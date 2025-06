„Bude se vyšetřovat,“ slíbila Decroix. Ale bývalá ministryně pochybuje

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

Zajímalo by mě, co si myslíte o návrhu Turka vyšetřovací výbor, který by měl v průběhu 12 měsíců odhalit politická selhání, korupci a zneužívání moci uvnitř samotných institucí EU? Není takový výbor na místě? Nemyslíte, že je co prošetřovat, a že by to měli dělat i lidmi volení politici? U nás přeci...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.