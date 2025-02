„Budeme bojovat.“ Meloniová zpražila globalistické elity

Hned na začátku Meloniová zmínila „zvláštní pouto“, které spojuje Itálii a Ameriku a je tvořené společnou historií a zásadami, a jež nejlépe zosobňují Italo-Američané, kteří přispěli k prosperitě USA. Těm Meloniová poděkovala. Ohledně italské politiky premiérka uvedla, že se snaží obnovit pozici Itálie na mezinárodním poli a vybudovat Itálii, která bude opět „udivovat svět“.

„Mainstreamová propaganda předpokládala, že konzervativní vláda izoluje Itálii, že ji smaže z mapy světa. Odstraší investory a potlačí základní svobody. Mýlili se, jejich pohádky byly lež. Pravda je, že Itálie prosperuje. Zaměstnanost je na rekordně vysoké úrovni, naše ekonomika roste, naše fiskální politika jde opět správným směrem a nelegální migrace se v posledním roce snížila o 60 % za poslední rok. A co je nejdůležitější, rozšiřujeme svobodu v každém aspektu italského života,“ řekla a dodala, že konzervativci drží slovo.

A také věří lidem, místo toho, že by se jich obávali. „Na rozdíl od globalistické elity, která si myslí, že by vláda měla vzdělávat lidi, aby přijali opatření, která nikdy nechtěli. Věříme v demokracii, sloužíme lidem, nevládneme jim,“ podotkla premiérka Itálie.

Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 57% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 41% hlasovalo: 8107 lidí

„Toto je náš odkaz a nikdy se za něj nebudeme omlouvat. A já se ptám: Může tato civilizace stále bránit zásady a hodnoty, které ji definují? Může být stále na sebe hrdá a vědomá si své role? Já mám za to, že ano. Takže musíme říct všem, kteří útočí na Západ zvenčí a těm, kdo ho sabotují zevnitř virem cancel kultury a woke ideologií, těm musíme říci, že se nikdy nebudeme stydět za to, kdo jsme,“ vzkázala.

„Radikální levice chce vymazat naši historii, podkopat naši identitu, rozdělit nás podle národnosti, pohlaví, ideologie. Ale nenecháme se rozdělit. Protože jsme silní jen když jsme spolu,“ dodala. Míní, že pokud Západ nemůže existovat bez Amerik, tedy západní polokoule, že stejně tak nemůže existovat bez Evropy. „Naši protivníci tvrdí, že prezident Trump se od nás odloučí,“ řekla Meloniová a dodala, že věří, že „to se neprokáže“.

„Vím, že někteří z vás vidí Evropu jako vzdálenou nebo dokonce ztracenou. Já vám říkám, že to tak není. Ano, byly zde chyby, špatně nastavené priority, zvláště kvůli vládnoucí třídě a mainstreamovým médiím, která dovezla ty nejbezohlednější teorie amerického liberálního levičáctví,“ zmínila. A dodala, že to jsou také ti, které pohoršil proslov JD Vance v Mnichově, kde mimo jiné pravil, že než se budeme bavit o bezpečnosti, tak musíme vědět, co bráníme.

Meloniová má za to, že se jednalo hlavně o principy, tedy o identitu, demokracii a svobodu slova, tedy o historickou roli Evropy. „Řada lidí předstírala šok, s evropskou pýchou vůči americkému poučování. Jako hrdá Evropanka říkám: Pokud ti, kdo byli šokovaní, by ukázali stejnou pýchu, když Evropa ztratila svou strategickou autonomii, propojila svou ekonomiku s autokratickými režimy nebo když evropské hranice a způsob života byly ohroženy masivní nelegální migrací, tak bychom žili v silnější Evropě,“ prohlásila.

Podotkla, že neříká nic nového, sama vyzývala na CPACu, „aby Evropa našla znovu svou duši, která byla obětována na oltáři woke ideologie, byrokracie a merkantilismu“. Jedná se prý o ideje, které sdílí většina evropských občanů, jak dokazují volební výsledky. „Takže Evropa není ani zdaleka ztracená. A nikdy nebude ztracená, dokud budou konzervativci bojovat,“ řekla Meloniová.

„V Evropě roste povědomí, že bezpečnost je nejvyšší prioritou. Nemůžete bránit svou svobodu, pokud nemáte prostředky nebo odvahu tak činit. Američané a Evropané v historii prokázali, že jsou dědicové Periklových slov: Štěstí je závislé na svobodě a svoboda na odvaze. To jsme dokázali, když jsme zastavili invaze, vyhráli svou nezávislost a svrhli diktátory. A to samé jsme dělali v posledních třech letech na Ukrajině. Kde hrdý národ bojuje za svobodu proti brutálnímu útlaku. A musíme pokračovat, spolupracovat pro spravedlivý a trvalý mír. Mír, který může být dosažen jen s přispěním všech. Ale hlavně se silným vedením,“ konstatovala.

A pokračovala, že s Donaldem Trumpem nedojde ke stejné katastrofě, jako v Afghánistánu. „Bezpečnost na hranicích, energetická bezpečnost, ekonomická bezpečnost, potravinová bezpečnost, bezpečnost národa i obrany,“ jmenovala Meloniová a dodala, že pokud nemáte bezpečnost, nemáte svobodu. „A když je svoboda v ohrožení, tak jediné, co můžete udělat, je svěřit ji do lepších rukou. Proto konzervativci posilují a jsou stále vlivnější v evropské politice. Proto je levice nervózní a s Trumpovým vítězstvím se její popuzení proměnilo v hysterii. Nejenom proto, že konzervativci zvítězili, ale protože spolupracují globálně,“ prohlásila.

„Když Bill Clinton a Tony Blair v 90. letech vytvořili světovou levicově liberální síť , tak je prohlašovali za státníky. Dnes, když Trump, Meloniová, Milei nebo i Modí mluví, tak jsou prohlašováni za ohrožení demokracie. To je dvojí metr levice. Ale na to jsme zvyklí. A dobrá zpráva je, že lidé už jejich lžím nevěří,“ připomněla Meloniová s tím, že lidé už nejsou naivní tak, jak si levice myslí. „Volí nás, protože bráníme svobodu, milujeme své národy, chceme zabezpečené hranice, chráníme byznys i občany proti zeleně levicovému šílenství,“ pokračovala a ještě dodala, že brání právo na svobodu slova, náboženství a zdravý rozum.

Volba je tedy podle Meloniové jasná. „Podlehneme úpadku, nebo budeme bojovat, abychom ho zvrátili? Necháme naši civilizaci zmizet, nebo povstaneme a budeme ji bránit? Odkážeme našim dětem svět slabší, nebo silnější? Chceme, aby se další generace styděla za své kořeny, nebo opět budeme pyšní na to, kdo jsme, a naučíme je to? Já jsem si vybrala už dávno. A každý den bojuji za to, abych to potvrdila. A vím, že v tomto boji nejsem sama. Že stojíme společně. A věřte mi, to je to hlavní,“ rozloučila se Giorgia Meloniová a poděkovala obecenstvu.