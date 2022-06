„Bojíte se EU, drží vás pod krkem!“ Ve studiu to vřelo. Ke Skopečkovi přisedl Fiala z SPD

reklama

Na české občany dopadla drahota, ale Skopeček upozornil, že sociální systém reaguje. Konstatoval, že z jeho pohledu je český systém poněkud přebujelý, ale funguje. Funguje i v této krizi.

„Je tam navýšení důchodů, je tam snížení silniční daně i spotřební daně na paliva. Bavme se o tom, jestli je to ideální, to ano, ale ta pětitisícová dávka pro rodiny, tak už bude plně digitalizovaná. To, že má Česko velké byrokratické problémy, to jsme viděli už když ta předchozí vláda připravila ten složitý systém covidové pomoci. Tato vláda (Petra Fialy) vládne v bezprecedentní válečné době,“ upozornil Skopeček s tím, že některá opatření vlád z okolních zemí, jako např. z Maďarska, ukazují na hrozící problémy. „To zastropování cen je jedno z nejméně vhodných opatření, protože tam krachují malí dodavatelé paliv. Kradou se tam SPZ, protože maďarská vláda už musela rozhodnout, že benzín mohou tankovat jen auta s maďarskou SPZ. A když se podíváte, jaké ceny mívali v Německu, tak tam jsme na tom stále ještě dobře, protože tam ta cena bývala dramaticky vyšší než v České republice,“ připomněl Skopeček.

Fiala vyrazil do útoku.

Anketa Jste pro razantní navýšení výdajů na obranu? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 40720 lidí

A tady Skopeček našel s Fialou částečnou shodu. Konstatoval, že inflaci částečně způsobila válka na Ukrajině, a taky přehnaně ambiciózní zelená politika. „Já jsem přesvědčen, že to západní Evropa přepálila a že teď je čas na to, aby se ty programy přehodnotily,“ zdůraznil.

Celý pořad ZDE

Jedním dechem dodal, že vlády Andreje Babiše zadlužovaly nepřijatelně Českou republiku a tiskly se peníze, které zvyšovaly cenové hladiny. Upozornil, že pokud lidé dostávají od vlád další a další peníze ve formě různých podpor, fakticky to inflaci jen zvyšuje.

Fiala konstatoval, že na současnou ekonomickou krizi zadělala po roce 2009 EU. „Evropská unie, Evropská centrální banka tiskla obrovské hromady peněz. Jeden a půl bilionu měsíčně. To byly peníze ničím nekryté. Tehdy to ta Evropa ještě zvládla, protože byla k dispozici levná čínská práce. A to už dnes není,“ prohlásil Fiala.

Volal po tom, aby vláda zavedla sektorovou daň na banky i pro IT společnosti a giganty, jako je Google. „Oni tady dnes neplatí prakticky nic. Oni tady platí asi 5 milionů, ale jejich zisk z reklamy je obrovský,“ zaznělo z úst Radima Fialy.

Skopeček sektorové daně odmítl s tím, že jde o daně, které by odradily zahraniční investory.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k vysokým odměnám manažerů ČEZ.

A tady Skopeček vysvětloval, že tyto odměny jsou opravdu vysoké, a to z jednoho důvodu.

„Já rozumím tomu, že bych získal politické body, pokud bych říkal, že je to nemorální, že by si neměli vyplatit ani korunu. Ale je potřeba myslet na to, že ČEZ je špičková firma, která potřebuje špičkové manažery,“ upozornil Skopeček s tím, že v soukromých firmách jsou odměny špičkového vedení také na vysoké úrovni a pokud by stát v ČEZ platil míň, hrozilo by, že experti z vedení společnosti odejdou do soukromého sektoru, že firmu začne řídit někdo i méně kvalifikovaný a ten si možná nepovede tak dobře, jako současné vedení, což by v konečném důsledku poškodilo i rozpočet ČR a tím i občany České republiky.

„Já jsem přesvědčen, že ČEZ vedou špičkoví odborníci, ale teď je potřeba podívat se na jejich odměny v této šílené době,“ upozornil Fiala. Znovu volal po vystoupení Česka z evropské energetické burzy.

Tady Skopeček upozornil, že tím by si Česko způsobilo problémy. A problémy by způsobilo i Německu. „To jsou nerealistické výkřiky, že odejdeme z energetické burzy, protože my těm zemím, které potřebujeme, jako je Německo, řekneme, že my vám přestaneme dodávat elektřinu, ale chceme po nich, aby nám dodávali plyn, protože ruský plyn k nám teče z Německa, tak je nereálné,“ řekl Skopeček.

Fiala kontroval, že bychom měli nakupovat od Ruska plyn a ropu napřímo, protože se bez toho tak jako tak neobejdeme. Skopeček uznal, že v tuto chvíli se bez ruské ropy neobejdeme, ale jedním dechem dodal, že je třeba co nejrychleji hledat alternativy.

„Vy se bojíte Evropské unie, jste svázaní, drží vás pod krkem,“ ozval se Fiala.

Celou debatu naleznete zde

Nakonec znovu došlo na pětitisícovou dávku na každé dítě do osmnácti let. Skopeček zdůraznil, že je to mimořádná dávka se specifickými parametry. Proto se tato dávka nevztahuje na stále studující členy rodiny starší osmnácti let.

Fiala nešetřil kritikou „Tato dávka je příšerně nesystémová, ale my pro ni budeme hlasovat, aby ti lidé dostali alespoň něco,“ ozval se Fiala s tím, že během roku přijde další podobná dávka, protože ceny energií dál porostou a lidé se znovu dostanou do problémů. A doporučil dál zvyšovat slevu na poplatníka, což by bylo systémovější.

A tentokrát se rázně ozval Skopeček. „Pokud nebude SPD mluvit zase tři hodiny ještě před schválením programu schůze, tak se konečně dostaneme k práci pro občany, kterou SPD blokuje, tak schválíme další věci,“ ujistil diváky.

