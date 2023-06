„33 Prigožinových lidí už Lukašenko vydal.“ Co zatím zapadlo

MONITORING Zatímco v Rusku se řeší, co bude dál po pokusu Jevgenije Prigožina s tažením na Moskvu, se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj raduje, že ukrajinští vojáci dosáhli řady úspěchů. A ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uklidňuje africké partnery, že wagnerovci z kontinentu nezmizí. Zato v ruském armádním velení může dojít ke změnám. Ke změnám ale může dojít i mezi wagnerovci, protože slibům ruského prezidenta Vladimira Putina nelze podle washingtonského Institutu pro studium války věřit.

reklama

Ruský prezident Vladimir Putin promluvil k národu. Poděkoval některým velitelům soukromé armády wagnerovců Jevgenije Prigožina, že se zastavili na posední možné linii a vyhnuli se pravděpodobnému krveprolití.

Mezitím se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zaradoval, že ukrajinští vojáci dosáhli v bojích důležitých úspěchů.

„Dnes naši bojovníci postoupili ve všech směrech, a to je šťastný den. Přál jsem klukům více takových dnů,“ prohlásil Zelenskyj v projevu ke svým spoluobčanům.

Navštívil prý jednotky bojující u Bachmutu i jednotky bojující na jihu Ukrajiny.

„Bylo mi ctí ocenit naše bojovníky, osobně jim poděkovat, potřást jim rukou. Děkuji vám za všechna slova podpory, chlapi! Děkuji za vaše objetí, velmi vřelá, všem, kteří dnes přišli,“ pokračoval Zelenskyj s tím, že nelze zapomínat ani na ty, kteří v boji za Ukrajinu padli.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru pro Russia Today ujistil africké partnery, že z Mali a ze Středoafrické republiky nebudou wagnerovci staženi. V těchto zemích působí např. jako instruktoři. Anglicky mluvícím čtenářům zprávu přinesl server listu The Guardian. „Pokud jde o zprávy o tom, že někdo panikaří, žádnou paniku jsem nezaznamenal. Nezaznamenal jsem žádné změny ve vztazích příslušných afrických zemí s Ruskou federací.“

Ale nějaké napětí přece jen panuje.

„Situace je extrémně nestabilní. Ale co jsme se naučili od… Wagnera v Africe za posledních pět let je, že skupina je odolná, kreativní, nebojácná a dravá, takže je méně pravděpodobné, že Wagnerova říše okamžitě spadne jako domeček z karet,“ řekla Nathalia Dukhan, hlavní vyšetřovatelka The Sentry, nevládní organizace se sídlem v USA, která v úterý zveřejní zprávu o aktivitách wagnerovců v Africe.

The Guardian upozornil, že v Africe působí stará garda wagnerovců, žádní trestanci z věznic, takže lze předpokládat, že tito muži budou k Prigožinovi loajální.

„Místní ruské zdroje také informovaly, že zaměstnanci Wagnera pokračují v náboru personálu v Petrohradě, Jekatěrinburgu, Novosibirsku a Ťumeni,“ doplnil k tématu washingtonský Institut pro studium války.

V Bělorusku prý vznikají nové výcvikové tábory pro wagnerovce. Má jít o základny o rozloze 24 000 km2 pro 8000 bojovníků.

„Bělorusko však Prigožinovi ani Wagnerovým bojovníkům neposkytne skutečné útočiště, pokud Kreml bude na Bělorusko vyvíjet nátlak. Je možné, že Putin prezentuje Bělorusko jako útočiště pro wagnerovce jako past. Kreml bude pravděpodobně považovat pracovníky skupiny Wagner, kteří následovali Prigožina do Běloruska, za zrádce, ať už proti nim podnikne okamžité kroky, nebo ne,“ uvedl ISW.

Putin dal sice slib, že se wagnerovcům nic nestane, ale podle ISW tento slib nemá valnou hodnotu.

„Dlouhodobá hodnota tohoto slibu, nehledě na Putinův projev, je však sporná. Je nepravděpodobné, že by zaměstnanci skupiny Wagner v Bělorusku zůstali v bezpečí před ruskými příkazy k vydání, pokud Putin svůj slib nedodrží a obviní je z vlastizrady. Lukašenko již dříve vydal Moskvě 33 běloruských zadržovaných pracovníků Wagnerovy skupiny poté, co je v roce 2020 použil jako páku proti Kremlu, a není žádný zjevný důvod, proč by tak neučinil znovu,“ napsal institut.

Prigožinova snaha přesvědčit Putina o své loajalitě zjevně selhala, neboť Putin po Prigožinově prohlášení označil ozbrojenou vzpouru za pokus o vydírání a její organizátory odsoudil jako zrádce.

Zdá se ale, že v některých věcech dosáhne Prigožin svého a v ruském velení dojde ke změnám.

„S Kremlem spřízněný proválečný bloger naznačil, že Kreml možná brzy přeobsadí náčelníka Hlavního operačního ředitelství ruského generálního štábu generálplukovníka Sergeje Rudskoje, náčelníka Hlavního ředitelství bojové přípravy ruských ozbrojených sil generálporučíka Ivana Buvalceva a náčelníka Hlavního organizačního a mobilizačního ředitelství generálního štábu generálplukovníka Jevgenije Burdinského.

Ke změnám podle ISW dojde i u WAGNEROVCŮ. Podle institutu je možné, že si Kreml ponechá tuto sílu jen pro operaci v Africe či v Sýrii, a to ještě bez Jevgenije Prigožina. ISW také upozornil, že Deník The Telegraph s odvoláním na britské speciální služby uvedl, že ruské speciální jednotky vyhrožovaly, že během ozbrojené vzpoury udeří na rodiny velitelů wagnerovců, což může dále vyvolávat napětí a nízkou morálku.

Psali jsme: Puč v Rusku a nadšení do války: Zdeněk Zbořil vážně varuje „Putin přitvrdí. Věřil Západu.“ Po pokusu o puč BBC zaskočila publikum Šílené. Přesně jak jsme čekali. Z Ruska o tom, co někteří k Prigožinovi „nakecali“ V USA už tuší, kdo nahradí Šojgua

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.