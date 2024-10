„Budeme svědky představení.“ Zeman čeká výměny v čele ODS a lidovců. A zná jména

Miloš Zeman v rozhovoru pro XTV nejprve hodnotil svoji oslavu 80. narozenin, kam přijela řada hostů z Česka i ze zahraničí. Právě počet hostů Zemanovi prý udělal největší radost. „Největší radost mi udělalo, kolik mám přátel. V politice je totiž málo přátel, tam je celá řada nepřátel z důvodu závisti, frustrace a takových nešťastných neuspokojených lidí je poměrně hodně, zejména v politice. Takže si vážím toho, že tam bylo asi 200 mých skutečných přátel, a nikoli nějakých tzv. obchodních přátel,“ uvedl Zeman.

Přijeli i významní hosté ze zahraničí jako Robert Fico, Viktor Orbán nebo Andrzej Duda. Podle Zemana to určitě nebyla od nich jen společenská zdvořilost. „Duda tam byl, i když ho pravicová polská vláda za to kritizovala, takže byl to projev kamarádství, a stejně tak u těch ostatních. Bavili jsme se s nimi například o budoucnosti visegrádské spolupráce a byli tam lidé, kteří tuto myšlenku podporují, a nebyli tam lidé, kteří jsou proti ní. Ale těch témat byly desítky,“ vracel se ke své oslavě.

„Pokud jde o krajské volby, tak tam se jednoznačně ukázalo, že byly referendem o vládě, a myslím si, že vedle hnutí ANO se zajímavě prosadili i lidé z koalice STAČILO!, a naopak k mému překvapení neuspěli Motoristé a Přísaha a k mému nepřekvapení neuspěli Piráti,“ dodal k výsledkům exprezident.

Podle něj je jasné, že krajské volby byly koncem Pirátské strany. „Už to, že byla strana se čtyřmi poslanci, která měla tři ministry, a ještě místopředsedkyni Sněmovny, byla absurdita. Ale to, že tato strana získala jen tři mandáty v těchto volbách, je důkazem, že ta strana zaniká, podobně jako zanikly jiné malé strany v minulosti jako Věci veřejné, Unie svobody a řada dalších pidistran, na které si dnes již nikdo nevzpomene,“ má jasno Zeman.

Zeman komentoval také úspěch hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby. „Jeho veřejná vyjádření ho totiž zařazují spíše do protivládního než provládního tábora. Vyhrály obecně silné osobnosti v roli hejtmanů, takže hlavní důvod volební podpory byl v tom, že dobře vykonávaly funkci hejtmanů. A na druhé straně prohráli, a to se týká i senátních voleb, lidé, o kterých se nic nevědělo a kteří kandidovali ne jenom za sebe, ale především za danou politickou stranu,“ vysvětloval Zeman.

Podobně totiž uspěl i lidovec Jan Grolich. Právě on a Kuba by navíc mohli stanout v čele svých stran, ačkoliv to zatím popřeli. „Já si myslím a můžu se samozřejmě mýlit, že budeme v dohledné době svědky divadelního představení s názvem: nechal jsem se přemluvit. A to se týká obou těchto osobností,“ předpovídá Zeman.

Kriticky se bývalý prezident vyjádřil na adresu premiéra Petra Fialy a jeho odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. „Já jsem za své vlády odvolal osm ministrů a probíhalo to tak, že jsem si toho člověka pozval a řekl jsem mu, že z těch a těch důvodů ho odvolávám. V některých případech jsem dokonce nabídl, aby ten člověk sám rezignoval, protože je to trochu důstojnější, a celkem to probíhalo v poklidu a nikdo veřejně proti svému odvolání neprotestoval. Protože nemít odvahu říci z očí do očí nějakému ministrovi, že ho odvolávám, a říct mu to poté až po telefonu, to je čiročirá zbabělost. Takže se nabízí otázka, jestli by premiérem České republiky měl být zbabělec,“ prohlásil Zeman.

Ministra zahraničí Jana Lipavského následně přirovnal ke kryse. „Pana Lipavského lze přirovnat k jistým malým hlodavcům, o nichž se říká, že jako první opouštějí loď. V případě Pirátů je opuštění lodi zvláště výstižná metafora. To, že si ho Fiala nechává, on vysvětluje tím, že Lipavský odvádí dobrý výkon na Ministerstvu zahraničí, což já si nemyslím, spíše naopak. Já bych to přisuzoval snaze dále nerozklížit vládu, protože například TOP 09 velmi silně podporuje Lipavského,“ zapřemýšlel exprezident a následně vyjmenoval důvody, proč je podle něj Lipavský nejhorší ministr zahraničí za dlouhou dobu.

„Já jsem dříve kritizoval Karla Schwarzenberga v roli ministra zahraničí za některé kroky jako americký radar v Brdech nebo podpora Kosova, ale přesto jsem si ho vážil jako odborníka na zahraniční politiku. A takových ministrů zahraničí bylo v českých dějinách několik. Kdybych každého z nich srovnal s panem Lipavským, tak ten bude podle mě na posledním místě,“ uvedl Zeman.

„Za prvé jeho postoje k Palestině. Už když byl ještě poslancem, tak se Lipavskému říkalo palestinská spojka, on podporoval nejrůznější palestinské organizace, zatímco já si myslím, že Palestinci jsou teroristé. Druhý důvod je ten, že Lipavský má nedostatečné vzdělání, je pouze bakalář, zatímco velvyslanci, kteří mu formálně podléhají, musejí mít povinně magisterské vzdělání. Třetí důvod je způsob, jak zachází s některými lidmi na Ministerstvu zahraničí,“ byl Zeman kritický k Lipavskému s tím, že podobný názor mají spolu jedině v otázce konfliktu na Ukrajině.

Následně vyslovil přání, aby se podařilo Izraeli zničit teroristy z Palestiny a Libanonu. „Bohužel na Ukrajině probíhá ruská ofenziva, tak alespoň v rámci Izraele probíhá ofenziva státu, kterému fandím, řečeno sportovní terminologií. Pouze bych si přál, aby to bylo co nejrychleji dokončeno, pokud možno s co nejmenšími ztrátami na životech civilistů a s plnou likvidací jak Hamásu, tak Hizballáhu,“ přeje si Zeman.

Posledním tématem byl odchod Miroslava Kalouska z TOP 09 a zvěsti, že by mohl založit novou stranu. „Kalousek dříve sám prohlásil, že pokud by se měla založit nějaká nová pravicová strana, nejvhodnější k tomu bude podzim 2024. A podzim právě nastal. Kalouska bych rozhodně nepodceňoval, nikdy jsem mu neupíral inteligenci, a pokud založí novou politickou stranu, tak může bojovat o pět procent, ale myslím si, že jenom pět procent,“ předpovídá bývalý prezident.

