„Byli by nasr*ní i za Babiše nebo Franty Vopršálka.“ Šimíček z ODS těm, co spoléhají na vládu

Tak, Ondro, oteplilo se nám, ale taky začalo být docela horko v politice. Kampaň už prostě začíná. To jste asi zaznamenal, že ano?

Zdravím vás, Jardo, po čase a těším se, že můžu zase přinést vašim milým čtenářům trochu reality a popisů skutečností, které se jim často nedostává. Těšil jsem se. Pro člověka, kterého politika celoživotně baví – a to nejen z hlediska jakési politické angažovanosti, ale také jako „pozorovatele“ a homo politicus, je to nejzábavnější období, takže ano, zaznamenal.

Budete vy osobně roznášet letáky a „kampaňovat“, nebo dokonce máte chuť být na kandidátce?

O kandidaturu jsem se neucházel. Moje krátkodobé a střednědobé plány jsou jiné. Samozřejmě že budu pomáhat, kde bude potřeba – a jak bude v mých časových možnostech. Já se politikou neživím, pracuji v soukromém sektoru. Politika je mi koníčkem a byť nic dopředu nevylučuji, těchto voleb se aktivně neúčastním.

O volební zábavu se stará Filip Turek se svou rychlou jízdou, kterou de facto obhajuje jako takovou „performanci“: Že upozorňuje na absurdně přísné dopravní předpisy. Jak z toho pro veřejnost podle vás vychází?

Tyhle pseudokauzy mě upřímně moc neberou. Takové fotky si dělají „nevystříkaní“ puberťáci a roztleskávají stejné malé klauny. To není mačistické, pravicové ani konzervativní – jak se Mnichovani sobě často lživě prezentují. Ti mají k pravici a konzervatismu dál, než Špidla. Je to jen srabácké a směšné. Stejně, jako jakákoliv jejich damage. Ale je hrozně srandovní tribalistická reakce antičeské scény – mediální i jiné – Turek porušuje zákon – a je to super zábava… za to politika z vládní strany by často kolaborantstvo lynčovalo pouze za prostý a zákonný výkon jeho funkce. Tak to je prostě jenom ukázka, že ani homo sapiens nemusí být intelektuálně na vyšší úrovni, než vačice opossum. Ať si Filip jezdí, jak chce. Je to jeho boj.

Víte, obrátil se na nás člen ODS, pan Jiří Minčič z Liberecka. A sepsal docela drsný seznam výtek vůči premiéru Fialovi. Včetně politiky vůči Ukrajině včetně splynutí ODS do koalice SPOLU... Máte radost, že je v ODS taková míra vnitrostranické demokracie?

Nezlobte se, ten člověk je naprosto mimo moji rozlišovací úroveň. Asi si spletl stranu. Nechci komentovat každou nulu, která něco napíše. V ODS je samozřejmě vnitrostranická demokracie – a na rozdíl od antidemokratických firem, které si hrají na politické subjekty (ANO, SPD a spol.) se jede podle demokratických stanov. Ostatně tahle věc to přece dokazuje. Spolu s Radimem Ivanem, který u vás také byl na rozhovoru, jsme založili iniciativu ČESKO.plus a uvnitř strany máme stovky příznivců. ODS nedávno oslavila 34 let své existence a určitě to není konec.

Vy jste nám minule řekl, že bychom neměli reagovat na každé slovo, které pronese Donald Trump. Některé vektory jsou ovšem jasné: Necítí žádný dluh k Ukrajině a má nás za vyžírky, které mu cpou své zboží do Ameriky. Co s tím dělat, když se tak nějak podíváte na mapu světa? Co s tím má dělat naše malá země?

Podívejte se, z hlediska Američanů neřeším jejich vnitrostátní politiku. Pokud se bavíme o tom, že Američani léta platí v otázkách bezpečnosti deviantní evropský rudozelený socialistický mejdan, tak ano. Ovšem co se týče geopolitických kompetencí je zřejmé, že momentálně má kolem sebe Trump partu polovičních bláznů a nedovzdělaných pomatenců, kteří jsou schopní tvrdit, že egyptské pyramidy postavil praotec Trump.

Jejich vyjednávání s Ruskou teroristickou federací – která je ekvivalentem nacistického Německa v dnešní době a každý, kdo ji omlouvá nebo ustupuje je stejná špinavá lidská zrůda jako ti, co plynovali děti v koncentračních táborech – to je naprostá ostuda. Ne pro Ukrajinu, ale pro USA. Ono totiž když dáte absolutní moc lidem s morální a intelektuální úrovní veksláků z Československa 80. let, tak prostě dostanete hnůj.

