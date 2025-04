„Ani kapku vody.“ Situace mezi Indií a Pákistánem se zhoršuje. Už se střílelo

Mezi dvěma jaderně vyzbrojenými sousedy se situace v posledních dnech dramaticky zhoršila. Ozbrojený útok v indickém Kašmíru, při němž bylo v turistickém městečku Pahalgam zabito 26 lidí, vyvolal vlnu diplomatických a vojenských reakcí, které míří k otevřenému konfliktu.

Pátrání po ozbrojencích

K útoku došlo na začátku týdne a Indie z něj okamžitě obvinila Pákistán. Indický premiér Naréndra Módí slíbil, že po pachatelích půjdou „až na konec světa“, napsala BBC.

V Kašmíru byla zahájena rozsáhlá vojenská operace, do oblasti dorazil šéf indické armády a bezpečnostní složky prohledávají město Pahalgam, kde k útoku došlo. Indie tvrdí, že alespoň dva z podezřelých útočníků byli pákistánského původu, Islámábád veškerou odpovědnost odmítá.

Současně si indické a pákistánské jednotky vyměňují střelbu podél 740 kilometrů dlouhé linie kontroly v Kašmíru. Podle indické armády šlo o „nevyprovokovanou“ palbu ze strany Pákistánu. Další střelba proběhla i ve čtvrtek v noci. Indie nehlásíla žádné oběti.

Diplomatická roztržka, zrušená víza, hrozby ohledně vody

Indie v reakci na útok a další vývoj pozastavila svou účast na dohodě o vodách řeky Indus. Podle indického ministra pro vodní zdroje C. R. Patila chce Dillí zajistit, „aby se do Pákistánu nedostala ani kapka vody“.

Pákistán reagoval varováním, že jakýkoli pokus o odvedení vody bude považovat za „válečný akt“.

Dále Indie vyhostila pákistánské diplomaty, odvolala své vlastní z Islámábádu a omezila počet pracovníků své vysoké komise v Pákistánu. Zrušila všechna víza pro pákistánské občany a uzavřela důležitý hraniční přechod Attari-Wagah.

Pákistán odpověděl obdobně: oznámil pozastavení účasti na Simlské dohodě, uzavřel vzdušný prostor pro indická letadla a zastavil veškerý obchod.

Zavřený vzdušný prostor dopadá na leteckou dopravu

Zákaz přeletů nad pákistánským územím výrazně komplikuje indické civilní letectví. Společnosti Air India a IndiGo očekávají zvýšené náklady na palivo a delší trvání letů. Generální ředitelství pro civilní letectví doporučilo aerolinkám zlepšit komunikaci s cestujícími a služby na palubě, aby částečně kompenzovaly narušení provozu, informovalo médium Al Jazeera.

Ačkoliv zákaz nepostihuje mezinárodní letecké společnosti, podle dat serveru Flightradar24 bylo nutné od čtvrtečního večera přesměrovat lety směřující do New Yorku, Dubaje nebo Ázerbájdžánu. Největší komplikace se očekávají na letišti v Dillí, které patří mezi nejvytíženější v Asii. Jen společnosti IndiGo, Air India a její nízkonákladová odnož Air India Express mají na duben naplánováno přibližně 1200 letů z Dillí do Evropy, na Blízký východ a do Severní Ameriky.

Palivo představuje přibližně 30 % provozních nákladů leteckých společností – právě to může v nadcházejících týdnech znamenat další nárůst cen i provozních potíží.

Pákistán hodlá bránit suverenitu. USA vyzývají k zdrženlivosti

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf prohlásil, že země je připravena bránit svou suverenitu a územní celistvost. „Naše statečné ozbrojené síly jsou plně schopné a připravené bránit svrchovanost země proti jakémukoli pokusu o narušení, jak jasně ukázala jejich rozvážná, ale rozhodná reakce na bezohledný vpád Indie v únoru 2019,“ řekl Šaríf během projevu na vojenském ceremoniálu v armádní akademii v Abbottábádu. Současně vyjádřil ochotu k mezinárodnímu vyšetřování: „Pákistán je otevřen účasti na jakémkoli neutrálním, transparentním a důvěryhodném vyšetřování,“ uvedl.

Prezident USA Donald Trump podle agentury Reuters během včerejšího projevu na palubě letounu Air Force One konflikt bagatelizoval. Prohlásil, že Indie a Pákistán si své vztahy „vyřeší samy“. Připomněl dlouhodobý historický spor o Kašmír a zdůraznil, že mezi oběma státy vždy panovalo velké napětí. Na otázku, zda plánuje kontaktovat jejich představitele, Trump neodpověděl. „Vyřeší si to tak či onak,“ uvedl. „Mezi Pákistánem a Indií je velké napětí, ale to tam vždycky bylo,“ doplnil.

OSN vyzývá k uklidnění situace

Organizace spojených národů v reakci na rostoucí napětí vyzvala Indii i Pákistán ke zdrženlivosti. Přeshraniční střelba pokračuje a vztahy mezi oběma sousedy se propadly na nejnižší úroveň za poslední roky. Obě strany mezitím oznámily řadu diplomatických opatření zaměřených proti sobě navzájem.

