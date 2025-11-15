Fňukáte. Kolovratník utřel Piráty. Facku mu vrátil Novotný

15.11.2025 9:53 | Monitoring

Téma postavení Pirátů ve Sněmovně vyústilo ve slovní přetahovanou mezi poslancem Martinem Kolovratníkem (ANO) a bývalým starostou Řeporyjí, bývalým novinářem Pavlem Novotným. Kolovratník zkritizoval chování Pirátů po volbě vedení Poslanecké sněmovny, a Řeporyjec mu nevybíravě kontroval.

Foto: ANO.cz
Popisek: Martin Kolovratník

Piráti s 18 poslanci jako čtvrtý nejsilnější klub nezískali žádné vedoucí posty – ani v čele výborů, ani komise, ani místopředsednictví Sněmovny. Vyjadřují proto křivdu, kritizují, že se jedná o „porušení zvyklostí“ a označují to za izolaci jejich klubu. Existují mediální interpretace, že jde o politickou pomstu či vyřizování účtů vůči Pirátům.  

Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová již dříve uváděla, že nevidí důvod, aby si Piráti stěžovali, protože mají možnost odvádět práci, kterou sami označují za prioritu. Piráti budou mít zastoupení ve všech sněmovních výborech, a tedy „mohou pracovat, jak sami deklarovali, protože právě ve výborech je na práci největší prostor“.

Poslanec Martin Kolovratník (ANO) okomentoval chování Pirátů ve Sněmovně. „Největší postřeh z tohoto týdne? Chování Pirátů. To, co předvedli ve Sněmovně, už není jen politika – je to trapné. Neustálé fňukání. Že mají málo výborů, že nejsou ve vedení, že je někdo ‚ošklivý‘ nebo ‚nedemokratický‘,“ napsal na platformě X. A v kritice pokračoval: „Přitom se sami chovají destruktivně, a to nejen vůči vznikající koalici, ale i vůči kolegům v opozici. Není divu, že se tím dostávají do izolace.“

„A fakta? V tomto volebním období máme 18 výborů. Budoucí koalice má ve vedení 10, opozice 8. Tedy spravedlivě, poměrně a bez extrémů. A to, že mezi těmi osmi opozičními posty není ani jeden pirát, opravdu není chyba hnutí ANO ani vznikající koalice,“ zdůraznil Kolovratník s tím, že to je věc postoje Pirátů ke svým kolegům v opozici.

Bývalý řeporyjský starosta Pavel Novotný, který před nedávnem opustil věznici v Liberci po tříměsíčním trestu, a tvrdí, že „prošel sebereflexí“, se do Kolovratníka zostra pustil a vrátil mu facku za Piráty.

Ve své reakci pod jeho příspěvkem napsal, že se Kolovratník v minulosti snažil získat podporu Andreje Babiše pro to, aby se stal ministrem dopravy, a proto se mu údajně „podbízel“ a loajálně sloužil, ale marně. „A že sis myslel, že budeš ministr dopravy a proto jsi mu nonstop lezl do prdele, ačkoli jsem tě jasně upozorňoval, že s tebou AB nepočítá. Že jsi jen užitečný debílek,“ vzkázal noblesně Řeporyjec poslanci hnutí ANO svůj postřeh z posledních dní.

V souvislosti s obsazením ministerstva dopravy v budoucí vládě se nejčastěji skloňuje jméno Ivana Bednárika, zkušeného manažera, který dříve vedl například ČD Cargo a nyní působí jako generální ředitel Železnic Slovenskej republiky. Některé zdroje zároveň uvádějí, že resort dopravy by měl podle povolebních jednání připadnout hnutí SPD. 

autor: Natálie Brožovská

