Herman (ANO): Animační studio dalo peníze STAN a získalo zakázku na opravu gotického chrámu

Skutečně šlo o velmi zvláštní spolupráci, a to nejen proto, že zakázku na rekonstrukci gotického Chrámu sv. Bartoloměje získalo Animační studio, ale i proto, že této zakázce předcházel sponzorský dar, který toto studio poukázalo STAN přesto, že bylo ve ztrátě. Jak se ukázalo, Kluci Ve Spolek věděli, kudy běží zajíc a jejich peníze byly záhy přímo královsky zhodnoceny.
O čem to tedy bude?
- Vít Rakušan mluvil a zpíval
- Kluci vědí, kudy běží zajíc a dávají peníze STAN
- Prostory v centru Kolína za 80 Kč/měsíc? Není problém!
- Klukům Ve Spolek připluli kapříci
- Nemáš peníze? Není problém, Kolín dá a nemusíš ani hnout prstem
- Peníze máme, necháme to zkrachovat
Jak zaznělo v úvodu, server iDnes.cz se před pár dny zabýval zakázkou, kterou na Vnitru vyhrála firma, jež nejen že neměla odpovídající historii, ale dokonce sídlila v paneláku a v minulosti byla z podobného výběrového řízení vyřazena.
Pokud si říkáte, že tady něco „smrdí“, tak dovolte, abych vás seznámil s něčím, co zapáchá stejně, ne-li víc. Jen se tomu svého času média „zapomněla“ věnovat.
O co jde? O poměrně zvláštní spolupráci, kterou za Rakušanova působení navázalo kolínské animační studio Kluci Ve Spolek s kolínskou radnicí.
Rakušan ve filmu
Plodná spolupráce začala nenápadně, a to účinkováním kolínského starosty Víta Rakušana v animovaných filmech, které Kluci Ve Spolek vyráběli. Jak zjistíte ze závěrečných titulků, neváhal se připojit ani Rakušanův nástupce a současný náměstek hejtmanky Peckové (STAN) Kašpar a další kolínští úředníci, pracovníci neziskovky Prostor plus, o které ještě bude řeč a dokonce i současný senátor za STAN Pavel Kárník.
Prostě taková „Partička 2“.
Nedaří se ti v podnikání? Sponzorský dar STAN to vyřeší
Ale v Kolíně se pokračovalo dál a dobré vztahy byly upevněny i něčím hmatatelnějším, to jest penězi. Jako by nestačily kyperské a ruské peníze, proudící do STAN z daňového ráje, se svojí troškou do mlýna přispěli i Kluci Ve Spolek.
A ukázali skutečně velké srdce a neskutečné odhodlání, které hraničilo až ze sebeobětováním. V situaci, kdy tato společnost v roce 2016, vykazuje ztrátu 98 tisíc Kč, přesto Kluci našli prostředky a věnovali částku 35 350 Kč jako dar STAN. Společnost v roce 2016 tedy vytvořila ztrátu, kde dar STAN dělá cca 35% této ztráty.
Finanční situace Kluků Ve Spolek se však markantně zlepšila poté, co tento dar na účet STANu poukázali. Zakázka snů na sebe nenechala dlouho čekat, co na tom, že byla mimo oblast jejich dosavadního hlavního působení?
Ale o tom později.
Pronájem prostor v centru města za 80,-Kč měsíčně? V Kolíně je to možné
Spolupráce se totiž upevňovala i jinak. Jeden ze společníků Kluků Ve Spolek totiž figuroval v řadách STAN v sousední Kutné Hoře a zároveň i v dozorčí radě společnosti Prostor plus o.p.s., z jejíž účtu byly financované klamavé letáky STAN v Kutné Hoře, které byly odsouzeny u kutnohorského soudu.
Za zmínku určitě stojí pár slov z rozsudku, která nepotřebují další komentář:
„STAN upřednostnil osobní zájem na maximalizaci volebního zisku před veřejným zájmem na dodržování všech zásad čestné a poctivé volební kampaně, což leccos vypovídá o přístupu této volební strany k řešení kolize osobního a veřejného zájmu.“
Prostor plus ale utužoval spolupráci s radnicí vedenou Vítem Rakušanem i mnohem výhodněji. Posuďte sami, zda jsou podmínky pronájmu prostor v centru Kolína běžné a zda by to bylo možné jinde, než tam, kde vládl řádný hospodář Rakušan.
Nápadně výhodný pronájem prostor společnosti Prostor plus za Tisíc korun za rok, tedy 80,-Kč/měsíc? To skutečně není mnoho, co říkáte? Tady je důkaz:
Zakázka snů, aneb Kluci, chytil jsem pořádnou rybu!
A to samozřejmě není všechno. Přichází jeden z vrcholů celé spolupráce města Kolín vedeného dobrým Vítem Rakušanem a Kluků Ve Spolek.
Toto animační studio, totiž zvítězilo ve výběrovém řízení na rekonstrukci gotického chrámu sv. Bartoloměje, kam měli dodat nábytek, vybavení a elektrozařízení.
