Zoo Zlín během vánočního období přilákala rekordní počet návštěvníků

Od soboty 21. prosince do středy 1. ledna si do zahrady našlo cestu 16 055 návštěvníků. Je to nejvyšší počet v uvedeném období v dosavadní téměř osmdesátileté historii zoo.

Nejvíce návštěvníků během vánočního období přišlo v pondělí 30. prosince, kdy do zoo dorazilo 2 243 lidí. „Velmi mile nás tak velký zájem překvapil, všem děkujeme za přízeň. Lidé nás také doslova zasypali dárky pro naše zvířata. Pod vánoční stromy na nádvoří zámku a u hlavního vstupu darovali zvířatům 220 kg zeleniny a ovoce, 15 kg ovesných vloček, 5 kg luštěnin, 10 beden sušeného pečiva a také sušené fíky, piškoty a 5 kg různých ořechů. Je krásné, jak návštěvníci na nás myslí, jak moc jsou štědří. Za celou zoo jim velmi děkuji,“ vyzdvihnul podporu návštěvníků ředitel zoo Roman Horský.

Během Vánoc Zoo Zlín připravila pro návštěvníky řadu překvapení. „Děti do 12 let k nám mohly zavítat za symbolickou jednu korunu, tato akce navíc trvá až do neděle 5. ledna. Areál zoo stále zdobí originální výzdoba v podobě světelných siluet exotických zvířat. Zářící slony, tapíry, nosorožce, rejnoky, tučňáky, klokany, kapybary a řadu dalších lidé mohou až do 5. ledna obdivovat každý den do 16.30,“ uvedla Romana Mikešová, vedoucí marketingu.