,,A děti v družině? A na toaletě? Je 17. srpna!” Witowská dusila Vojtěcha. A z ODS...

První otázka Witowské na ministra směřovala právě na nošení roušek. Na tiskové konferenci totiž všichni ministři měli roušky, Witowskou tak zajímalo, zda se jednalo rovněž v rouškách. "Tak na Úřadu vlády platí už nějaký čas povinnost nošení roušek, byť není kodifikována, není v zákoně, ale na Úřadu vlády se roušky nosí, takže chodíme v rouškách do jednacího sálu, ale pak máme rozestupy dostatečné, takže si je sundáváme," poznamenal Vojtěch.

Odmítl, že plošné zavedení nošení roušek je politické rozhodnutí. "Spíše prevence. My skutečně jsme velmi diskutovali s epidemiology otázku začátku školního roku a víme, že ta změna bezesporu bude, bude tady zhruba 2 000 000 studentů, žáků, kteří začnou migrovat v městské hromadné dopravě, obecně po létě se začne ekonomika nastartovávat, lidé se budu koncentrovat v obchodech a podobně. A obáváme se, že skutečně z těch současných čísel bychom se mohli dostat ještě na vyšší a je pravdou, že roušky stejně jako rozestupy a dezinfekce jsou zkrátka těmi základními preventivními opatřeními," podotkl Vojtěch.

Spolu s ním byl hostem pořadu poslanec Bohuslav Svoboda (ODS). "Já nerozumím jediné věci, proč jsme to neudělali dávno. Je to asi dva měsíce, co jsem říkal, že roušky by neměly být rušeny. Co máme na boj proti koronaviru? Jenom ty roušky. Žádný jiný preventivní opatření, natož léčebný nemáme," poznamenal Svoboda rázně s tím, že roušky zkrátka mají smysl.

"Ti lidé, když nosí roušku, tak vědí, že tady něco je, že tady je nějaké riziko, které hrozí. A jsou ochotni to dělat. V okamžiku, kdy jsme roušky zrušili, v tom okamžiku je všichni odhodili, všichni se chovali, jako kdyby tady žádné nebezpečí nebylo. Dopadlo to tak, jak to dopadlo třeba v tom baru, kde se všichni tak dlouho objímali, až tam bylo těch 150 nakažených. Čili ten pocit toho rizika, kromě toho, že to je preventivní opatření, ty roušky dávají, a proto jsem přesvědčen, že vlastně v tom rozsahu, v jaké byly zrušeny, neměly zrušeny být. A jsem velmi rád, že mohu říct, když pozdě, tak aspoň přece," dodal k opatření.

Následující otázku Witowská směřovala k Vojtěchovi. "Pane ministře, jak to v současné době vypadá s počty nakažených, kteří jsou ve vážném stavu a musejí být hospitalizováni v nemocnicích? Vzestupná je ta tendence nebo je to pořád na nějakém hladině? Jde mi o to, jestli skutečně, když tedy máme bílý semafor, průběh té nemoci je teď momentálně spíš méně vážný, protože spousta lidí nemá vůbec žádné příznaky nebo mírné, tak na základě čeho jste se rozhodli? Jenom proto, že bude větší migrace lidí?" ptala se.

"Přesně tak. Bude mnohem větší sociální interakce mezi lidmi, to je nesporné. Zejména právě v těch provozech, o kterých hovoříme. Ano, máte pravdu. Pravdou je to, a buďme za to všichni rádi, že z hlediska počtu hospitalizovaných to číslo je plus minus konstantní, kolem stovky se pohybuje. Přibývá, něco málo bývá, teď je myslím aktuálně 96 závažných případů, někde kolem 20, a to číslo se v čase příliš nemění, což je skutečně dobrá zpráva pro systém zejména zdravotnictví. Na druhou stranu, myslím si, že dneska nikdo z nás nedokáže říci, co se stane na podzim, až tady bude skutečně obrovské množství různých respiračních infektů, do toho koronavirus, do toho chřipka. Může se stát leccos, takže já si myslím, že skutečně ty roušky v tomto směru jsou velmi důležité preventivní opatření," poznamenal.

