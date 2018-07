dTest: Vaši internetovou identitu lze snadno koupit

Naprosto všechny vaše osobní údaje i s informacemi o vašich internetových aktivitách lze koupit na černém online trhu naprosto bez problémů. Je to cenově dostupné a podvodníkům se to vyplatí.

Vaše kompletní online identita včetně bankovních údajů stojí zhruba 800 britských liber neboli asi 23 600 Kč, upozorňuje britská spotřebitelská organizace Which?. Přihlašovací údaje na Facebook se vším, co jste tam kdy sdíleli, má cenu 120 Kč, vaše pasové údaje desetkrát více. Tato data vyšla najevo poté, co tým bezpečnostních expertů služby Top 10 VPN prozkoumal tisíce seznamů osobních údajů na třech nejoblíbenějších černých tržištích na internetu (Dream, Point a Wall Street Market). Přepočteme-li vše na české koruny, průměrně se tam nabízejí přihlašovací údaje na PayPal za 8000, do internetového bankovnictví za 4800, na eBay za 770, na Apple za 330, na Hotmail za 70, údaje kreditky za 1700 a debetní karty za 185 korun.

Tyto informace umožňují přístup k účtům, které lze snadno zneužít objednáním zboží a služeb nebo převodem peněz, aniž byste pak mohli viníka dohledat. Lze je snadno posbírat z veřejných databází, sociálních sítí a internetových tržišť.

Způsoby, jak se bránit, jsme vám nedávno s britskými kolegy nabídli v našem článku. Patří k nim také způsob, jak zjistit, zda byl vás e-mail nabourán, nebo jak požádat o vymazání z veřejné databáze. O mnohé se můžeme postarat sami. Někdy je však těžké volit mezi vlastní reklamou nebo osobní popularitou a rizikem odhalení citlivých osobních údajů. Mnohé oběti krádeže identity nebo její části jsou velmi aktivní na internetu, což podvodníkům práci usnadňuje.

autor: Tisková zpráva