Vyjasněno tajemství kolem výstupu Němcové u Moravce

V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce, kterého se vedle dalších politiků účastnily i političky Miroslava Němcová a Kateřina Konečná, došlo k ostrému a emotivnímu výstupu. Politička ODS se pustila do Konečné, aby se distancovala od jedné z hlavních tváří hnutí Stačilo! Daniela Sterzika alias Vidláka a citovala údajné jeho výroky, kterých se prý měl dopustit.

„Je dezinformátor napojený na proruské weby, podílel se na kauze namířené proti mně. Věřím vašemu Vidlákovi, který říká, že pozavírá tuto vládu a vyhladí, používá slovo vyhladí, všechny Havlovy příznivce a pověsí tuto vládu. Distancujte se od toho! Distancujte se od Sterzika!“ vyzývala emotivně Miroslava Němcová.

V čem je problém? Vidlák odmítá, že by kdy vyzýval k násilí.

„Paní Němcová, od těchto výroků se distancuji i já. Nikdy v dějinách svého blogu jsem nevyzýval k násilí, nevyzýval jsem k vyhlazení a už vůbec ne k vyhlazování příznivců Václava Havla. Jestli už nemáte jiný způsob, jak proti nám politicky bojovat a jak přinášet argumenty, tak alespoň nedezinformujte,“ uvedl Daniel Sterzik alias Vidlák na svých sociálních sítích.

Také se distancuji…

by Vidlák, 19. května 2025

Tentokrát byla neděle opravdu výživná… Václav Moravec si do studia k @OtazkyVM pozval naši @Konecna_K , @JMalacova , @v_kovarova ze STAN a všemi oblíbenou @Nemcova_Mirka , toho času senátorku za @SpoluKoalice . Jakkoliv považuji… — VidlakovyKydy (@VidlakovyKydy) May 18, 2025

Podle Němcové to bylo jinak. Ve svém vyjádření pro ParlamentníListy.cz senátorka uvedla, že výrokem o tom, že chce Vidlák pověsit vládu, se pouze přeřekla a s vyhlazením Havlových příznivců odkazuje na rozhovor, který Daniel Sterzik poskytl naší redakci.

„Je to volná citace Parlamentních listů, srpen 2024, rozhovor, co by udělal, kdyby se dostal k moci: „... ty, co si Havla berou do huby jako plnomocný odpustek pro svoji neschopnost, ty bych hladil, hladil, až bych je vyhladil,“ uvádí Miroslava Němcová.

Psali jsme: „Vyházet ty, kdo tvrdili, že Rusko prohraje.“ Vidlák dal recept

Výrok tehdy zazněl v následujícím kontextu. Přidáváme celou otázku PL i kompletní Vidlákovu odpověď:

Jak postupovat u nás, pakliže se současná vláda stane opozicí? Jste pro to, dělat „čistku“ nejen v kultuře, ale i v dalších státních organizacích, které formují veřejné mínění? Na jednu stranu, současní vládci se také „nes*ali“ s profesorem Drulákem a s dalšími, které za „proruské“ názory vyhodili. Na druhou stranu, protitlak by asi byl drtivý. Tak co s tím?

Já osobně bych to udělal jednoduše. Vyházel bych debily. Tedy všechna ta nebinární Peksa a Kolaja, Langšádlovou, Beka, Bartoše, všechny jejich náměstky, digitalizátory stavebního řízení a podobné. Ne pro jejich názory, ale pro jejich profesní neschopnost. Vyházel bych všechny ty, kteří tvrdili, že Rusko už brzy prohraje, že bojují pomocí polních lopatek, zbavil bych se těch, kteří nutili naše velvyslance propagovat lidskoprávní agendu v Africe, všech těch, kteří neuměli sehnat léky, kteří jen uměli dojit erár a podobně.

Dovedu si představit, že mezi liberály nějací odborníci zůstali a těch bych se určitě nezbavoval, i kdyby měli pro mě nestravitelné názory. Pokud by uměli řídit úřad, ať si liberálují, jak chtějí. Když uspoří nějaké peníze, zařídí penicilín či postaví silnici v termínu, tak snesu i jejich tričko s Havlem. Ale ty, co si Havla berou do huby jako plnomocný odpustek pro svoji neschopnost, ty bych hladil, hladil, až bych je vyhladil.

Ve vztahu k údajnému výroku o tom, že chce Vidlák pověsit vládu, uvádí Miroslava Němcová pro ParlamentníListy.cz toto: „Únor 2025, na jednom mítinku s občany Vidlák prohlásil, že Stačilo! bude pracovat na tom, aby zavřelo současnou vládu. V OVM jsem nejprve řekla pověsilo a ihned jsem se opravila na ‚ zavřelo‘. M. Němcová.“

Doplňme, že v závěru samého pořadu na ČT došlo ještě k dalšímu emotivnímu okamžiku. Miroslava Němcová dostala od Kateřiny Konečné brožurku s názvem „Fialovy pohádky“. Konečná narážela na to, že před časem jí ve stejném pořadu předal publikaci „Kremelské pohádky“ ministr zahraničí Jan Lipavský s tím, že publikace obsahuje údajné nesmysly šířené v Česku dezinformační scénou ve prospěch Ruské federace. Poté, co Konečná na stůl před Němcovou brožurku „Fialových pohádek“ položila, senátorka ODS knížku vzala a mrštila s ní pryč po studiu.

