etapizace výstavby také profesní přístup a cena. Vítěz soutěžního dialogu získá kromě zakázky na dopracování masterplanu i zakázku na prvních pět projektů včetně expozice tygra ussurijského.

V sobotu 1. a v neděli 2. února 2025 vždy od 10 hodin budou mít zájemci z řad veřejnosti i odborníků možnost zúčastnit se v prostorách pavilonu ZooExpo besedy spojené s vernisáží. Vystaveny tam budou vizualizace a panely ze soutěžního dialogu. Vernisáž se uskuteční za účasti architektů vítězných návrhů. Na besedu je nutné se předem registrovat, a to do středy 29. ledna 2025 na e-mail: tesarova@zooliberec.cz .

Kromě soutěžního dialogu na Údolí ohrožené divočiny Liberecký kraj a Zoo Liberec chystají celou řadu dalších projektů. Kupříkladu v listopadu roku 2024 kraj vyhlásil výběrové řízení na firmu, jež provede kompletní rekonstrukci pavilonu a výběhu žiraf v liberecké zoo. Předpokládaná hodnota zakázky činí maximálně 111.203.218,23 korun včetně DPH.

Nadále pokračuje projekt LIFE4ZOO, který přinese nový kruhový vodohospodářský systém v areálu zahrady. Jeho součástí je i vybudování umělého mokřadu v rokli u pavilonu levhartů. Mokřad bude součástí budoucího venkovního výběhu levhartů. A ten je nyní ve fázi projektování.

Vloni v srpnu začala také rekonstrukce spojená s protierozními opatřeními ve výběhu oslů somálských, která bude dokončená letos v dubnu. V listopadu roku 2024 začala stavba nového bistra v Dětském koutku. Toho by se návštěvníci měli dočkat nejpozději letos v květnu.

Botanickou a zoologickou zahradu převzal Liberecký kraj v roce 2022 od statutárního města Liberec, zatímco domovy seniorů – na Františkově a ve Vratislavicích nad Nisou – získalo od kraje do své péče město.