Své pak oba řekli i k chytré karanténě. "Každý, kdo je nakažený, tak má povinnost ze zákona udat své kontakty, to je ze zákona o ochraně veřejného zdraví, že pokud to neudělá, pokud zamlčuje úmyslně něco, tak samozřejmě mu hrozí případná sankce, je jasné, otázka, jak se to dá vymáhat, to je logické, ale jenom je třeba si to uvědomit. A pokud samozřejmě někdo úmyslně šíří tuto chorobu, tak pak to je trestný čin, to je také třeba vnímat. Ale pravdou je, že chytrá karanténa není jenom eRouška, my teď pracujeme, a to jsme jasně říkali, přes léto na nové eRoušce, která bude chytřejší, bude umět komunikovat i s aplikacemi v zahraničí, spustíme ji, tak, jak jsme avizovali několikrát, od 1. 9. Já věřím, že právě před podzimem lidé pochopí, že to má větší smysl, že skutečně začnou respirační choroby, že lidé pochopí že skutečně takovéto aplikace svůj smysl mají. Ale to není chytrá karanténa. Chytrá karanténa je několik nástrojů, které skutečně fungují. Navolávání dat, sdílení dat," poznamenal Vojtěch a oponoval tak Svobodovi, jenž hovořil o tom, že chytrá karanténa nefunguje.

"Já s ním nemohu souhlasit, že by to nefungovalo. Ona má své mouchy, určitě ano, ale z hlediska sdílení dat, to, co jsme dneska schopni vůbec v tom systému sledovat, hospitalizace a podobně, to je skutečně komplex nástrojů. To není pouze eRouška, na kterou to je často vlastně koncentrováno. To je skutečně sdílení v tom systému, eŽádanka a podobně, a to funguje mnohem lépe než někdy na začátku té epidemie, a tam jsme odpracovali velký kus práce," dodal.

Závěrem se pak hovořilo i o školách a školních družinách. "Družiny samozřejmě fungovat musí, protože je to jeden ze základních předpokladů, aby vůbec fungovala ekonomika, aby lidé měli kam si dát své děti, takže to jsme diskutovali s ministerstvem školství a omezení družin z našeho pohledu i z pohlede ministerstva školství možné není. Samozřejmě budeme chtít, budeme se o tom bavit tak, aby skutečně to setkávání dětí bylo co nejmenší i v rámci těch společných aktivit, hromadných akcí, výletů a tak dále, ale pokud jde o družiny, tam si nedokážu představit, že bychom omezovali, protože skutečně to je základní předpoklad, aby mladé maminky měly kam dát své děti," sdělil Vojtěch.

"A jak vyřešíte tu věc, že tedy do družiny chodí děti ze všech druhých tříd, třeba do jedné družiny, tak co tam? Budou muset mít roušku, jak to bude fungovat?" zeptala se jej následně Witowská. "Nemáme to nyní nastaveno, bavili jsme se pouze o tom, že skutečně družiny nechceme zavírat," uvedl Vojtěch. "Ono je už asi sedmnáctého srpna," podotkla Witowská.

"Ano, máme nastaveno to, že ve společných prostorách mají být povinné roušky...," odvětil Vojtěch. "Takže děti v družině budou muset mít roušku," kontrovala Witowská. "V družině v tuto chvíli nikoliv, nepočítáme s tím," podotkl. I na to však Witowská reagovala: "Dobře a jaký smysl má potom to, že tedy ty dětí budou v jedné třídě, kde budou jenom ty děti ze třídy, ale v družině se potkají s jinými dětmi a taky tam nebudou muset mít roušku, ale potom, když půjdou na toaletu, tak si ji budou muset nasadit."



"Ale my nejsme schopni úplně řešit všechna rizika, my se ta rizika snažíme eliminovat, snažíme eliminovat v rámci společných prostor, když děti skutečně ve velkých houfech, řekněme na chodbách, jdou do jídelny a podobně, takže samozřejmě to budeme řešit. Ale není možné vyřešit úplně všechno tak, aby ta škola mohla nějakým způsobem fungovat. My jsme řekli, že nechceme omezovat výuku, nechceme skutečně..." zmínil Vojtěch, ale Witowská mu opět skočila do řeči.



"A jaký pokyn dostanou ředitelé v okamžiku, kdy se v jedné třídě objeví koronavirus? Zavřou jenom tu jednu třídu nebo i třídu dětí, kam chodily děti z družiny, nebo zavřou celou školu?" zeptala se.



"To záleží na epidemiologickém šetření v tomto směru. Není možné říci, že to takto přesně bude. Pokud je jeden nakažený pouze v rámci té třídy, školy, tak pak samozřejmě pokud ten nakažený se pohyboval někde mimo, tak se musí řešit epidemiologicky významné kontakty. Pokud byl jenom v rámci třídy, tak půjde do izolace on a případně nějaké nejbližší kontakty nebo případně celá třída, ale to skutečně vždy záleží na epidemiologickém šetření krajské hygienické stanice," zakončil Vojtěch.

