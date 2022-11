„Čekají, zda lidi vydrží.“ Strop na ceny stačit nebude. Ví to vláda?

reklama

„Je to nedostatečné a zcela chybné. Takzvané ‚zastropování‘ je ve skutečnosti subvence ze státního rozpočtu, tedy z daní občanů, a ještě k tomu na dluh. Vláda tomu rozumět zjevně nechce. To nezachrání ani domácnosti, ani podniky a zruinuje to stát,“ okomentoval Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

„Já bych si určitě uměl cenový strop představit níže, zmírnilo by to sociální dopady krize. Zároveň vidím před evropskými přístavy nevyložené lodě se zkapalnělým plynem, plné zásobníky a klesající velkoobchodní ceny. Takže z mého pohledu ty cenové stropy pro konečné odběratele brzo ztratí smysl úplně,“ domníval se Mikuláš Peksa, europoslanec za Piráty, předseda Evropské pirátské strany.

„Podle mě v tuto chvíli ano. Musíme pak operativně být připraveni reagovat na případné změny,“ konstatoval Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro rozpočtovou kontrolu EP.

„Schválená podoba zastropování cen energií není dostatečná. Že je strop vysoko a přišel pozdě, se naplno ukáže, jakmile lidé dostanou nové předpisy záloh. Mnohem účinnější by bylo, kdyby šla vláda cestou regulace cen na straně výrobců tak, jako například ve Francii. Navíc už teď mají obrovské problémy i firmy nejen z energeticky náročných odvětví. Kvůli liknavosti vlády o některé nenávratně přijdeme,“ obával se Ondřej Knotek, europoslanec za ANO.

„Statistiky ukazují, že ČR je na prvním místě ve zdražování energií. Dovedla bych si představit, že budeme průkopníky v oblastech přívětivějších pro občany. Jasně se ukázalo, že cenový strop je špatně nastavený a občanům reálně nepomůže, protože i tak budou platit dvojnásobky až trojnásobky toho, co dosud. Bohužel mnozí to skutečně pocítí až ve chvíli, kdy jim dojde předpis záloh. Je to hanebnost, když energospolečnosti vykazují astronomické zisky a přitom sdírají lidi z kůže!“ zareagovala Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně KSČM.

„Nejsou dostatečné a jak už známe tuhle partu, tak jsou si toho vědomí a čekají, zda to všechno projde a lidi to vydrží. Blíží se náraz a my furt nevíme, jak silný bude. Vláda vypustila informační mlhu a prostřednictvím prohlášení, že zásobníky praskají, se snaží odvést pozornost. Mezitím připravuje kurzarbeit na dobu, až plyn dojde... Bohužel nebo bohudík ještě nenastala ta pravá zima. To pak všichni uvidíme, jak je to doopravdy,“ předpověděl Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Tzv. stropy energií jsou jen uměle nastavené a legalizované vysoké ceny, které chce zřejmě Fialova vláda držet i v čase, kdy klesnou. Tato vláda nás do této pasti vědomě zatáhla. Současné vysoké ceny energií a pohonných hmot jí vlastně vyhovují. Vydělávají na tom kšeftaři s energiemi, pohonnými hmotami a tato Fialova vláda plní rozpočet desítkami miliard z DPH, které vybere na lidech,“ vysvětlil Zdeněk Škromach, bývalý místopředseda vlády, Senátu a ČSSD, ministr práce a sociálních věcí.

„Podle mne je 100 euro příliš mnoho. Rozumná cena pro průmysl je podle mě mezi 50 až 60 euro. To lze zvládnout. Jestli je si toho vláda vědoma, fakt nevím. Možná jak který ministr,“ sdělil Martin Pecina, bývalý místopředseda vlády a ministr vnitra.

„Zastropování je velmi důležité pro firmy, které potřebují plyn pro svou výrobu. Cena plynu, především s ohledem na možnou bezprecedentní podporu v Německu, může výrazně ovlivnit konkurenceschopnost. S ohledem na to nemusí být stanovený strop dostatečný,“ konstatoval Roman Kubíček, poslanec hnutí ANO, místopředseda kontrolního výboru Poslanecké sněmovny.

