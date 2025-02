„Bude to těžký.“ Okamura přímo ze štábu AfD

Volby do německého Spolkového sněmu v mnoha směrech přepsaly dosavadní zvyklosti. Alternativa pro Německo, se kterou velké strany odmítají spolupracovat, podle průzkumů před volebními místnostmi zdvojnásobila svůj minulý výsledek, zatímco někdejší „velká koalice“ CDU/CSU a SPD možná nebude mít ani většinu. Posčítané výsledky by měly být během noci. Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 57% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 41% hlasovalo: 8655 lidí

Alternativa pro Německo je jednoznačným skokanem německých voleb. Pod vedením Alice Weidelové by měla dosáhnout podle exit polů dvacet procent hlasů. Je ale možné, že to bude ještě více, protože volba AfD je dnes v německých médiích natolik stigmatizující, že ne všichni jsou ochotni ji před volební místností přiznat.

Ve štábu AfD vše sledoval i předseda českého hnutí SPD Tomio Okamura, který se stranou sdílí europarlamentní frakci. „Navštívil jsem štáb na pozvání Alice Weidelové a Tino Chrupally, spolupředsedů AfD. Alice sdílela i moji předvolební zdravici, tak jsem je chtěl osobně podpořit,“ vysvětloval svou účast v Berlíně. Z předsedů parlamentních stran byl ve štábech patrně jediný.

„Tyto volby jsou důležité i pro nás. Když nebude změna v Německu, nebude ani v Evropě. A to pocítíme i v ČR,“ připomíná. AfD má, jak zdůraznil, jasný a ambiciózní program nejen pro boj s migrací, ale také na pozastavení Green Dealu, řešení ukrajinské války a přetvoření EU do podoby spolupráce suverénních národů.

Strana, která je ve spolkovém sněmu od roku 2017, je označována jako „extrémní pravice“ a nedávno vzbudilo rozruch a demonstrace levicových skupin už jenom to, že CDU a FDP jednou měly s AfD společné hlasování.

Strana dlouhodobě upozorňuje na rizika migrace a „vítací politiky“, jak ji po roce 2015 nastavila Angela Merkelová. Má ale i jiné programové priority. Úspěchů dosahuje zejména v „nových spolkových zemích“ bývalé NDR, kde v loňském roce z trojích zemských voleb jedny vyhrála a v druhých jí výhra utekla jen velmi těsně. V těchto zemích si připisuje zisky kolem třiceti procent.

V poslední době se jí ale daří i v bývalém „západním Německu“. Nejen v Bavorsku, kde je v parlamentu už několik volebních období a kde je populární tváří europoslanec Petr Bystroň, ale i v dalších zemích.

Z úvodních exitpolových dvaceti procent číslo se sčítáním hlasů skutečně postupně stoupalo. „Atmosféra je tu taková, že z výsledku mají samozřejmě radost, oproti minulým volbám je dvojnásobný, ale cítím i trochu zklamání, lidé si představovali nějakých 23 nebo 25 procent,“ prozradil pro ParlamentníListy.cz Tomio Okamura.

Nedá se ale počítat, že by byla přizvána k jakémukoliv podílu na výkonné moci. Hned o volebním večeru několik stranických lídrů ujistilo, že s „krajní pravicí“ nebudou spolupracovat nikdy.

„Nabízíme vám ruku k prosazování vašeho programu. Jsem zvědava, jak vám to půjde se socialisty,“ usmála se Alice Weidelová na předsedu CDU Merze ve večerní televizní debatě, když horlivě ujistil, že s AfD spolupracovat nebude.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

CDU/CSU byla hlavním favoritem voleb. Křesťanští demokraté, kteří minulé tři roky strávili v opozici. Zisk 28 procent je ale podle mnohých za očekáváním. „Unie“ byla v minulosti zvyklá i na výsledky atakující čtyřicet procent.

Premiér Petr Fiala přesto Friedrichu Merzovi blahopřál a těší se prý na spolupráci pro silnější Evropskou unii.

Gratuluji @_FriedrichMerz a CDU/CSU k vítězství v německých volbách. Přeji hodně sil a úspěchu při sestavování spolkové vlády. Těším se na další prohloubení česko-německé spolupráce a společnou práci na silnější Evropě. ???????? — Petr Fiala (@P_Fiala) February 23, 2025

„Tady se mluví o tom, že SPD už měla interně říci, že migrační politika, tak jak si ji představuje CDU, prostě nebude,“ prozradil z Berlína Tomio Okamura. Olaf Scholz, předseda německé sociální demokracie, před volbami mluvil o tom, že Německo je zemí migrantů a poctiví přistěhovalci tu nesmějí mít strach, že budou deportováni. „To je pro ČR špatná zpráva, pokud CDU nedokáže překročit svůj stín,“ obává se.

Ze stran končící německé vlády si podle exit polů výrazně pohoršila sociální demokracie kancléře Scholze a rovněž FDP, která má podle některých odhadů úplně vypadnout z parlamentu. Naopak Zelení zůstávají „na svém“.

„Minutu po osmnácté hodině, když přišly první výsledky, Alice Weidelová pronesla, stál jsem zrovna vedle ní, že je docela možné, že příští volby uvidíme dříve, než za čtyři roky,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Tomio Okamura.

O možnostech sestavení koalice do značné míry rozhodne to, kdo ze tří stran, pohybujících se kolem postupových pěti procent, nakonec do Bundestagu projde. Vedle progresivně levicové Die Linke se musí strachovat Aliance Sarah Wagenknechtové, známé levicové tváře, která se pokoušela spojit levicový ekonomický program s kritikou migrace a ukrajinské anabáze.

„Tady ve štábu jsem slyšel, že pokud by do spolkového sněmu postoupilo jen pět stran, tak by to pro AfD nepochybně rozšířilo manévrovací prostor,“ prozradil Okamura. On sám vnímá výsledky tak, že lidé toužící po změně volili toho, kdo o změnu usiluje stabilně a předvídatelně. AfD díky tomu získala navíc deset procent. „AfD v určitém smyslu prošlapala cestu ostatním. Dodnes je terčem sluníčkářů hlavně ona, Antifa chodí dělat nepořádek právě na její akce,“ připomíná předseda české SPD.

