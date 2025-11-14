ČSÚ: Ekonomická situace Jihomoravského kraje se zlepšuje

Jihomoravský kraj zaznamenal v roce 2024 mírný demografický růst, když počet jeho obyvatel vzrostl s přispěním migrace o téměř 2,6 tisíce osob. Téměř třetina obyvatel žije v Brně, které zůstává hlavním tahounem regionu. „Přestože se v Jihomoravském kraji narodilo v loňském roce nejméně dětí za posledních 23 let, míra porodnosti byla třetí nejvyšší mezi kraji. Naděje dožití se vrátila na předpandemickou úroveň a patřila k nejvyšším v republice,“ uvedla Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně ČSÚ.
Ekonomická situace kraje se zlepšuje, průměrná mzda zde v roce 2024 činila 45 036 Kč, což byla třetí nejvyšší hodnota mezi kraji. Regionální HDP na jednoho obyvatele setrvale roste a průmyslové tržby dosáhly v roce 2024 rekordních 301,1 miliardy Kč. Významnou roli hraje výzkum a vývoj, do kterého bylo vloni investováno více než 25 miliard Kč, druhá nejvyšší částka po Praze. Počet vydaných stavebních povolení se ale propadl na historické minimum.
Sociální oblast v Jihomoravském kraji čelí mnoha výzvám. „Počet uchazečů o zaměstnání v roce 2024 vzrostl o 8,6 %, přičemž zároveň klesl o 1,5 % počet nabízených pracovních míst. Podíl nezaměstnaných byl čtvrtý nejvyšší ze všech krajů Česka. Kapacita domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením zůstávala nedostatečná s více než 8 tisíci neuspokojených žádostí,“ sdělila Kateřina Sendlerová, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně. Průměrný starobní důchod vloni činil 20 562 Kč, přičemž tento důchod bez souběhu s vdovským a bez poměrného starobního důchodu pobíralo téměř 200 tisíc obyvatel kraje.
V kraji se v roce 2024 investovalo 4,54 miliardy Kč do ochrany životního prostředí, což bylo meziročně o 30 procent více. Denní spotřeba vody v domácnostech v Jihomoravském kraji dosáhla v roce 2024 výše 92,1 litru na osobu a byla v mezikrajském porovnání druhá nejvyšší. Ekologické zemědělství tvořilo jen 6,1 % zemědělské půdy, což odráželo převahu konvenčního hospodaření.
autor: Tisková zpráva