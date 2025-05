„Sexualita do školy patří.“ Nálet Prague Pride na učitele za peníze EU

Anketa Vážíte si politické zkušenosti a moudrosti Miroslavy Němcové? Ano 1% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 818 lidí programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) – snažícím se „podporovat a rozvíjet otevřené, právní, demokratické, rovné a inkluzivní společnosti založené na zásadách právního státu“ – přispěla 185 685 eury (přibližně 4 624 650 korunami).



Na portálu projektů financovaných Evropskou unií se uvádí, že cílem je přispět k zajištění bezpečného prostředí pro LGBTIQ osoby v českém vzdělávacím systému. „Projekt navazuje na robustní informační a datový rámec o situaci v českém vzdělávacím systému shromážděný v rámci předchozích projektů,“ zaznívá s tím, že jde o co nejvíce praktický projekt, jak jen je to možné.



Navazovat má na výsledky průzkumu, které měly ukázat, že jsou české základní a střední školy prostředím, kde se čeští LGBTIQ lidé setkávají s diskriminací vůbec nejčastěji. „Pachateli jsou nejen vrstevníci, ale také učitelé. České školy selhávají i ve své vzdělávací roli – učitelé nevedli diskuse a nepřipouštěli všechny názory, včetně těch, které jsou v rozporu se současnými vědeckými poznatky, což může být pro LGBTIQ studenty traumatizující,“ ukázal průzkum, na nějž bylo navazováno.

Fotogalerie: - V Pride Village

Co konkrétně má projekt v českém školství změnit? Mezi cíli je uvedeno, že chystá vést politiky a tvůrce osnov k přijetí konkrétních opatření proti homo/bi/transfobické šikaně a dalším projevům disrespektu. „Vytvoříme postupného průvodce pro tvůrce politik a osnov, uspořádáme konferenci a kulaté stoly a podnítíme odbornou debatu,“ stálo v prvním ze trojice cílů.



Dalším výstupem má být poskytnout školám lepší návod, jak řešit specifické situace LGBTIQ osob a „jak téma zavést do učebních osnov“. Jmenováno je vytvoření průvodce specifickými situacemi pro ředitele škol a metodická příručka, která má pomoci se v tématu zorientovat učitelům či školení, jež mají podpořit jejich využití. Poskytnutá má být též nabídka preventivních programů pro třídní kolektivy, například skrze promítané filmy.



„Všechny výsledky jsou navrženy s hlubokou znalostí a respektem k potřebám cílových skupin (od tvůrců politiky a školních osnov až po samotné učitele a žáky). Navrhovaný projekt je inkubátorem pro úspěšné praktické akce, které lze replikovat v rámci regionu střední a východní Evropy,“ je doplněno u projektu.

Fotogalerie: - Pochod Prague pride 2023

Kromě samotného spolku Prague Pride se na projektu podílí rovněž spolek Mezipatra či Univerzita Karlova. Zatímco Prague Pride obdržel od Evropské unie v rámci tohoto projektu 134 242 eur (3 338 650 Kč), Univerzita Karlova 25 558 eur (653 650 Kč) a Mezipatra pak 25 885 eur (643 800 Kč).



Právě Univerzita Karlova se spolkem Prague Pride spolupracuje rovněž na projektu StandUp4LGBTIQ, na nějž šlo z unijních fondů 384 208 eur (přibližně 9 558 400 korun), z toho 95 133 eur (2 366 700 Kč) univerzitě a 160 570 eur (3 944 500 Kč) spolku. Cílem tohoto projektu je „zvýšit povědomí a znalosti o Listině základních práv Evropské unie a schopnost jejího strategického uplatňování mezi nositeli práv LGBTIQ, organizacemi občanské společnosti a právníky (advokáty, soudci, státními zástupci, studenty práv) v zemích středovýchodní Evropy, zejména ve Slovinsku a v České republice“.



ParlamentníListy.cz se Univerzity Karlovy dotazovaly na rozsah spolupráce se spolky Prague Pride a Mezipatra a výstup projektu mající za cíl zavést v Česku „inkluzivní školy pro LGBTIQ mládež“, včetně dotazu na podobu prosazovaných změn školních osnov, avšak univerzita na dotaz redakce nereagovala. Stejně tak nepřišla odpověď na otázky týkající se projektu od spolku Mezipatra.

