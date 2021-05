„Cesta do pekla...“ Obyčejný chlap, co se živí rukama, dostal prostor v rádiu. Ekoaktivisty nepotěší

Ochrana životního prostředí je jedním z hlavních témat dnešní doby. Do boje s klimatickou krizí se i v Česku vydává řada ekoaktivistů, kteří vystupují nenásilně, ale za to čím dál radikálněji. Je tu ale i část české společnosti, podle které je tato problematika hnaná do extremismu. Dnes se zaměříme na názor lidí, kteří zastupují tradiční pracující třídu, do té podle sociologů spadá každý sedmý člověk v Česku. Server iROZHLAS.cz nabídl změny životního prostředí pohledem Zbyňka Nyče, kterého živí tradiční řemeslo.

Místní lesy podle něj zůstávají beze změny. Jen z polí, kde se dřív hospodařilo, jsou dnes louky. V obecném měřítku podotýká, že chování člověka k přírodě se vždy nějak projeví. „Člověka a přírodu od sebe nejde oddělit, prostě se to děje a člověk k tomu přispívá. Já se k tomu snažím přispívat co nejmíň, přestože některé věci nejdou zvrátit,“ dodává Nyč.

Potvrzuje tak výsledky šetření průzkumu pro Český rozhlas, který ukázal, že až 92 procent lidí z tradiční pracující třídy si myslí, že se klima mění, i když u sebe v okolí zásadní dopady nevidí. Podle výzkumu také každý člověk z tradiční pracující třídy vyprodukuje přes 4,5 tuny oxidu uhličitého ročně, což je mezi ostatními společenskými třídami průměr. Celý průzkum najdete ZDE

Řemeslník Nyč si je vědom, že životnímu prostředí sám nepřispívá například používáním auta. Bez něj by se však při své práci jen těžko obešel. Právě kvůli dopravě mají muži podle sociologického průzkumu větší uhlíkovou stopu než ženy.

Selským rozumem však dodává, že zelené inovace si ne každý může dovolit, navíc i ony můžou mít neblahý efekt na životní prostředí. „Pochybuju, že by se někomu z aktivistů chtělo ve všem vracet 100 let zpátky. Všichni tlačí na ekologii, takže auta by se měla měnit každých pět let. Ale všechno roztavit, všechno sešrotovat, to jsou obrovské energetické zátěže,“ dodává.

„Někdy ani dobře míněné věci nemusejí mít dobrý výsledek. Cesta do pekla je často dlážděna dobrými úmysly,“ upozorňuje. Tou hlavní pomocí pro přírodu je podle jeho mínění především změna myšlení. „Myšlení člověka je dnes odtržené od přírody. Pokud se tohle nezmění, tak se nezmění nic,“ dodává truhlář Zbyněk Nyč závěrem.

Průzkum Českého rozhlasu ukázal, že se na existenci klimatických změn shodne 93 % Čechů a Češek. Vyplývá z něj zároveň i to, že si pod komplexním problémem představují různé věci. Často v závislosti na tom, z jaké pocházejí společenské třídy.

Zajímavé je, že až 86 % Čechů věří, že změna klimatu ovlivní svět. Jen 39 % čeká, že ji přímo pocítí sami. Přestože je podle 82 % dotázaných k řešení krize nezbytné změnit lidské chování, část z nich by takové změny začala až někdy v budoucnosti. U zpomalování změn klimatu by mělo platit to samé, co u potlačování pandemie koronaviru, která je dnes naléhavějším tématem, a sice: Čím později se začne, tím nákladnější omezení si to vyžádá.

