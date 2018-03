dTest: Dodavatel poslední instance - zachránce při krachu vašeho dodavatele energií

Jestliže váš dodavatel ztratí oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu či plyn, musíte si hledat nového dodavatele. Ovšem zákonné lhůty pro to, abyste jej našli, se pohybují v řádech několika málo dní od ukončení činnosti původního dodavatele. Jestliže nestihnete plynule přejít k novému, bude vám automaticky přidělen dodavatel energií, kterého zákon vzletně nazývá dodavatelem poslední instance. V současné době jsou jím v závislosti na konkrétním regionu společnosti ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská energetika v případě elektřiny a E.ON Energie, innogy Energie (dříve RWE Energie) a Pražská plynárenská v případě plynu.

„Dodavatel poslední instance dodává spotřebitelům energie za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem, a to nejdéle šest měsíců. Právo na dodávky od dodavatele poslední instance mají ale jen ty domácnosti, které v předcházejících 12 měsících neměly spotřebu vyšší než 630 MWh,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Během šesti měsíců od zahájení dodávek energií od dodavatele poslední instance byste měli uzavřít novou smlouvu buď s ním, nebo s nějakým jiným dodavatelem. Před uzavřením smlouvy je na místě zvážit nejen nabízenou cenu za dodávky, ale zaměřit se také na případné smluvní pokuty a další podmínky obsažené nejen v textu samotné smlouvy, ale i v obchodních podmínkách a cenících. Zvážit byste měli i to, zda uzavřete smlouvu na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. V případě smlouvy na dobu určitou můžete sice získat lepší cenu, ale na oplátku se musíte takzvaně upsat dodavateli na určité období. Navíc ukončit smlouvu na dobu určitou před uplynutím sjednané doby často buď nejde vůbec, nebo jen se zaplacením tučné smluvní pokuty. Není proto dobré sjednat si smlouvu na dobu určitou na období delší než jeden či dva roky. Pokud se totiž na trhu objeví lepší nabídky, bude vám stávající smlouva bránit je přijmout.

Situaci, kdy váš dodavatel zkrachuje, není radno podceňovat. Může vás to totiž přijít draho. Jestliže do půl roku od zahájení dodávek dodavatelem poslední instance neuzavřete novou smlouvu o dodávkách energií, ocitnete se v neoprávněném neboli černém odběru. „Důsledkem černého odběru může být nejen odpojení od elektřiny či plynu, ale i to, že budete muset zaplatit vyšší částku než tu za energie, které jste skutečně odebrali, včetně případných nákladů na obnovení dodávek,“ upozorňuje Lukáš Zelený.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