A nejde o to, že jeho dlouhodobý pohled na bezpečnostní architekturu NATO je správný. Že Evropa se musí emancipovat, že nesmí být černým pasažérem. To je všechno pravda. Ostatně jsem o tom psal nejeden text, kde jsem vysvětloval fenomén Trump a jak k jeho vítězství přispělo odtržení (ne)liberálních progresivních elit od reality.

Ovšem jenom ubohá, zbabělá a neschopná nula ustupuje zaostalé, barbarské říši zla s ekonomickým výtlakem na úrovni jedné země EU… Dokážete si představit, že by Real Madrid přišel do Horní Lhoty a poníženě domlouval remízu ve fotbale? Tak to přesně dělá Trump a je to nejostudnější chování americké zahraniční politiky za dlouhá desetiletí. Mimochodem svět to přežije. Ale kredit USA jako země, která nestojí na straně zla, bude dlouhodobě mimořádně poškozen.

Když jste posledně u nás řekl, že lidé v naší zemi jsou „bezdůvodně nasraní“ a líčí ji jako „zemi chudoby a úpadku“, oslovila mě čtenářka. Upozornila mě, že její životní náklady se za doby Fialovy vlády zvýšily o třetinu – jmenovala potraviny a energie všeho druhu. Mám vám vyřídit, že ona se cítí „nasraná důvodně“. Co takovým lidem odpovědět?

Ano, takoví lidé jistě existují. Ona by byla ale nasraná i za Babiše nebo Franty Vopršálka. To už tak chodí. Vlády nemůžou lidem za jejich životy. Vláda vám nezajistí ani bohatství, ani nezpůsobí chudobu. Potraviny u nás hajpují agrobaroni v čele s Babišem, Teplým a podobnou postbolševickou partou. A pak ti samí kňučí a roztleskávají nasrané lidi. Je to jako by se tu kolektivně zhlouplo. Ale paní přeji, ať se jí daří lépe. Bude koukat, že její životní náklady za Babiše nijak neklesnou ani kdyby měl 100 % parlamentu… ale svede to na někoho jiného. Třeba na leváky? Nebo na instalatéry? Na koho příště?

Prosím vás, já nechci rýpat. Ale vy s Radimem Ivanem prosazujete moderní a štíhlý stát. Vláda v čele s ministrem kultury Baxou z ODS nicméně nadále drží „linku“, že je třeba mít Českou televizi a Český rozhlas a vybírat na ně poplatky, dokonce zvýšené. A nyní ředitel ČT Souček, zdá se, naštval úplně všechny a v ČT nastává krize. Nejste jako člen ODS s liberálně-ekonomickým náhledem na svět v nepříjemné situaci?

Celá piškuntálie kolem veřejnoprávních médií a zvyšování koncesionářských poplatků je jedna z největších chyb, které bohužel ODS udělala. Já jsem to jednou popisoval na síti X. Nejde o výši poplatků. Je jedno, jestli je to 1, 10, 15 nebo 50 korun. Jde o princip. Že se nejsme schopní po 30 letech bavit o redefinici toho, co to veřejná služba je, jak funguje a podobně. Takže ano, situace kolem veřejnoprávních médií není dobrá a způsob, jakým bylo prosazeno a odargumentováno zvýšení poplatků beru jako politický analfabetismus. Neměli jsme takhle směrovanou debatu nikdy připustit. Navíc – vzhledem k tomu, co se tam teď děje – naservírovali jsme je těm, kteří je nemají rádi – přímo na podnose.

A ještě pojďme trochu rýpat. Že Ivan Bartoš spolu s Piráty nezvládl stavební řízení, na tom se shodne celá zbytková koalice. Nicméně, zároveň slyšíme, že Piráti by po volbách opět mohli být případnými koaličními partnery koalice SPOLU. Já vím, že koalice se dělají až po volbách. Ale není tohle problematické?

To by se museli nejdříve dostat do sněmovny. Já myslím, že mnohem problematičtější je, když se tady nacionálně socialistické směry vydávají za pravici a konzervativce, když se tu vlastizrádci ohánějí českými vlajkami a když se tu naprostý lidský odpad, který může v jakémkoliv médiu a na webu blábolit jakékoliv nesmysly a lži, ohání totalitou a cenzurou. Proti tomu všemu je partička neschopných „pusťe nás na ně“ jenom zábavnou pěnou dní.

