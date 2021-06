„A dost! Přestaňte tohle posílat!“ Reakce fanoušků z budoucí vlády STANu a Pirátů vyprovokovaly oficiální místa. Stačil jeden obrázek a stovky hnusných zpráv. Tady jsou

Když se politiků zeptáte, koho by si v příští vládě uměli představit na postu ministra zahraničí, školství či obrany, nejčastěji odpoví, že to bude až věcí povolebního vyjednávání a že přece program je mnohem důležitější. Ale koalice Pirátů a Starostů tento tradiční vzorec narušila a už čtyři měsíce před sněmovními volbami představila své kandidáty na ministerské posty. ParlamentníListy.cz se proto rozhodly analyzovat reakce lidí na základě diskusí na sociálních sítích a zpravodajských webech.

Jen na Ministerstvo obrany existuje jeden jediný kandidát. Poslanec STAN Jan Farský.

Vedle Rakušana je dalším uvažovaným kandidátem na post ministra vnitra poslanec Lukáš Kolářík.

Na Ministerstvo práce a sociálních věcí si po Janě Maláčové (ČSSD) pomýšlí 1. místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, ale šéfem resortu by se mohli stát také stávající senátor Marek Hilšer nebo poslankyně STAN Věra Kovářová.

Jaký je názor případných voličů na tento strategický krok dvojice STAN a Piráti?

V téměř tisícovce komentářů pod příspěvkem na facebooku Pirátů a STAN, kde oznamují svůj vládní tým profesionálů, je velmi obtížné, dalo by se říct, že téměř nemožné najít pozitivní ohlas. „Dobrý den, můžu se zeptat jaké má zkušenosti pan Rakušan nebo pan Farský? Že jeden má být ministrem vnitra a druhý obrany. Podle Wikipedie jsem žádnou zkušenost nenašel, takže je to trafika a ne podle odbornosti, protože mi neříkejte, že nemáte ve straně větší odborníky na tento post,“ zní hned první komentář, který získal dvacítku zdvižených palců a mnoho souhlasných odpovědí. „No, pak že nejde o koryta,“ přidal se další. „To už byly volby, že se rozdělují křesla?“ nestačí se divit Dana B.

„Škoda, že Starostové a nezávislí nejsou nezávislí na Pirátech, byli by volitelní,“ píše další a obdobného názoru je více lidí. „Starostové ano, ale hlas jim dát nemůžu kvůli nevolitelným Pirátům.“ „Tomu se říká absolutní rezignace. STAN měl možnost porazit Piráty, ale Vít se pod.... a bude vždy ten druhý. Tomu se říká srabáctví. Příklad lidem, jak se pro vrabce v hrsti stát podržtaškou vůdce, který si na něj jen hraje. Ale bude jím, protože tomu věří, na rozdíl od STAN, ti se spokojili půl roku před volbami s korýtkama. Zklamání obrovské,“ píše Jiří.

Nad týmem profesionálů se pozastavila i Lucie N. „A kde je? Jako neschopný pan Rakušan a konzument drog a zřejmě bývalý člen Antify Bartoš? To je myšleno vážně?“ A přidává se další. „Možná tak profesionálové v rejpání, to je taky jednoduší, a to vám jde. Jde vám hlavně o ego a vládnout, proto ty koalice do voleb a ne jako ve sportu, kdo vyhraje, ten je vítěz.“ Tento komentář se dočkal i odpovědi z oficiálního profilu STAN.

„Nejdříve je třeba říci, že politika není sport. Je také důležité si neplést předvolební a povolební koalici. V dosti se liší. Jde o více než čtyři desítky odborníků z nejrůznějších oblastí, kteří tvoří profesionální tým pro správu této země a představují záruku kompetence. Pokud ve volbách uspějeme, skutečně nechceme tahat ministry jako ‚králíky z klobouku‘ či podle různých zásluh. To už tady bylo a vidíme všichni, jaký to mělo výsledek. Nelze opakovat chyby současné vládní garnitury, která střídá své představitele jak na běžícím páse, chybí ji experti s dobrým zázemím, kteří by s ní chtěli být ještě spojováni, a která zcela selhává v řízení naší země. Oproti tomu náš výběr probíhal opravdu pečlivě, po dobu několika měsíců, grilovali na řadě setkání, ověřovali jsme jejich kompetence i zkušenosti. My chceme být pro voliče navíc maximálně čitelní, i proto občanům ještě před volbami představujeme náš tým, který vrátí zemi budoucnost,“ přišla odpověď od admina profilu.

S dalším podobným názorem se přidali také jiní.

„Tak tito profesionálové mne doslova děsí! Nic horšího než extrémně levicové neomarxisty s patentem na rozum a s patentem na životy lidí, jako by lidé byli jen nějaké ovce, už bych asi této zemi nepřál. Tato země měla vždy v historii jen takové vlády, jaké si zasloužila. A podle toho to také dnes u nás vypadá, tak jak to vypadá.“

A podobně negativní komentáře naskakují každou chvíli.

„Strašná představa, že by tohle mohlo získat přes pět procent,“ píše další. „Experti to jsou… Taky skvoteři, vyhulenci, hackeři a vítači islámu,“ dodal další diskutující. „Vnitro bude mít někdo od Antify? Školství se zasadí o distribuci marihuany, ať nemusí Ivan osobně a rodiče ho nemůžou zase řezat jako žito.“

„Do profesionálů mají daleko, Piráty nevolit. To není tým odborníků, ale uchazečů o koryto,“ zní další komentář na facebooku. „Děláte účet bez hospodského? Dost namyšlené. Osobně neznám jediného vašeho příznivce. Jestli jsou tohle profesionálové, tak nás bůh ochraňuj,“ dodal Oldřich S.

„Ano, experti, jak nejlépe ožebračit národ. Ještě to, co mu zbylo. To jsme viděli, co jste schvalovali za zákony, které vůbec neměly být schválené. Jste zločinci,“ míní Daniela U.

Tak by šlo pokračovat ještě poměrně dlouho.

Jako jedna z posledních se vyjádřila Jana S. Smajlíkem s otevřenými ústy, ze kterých cosi vytéká.

Admin profilu reagoval promptně. „Dobrý den, pokud máte nějaké otázky, rádi Vám je zodpovíme, ale blijícího smajlíka si můžete odpustit. Je to nevhodné. Hezký den, STAN.“

Piráti by červnové volby se ziskem 24,7 procenta hlasů vyhráli, ale jejich náskok na druhé ANO se během jediného měsíce smrskl na polovinu. Andrej Babiš by bral 22,3 procenta, skoro stejně jako minulý měsíc. Piráti si pohoršili o více než procento a půl. Agentura SANEP u Pirátů dokonce hovoří o „výrazném poklesu voličské přízně“. Naopak růst zaznamenalo uskupení SPOLU, z 18,5 poskočilo na 20,1 procenta. Následuje SPD, která v podstatě zopakovala květnový výsledek. Čtyři měsíce do voleb není na nejvyšších příčkách nic jasné. Agentura Phoenix Research v minulém týdnu věštila Pirátům se STAN 24,2 procenta, ANO 20,2 a SPOLU se s 15,9 už ohlíželo na blížící se SPD se 12 procenty.

