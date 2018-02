dTest: Může online cesta za láskou skončit exekucí?

13.02.2018 15:00

Období roku, kdy všude kolem vídáme valentýnské dárky ve tvaru srdce a online pozvánky k seznámení, je opět tady. Mnohé internetové seznamky nabízí měsíc služeb zdarma nebo za snížený poplatek. Říkáte si, proč to nezkusit, když je to gratis? Pak byste měli vědět, že se musíte po zkušebním měsíci aktivně odregistrovat, jinak vám začnou z účtu odcházet tisícové částky za další členská období. Co dělat, když už o služby seznamky nestojíte?