Ano, toto výběrové řízení vyhráli lidé, kteří o sobě tvrdili (dle svých webových stánek) „Jsme animační studio. Více než deset let se pohybujeme v rozbouřených vodách nejrůznějších animačních technik a technologií, noříme špičku lodi pod vlny a zase vyplouváme nad hladinu, jen aby mohl plavčík v koši pokaždé radostně zvolat: „Hele kluci, chytil jsem další rybu!“
Finanční analytik a poradce Martin Němec, který kolínské reálie velmi dobře zná, charakterizoval celé dění okolo této zakázky jako sérii zcela neuvěřitelných náhod. Mimo jiné píše:
Náhodou město Kolín (jmenovitě Vít RAKUŠAN) v den voleb!!! a těsně před volbami podepsalo smlouvy s touto společností o dodávkách nábytku, vybavení a elektrozařízení, konkrétně dne 24.9. 2018 ve výši 3 263 939,- Kč a 5.10. 2018 druhou ve výši 9 567 712,- Kč, tedy celkem 12 831 651 Kč (včetně DPH).
Zcela náhodou tak rozsah zakázky dramaticky násobně převyšoval běžné obraty této společnosti.
Skutečně stojí za povšimnutí, že firmě, která do té doby dělala z velké části animované filmy, která má základní jmění 200.000,- Kč a která byla ve ztrátě, podepsal Vít Rakušan zakázku za 12 milionů a to v den komunálních voleb, tedy doslova na poslední chvíli. Navíc podmínky VŘ jako by kopírovaly jejich maximální zakázky v oboru nábytku…
A já dodám, že jistě jen náhodou bylo výběrové řízení uzpůsobeno v případě požadovaných referencí na částky (vzhledem k celé hodnotě projektu naprosto směšné), které Kluci Ve Spolek splňovali, i když i tak s „odřenýma ušima“.
Jedna dodávka nábytku za 300 tisíc a jedna instalace expozičních prvků za 100 tisíc měla stačit jako reference k mnohamilionové zakázce? To je velmi zvláštní poměr i pro hospodáře jakým byl Vít Rakušan.
Miliony předem za nic - v Kolíně žádný problém
Pokud vám zmíněná fakta připadají trochu přitažená za vlasy, věřte, že zcela odrážejí kolínskou realitu a hospodaření za vlády pana Rakušana. A není to zdaleka všechno. Pan Němec ve výčtu neuvěřitelných náhod pokračuje dál:
Úplně náhodou dojde k podpisu smlouvy na vyšší částku (Kupní) 5.10.2018 – připomeňme, že se jednalo o den voleb do obecního zastupitelstva v Kolíně. Náhoda přímo osudová.
Úplně náhodou smlouvy umožňují IHNED PO PODPISU SMLOUVY společnosti fakturovat celkem 40% zálohu, tedy za obě smlouvy celkem 5,1 mil. Kč.
Rozumějme tedy, že Vít RAKUŠAN podepsal smlouvu, na základě které společnost se základním jměním 200.000 dostane bez toho, že by hnula prstem 5 milionů, jako zálohu! V souvislosti s faktem, že jsou Kluci Ve Spolek v současné době v likvidaci!!!, to bylo všechno, jen ne zodpovědné hospodaření se svěřenými prostředky!
Finanční analytik Martin Němec dodává:
Viděno drobně z jiného úhlu - částka 5,1 mil. Kč reprezentuje desetinásobek vlastního kapitálu společnosti Kluci Ve Spolek, s.r.o. . Zjednodušeně, tato společnost v době, kdy jí bylo smlouvou umožněno získat od města Kolín takovouto zálohu reálně ručila majetkem okolo 500 tisíc Kč (498 tis. 2017 a 617 tis. 2018). Ale náhodu město Kolín (reprezentované STAN a Rakušanem) toto riziko považovalo za naprosto v pořádku!!!
Smlouva se potom prý v tichosti musela upravit, protože toto financování odporovalo evropským standardům a EU by nedala dotace na projekt. To, že byl Rakušan takto donucen dát Klukům Ve Spolek z ruky bez jakýchkoli výsledků „jen“ 1,25 milionu, na tom nic nemění. Zeptejte se standardních stavebních a jiných firem, jestli jim zhotovitel z řad státních organizací dává po podpisu smlouvy takové zálohy?
Epilog
Sami uznáte, že těch kolínských náhod a otazníků se v souvislosti s hospodařením STAN vyrojilo spousta. Abychom ale nemluvili jen o Kolínu, je tu ještě jedna zajímavá náhoda, tentokrát krajská. Podle serveru Hlidacstatu.cz uzavřela nám dobře známá kolínská firma Kluci Ve Spolek smlouvu s vedením Středočeského kraje na marketing, natáčení videí a propagační činnosti. Smlouvu, jen tak pro zajímavost, podepsal na Středočeském kraji další radní za STAN Martin Macháček pár dnů před tím, než skončil ve funkci radního pro investice. Zase Náhoda?
A třešnička na dortu?
Zkuste si najít firmu Kluci Ve Spolek nyní. Nenajdete. Zanikla…
Pro analytiky, zde odkazy a příslušné smlouvy:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-neprustrelne-vesty-firma-zakazka.A251110_191226_domaci_tvrk?zdroj=banner
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kampan-sfalesnymi-letaky-byla-nepoctiva-soud-ale-volby-vkutn/r~ab10ad1ee33711e8af000cc47ab5f122/