Fotogalerie: - Prague Pride na vodě

„Gender a sexualita do školy patří“

Tisková mluvčí spolku Prague Pride Bohdana Rambousková uvedla, že výstupy uvedeného projektu lze již nyní nalézt na webu www.ucimolgbt.cz. „Ten je určen vyučujícím a nabízí jim oporu v tématech genderové, vztahové a sexuální rozmanitosti. Web má dvě základní části: V první vyučujícím nabízí vzdělávací materiály, aby sami získali pevnou půdu pod nohama, co se týče znalostí o LGBT+ tematice a dovedností komunikovat o ní se studujícími. Zájemci a zájemkyně z řad vyučujících, nepedagogického personálu apod. si můžou projít e-learning, psané materiály v pdf, přihlásit se na kurzy akreditované MŠMT, je tam doporučená literatura a další. V druhé části webu pak vyučujícím nabízíme podporu při vnášení témat genderové, vztahové a sexuální rozmanitosti do výuky,“ popsala.



Uvedla, že především se na uvedeném webu dají nalézt ke stažení metodické listy, které mohou vyučující využít v různých předmětech a třídnických hodinách. „Nabídka metodik se postupně rozšiřuje. Cílovou skupinou jsou především vyučující z 2. stupně základních a ze středních škol,“ dodala ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz.



Web dle spolku vyučujícím pomůže do školní výuky „zařadit téma genderové, vztahové a sexuální orientace“, a to „citlivě a bezpečně“. „Na webu ucimolgbt.cz najdete vše, co potřebujete pro to, abyste mohl/a přinést LGBT+ témata do výuky,“ doporučuje pedagogům.







Samotný portál pak zdůrazňuje, že je „svět pestrý a je správné učit o všech jeho podobách“. „Time Is Now je projekt podpořený Evropskou unií, který realizuje organizace Prague Pride, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Queer filmový festival Mezipatra a organizace Transparent. Cílem projektu je přispět k vytváření bezpečného a vstřícného prostředí pro LGBT+ žactvo a studující v českých školách,“ připojuje k zapojeným organizacím do projektu.





Mezi úkoly projektu patří dle samotného webu „vypracovat a poskytnout vedení škol i vyučujícím metodiky, jak postupovat ve specifických situacích LGBT+ studujících, a uvést téma vztahové, genderové a sexuální rozmanitosti do rámcových vzdělávacích programů“.



Proč je důležité učit o LGBT+ pak vysvětluje na webových stránkách vedoucí Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Irena Smetáčková, jež zmiňuje, že „gender a sexualita do školy patří“. „Vztahy ve školní třídě stojí mimo jiné na genderových normách. Vyučující by proto měli děti a dospívající podporovat v tom, aby si uvědomili, co pro ně znamená ‚být holkou‘ a ‚být klukem‘ a jak v této souvislosti k druhým i sami k sobě přistupují. Pokud jsou jejich představy příliš úzké a vedou k odmítání druhých, je důležité třídu podpořit v hledání více respektujících třídních norem,“ zmiňuje se.



Vyučující mají zasvětit také kurzy. Nabízen je pro ně aktuálně jediný jednodenní kurz za 2 200 Kč s názvem Transgender žactvo a studující: inkluze ve školním prostředí. „V českých školách studuje podle odhadu spolku Transparent na 14 tisíc transgender nebo nebinárních dětí a dospívajících. Proto je velmi důležité dbát na soudržnost kolektivu a výuku správně uchopit,“ píše se v dané sekci, která je jednou z mnoha, jež má více rozšířit LGBT+ témata do výuky v základních a středních školách v Česku.

Psali jsme: „Vy mě asi volit nebudete.“ Okamura a LGBT aktivisté v dešti Podal stížnost na ČT kvůli propagaci LGBT v pořadu pro děti. Vidí skryté síly Trump na tiskovce školil reportéra: Žena je člověk, který může mít dítě Transsexuálové, pozor. Některé evropské země varují před cestou do USA