„V porovnání například s Německem a dalšími zeměmi dostatečné není, což znamená pro náš průmysl i domácnosti katastrofu. Čeho si je, či není vědoma tato vláda, nevím, ale z toho, že se její členové, kromě zavádění cenzury a dalších totalitních nástrojů, zabývají už jen provoláváním bojových hesel a vymýšlením politicky angažovaných nástěnek, se dá soudit, že si závažnost naší situace buď neuvědomují, anebo je jim osud ČR lhostejný. Co se týká řešení, tak je možné jen jediné, a to nakupovat energetické suroviny tam, kde se dají sehnat nejlevněji, což je Rusko. Zastropování je totiž jen jiné slovo pro dotování, a každému soudnému člověku musí být jasné, že dlouhodobé dotování cen energií tak, jak je nastaveno dnes, je přímou cestou ke státnímu bankrotu. A protože právě to je zřejmě cílem vlády pana Fialy, tak se dá říci, že vše běží jak po drátkách,“ uvedl Jaroslav Foldyna, poslanec SPD.

„Zastropování dostatečné není. Vláda ovšem postupuje stylem – čím hůř, tím lépe. 25 procent občanů už má peníze jen na nejlevnější potraviny a na nic jiného,“ upozornil Jaroslav Bašta, poslanec SPD, předseda podvýboru pro vnější ekonomické vztahy Poslanecké sněmovny, kandidát na prezidenta.

„Čas ukáže, zda je zastropování dostatečné. Nelze se ale divit obavám občanů z toho, co bude příští rok,“ sdělil Marian Keremidský, 1. místopředseda Strany práv občanů.

„Já si především myslím, že zastropováním cen se řeší pouze následky, a ne příčiny energetické krize. Ty jsou totiž především důsledkem šílené zelené politiky a nesmyslných sankcí vůči Rusku. A je tak nějak jedno, zda se bavíme o plynu či elektrické energii. Obojí dělá Fialova vláda špatně,“ myslel si Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory.

„Pravda je, že pokud si někdo myslel a sedl vládě na lep, že po zastropování budou ceny nějak sníženy, tak se hodně spletl a svůj omyl pocítí brzy i na účtech za energie. A pravda také je, že u plynu je a bude situace ještě komplikovanější, protože do jeho ceny se promítají pouze náklady za plyn jako takový. U elektřiny je tam více faktorů, a pokud zdraží jen jeden, není nárůst tak fatální. Zastropování cen energií tedy rozhodně dostatečné není a ani nemůže být, protože k němu vláda pro svoji nečinnost přistoupila pozdě a stropovala na vysokých cenách, které lidé a firmy stejně nezvládnou platit. To bude mít obrovský dopad na rozpočet, jehož schodek se bude prohlubovat, protože vláda bude muset lidem pomáhat formou dotací, příspěvků a dávek a že nebudou malé, je jisté. Naprosto neuvěřitelně v této situaci působí i zdražení, které ohlásil ČEZ v ten samý den, kdy se pochlubil rekordními zisky, a tím, že bude vyplácet desítky miliard na dividendách. To si z nás už vláda dělá úplnou pr*el? Jak takovou zprávu asi přijmou ti, kteří už teď nezvládají rostoucí náklady, inflaci a zdražování? Je to výsměch a důkaz asociálnosti této vlády,“ napsal Martin Herman, předseda zastupitelského klubu ANO ve Středočeském kraji.

„Vláda čeká na signál, on nepřichází, a tak čeká stále dál... Žalostné na tom je, že na to doplatí především střední a nižší třída, nůžky se dál rozevírají. Řada podnikatelů už nebude schopna energetickou a surovinovou zátěž ustát. Někteří už propouštějí, jiní se na to připravují. Část z nich nechce stále uvěřit tomu, že pravicově zaměřená vláda pro ně nehne ani prstem. Co jsme chtěli, to máme, uhlazeného profesora, který pěkně mluví a slušně se chová. To je však žalostně málo a v době krizí to přináší katastrofální důsledky,“ domnívala se Pavlína Nytrová, bývalá poslankyně ČSSD.



