„Chodili a divili se.“ Skandál kolem Fialovy vlády? Hemžení v zákulisí

„Minulý pátek jsem byl na recepci ke státnímu svátku Turecké republiky. Jeden za druhým mě tam tahali do kouta moji známí velvyslanci a ptali se, jestli je to pravda s tím Ministerstvem zahraničních věcí. Rád bych viděl, co píšou do těch svých hlášení na centrálu. Vlastně ne, radši bych to nechtěl vidět,“ poznamenal bez udání jména daného ministra europoslanec Zahradil.

— Jan Zahradil (@ZahradilJan) November 4, 2021

„No jo, to vy budete trpět... Lipavský je protiruský, protičínský a ještě proti momentálně zcela toxické V4... Já osobně jsem za vše z toho rád...“ poznamenal však následně další z diskutujících. „To je další varovné znamení. Že jste rád,“ odvětil v tu chvíli Zahradil.

Pirátský exposlanec Jan Lipavský se neprobojoval podruhé do Sněmovny stejně jako 17 jeho dalších kolegů. Přesto si Piráti kladou podmínku v podobě tří ministerských křesel. Přestože o Janu Lipavském toho ve veřejném prostoru nikdy mnoho nebylo, určité signály tu existují. Ještě víc pak napovídají reference od jeho kolegů ze dvou sněmovních výborů v minulém volebním období. Lipavský byl členem Výboru pro obranu a Zahraničního výboru.

Dva poslanci z předchozího volebního období, kteří byli s Lipavským členy Výboru pro obranu, pro něho příliš dobrých slov nenašli. „Zcela upřímně, působil a vystupoval jako mimořádně blbý a zároveň mimořádně ambiciózní. Vzdělání mizerné, ale sebevědomí obrovské. V tomhle typický pirát. Žádná historie, žádné životní zkušenosti, profesně nedosáhl ničeho. Jen dovedl dokola opakovat naučené větičky, že Krym je okupován, že je potřeba dostat Ukrajinu do NATO a vybudovat evropskou armádu, což je totální nesmysl. Nerozumí tomu. Ministrem zahraniční má být člověk, který bude mít u svých partnerů v zahraniční přirozený respekt, Lipavský by budil posměšky a mezinárodní ostudu. Kolář by v tom byl nejspíš podobný, ne-li horší,“ uvádí jeden z bývalých Lipavského kolegů.

Druhý mluví prakticky totožně. „Neví o tom nic. Jediná jeho kvalifikace je ten jeho dřívější boj s Ruskem a naučené formulky z pirátského programu. Jen by opakoval floskule, že musíme posilovat naši spolehlivost v EU, což přeloženo znamená nemít vlastní názor a vše odkývat, a že Rusko a Čína jsou fuj. Země potřebuje jasnou, sebevědomou a konzistentní zahraniční politiku. Lipavský, ale i Ondřej Kolář jsou schopni způsobit jedinou věc, chaos. Byl by to rozvrat našich zájmů. To si nemůže přát nikdo a snad ani ODS,“ míní další z někdejších kolegů Jana Lipavského z Výboru pro obranu.

Co se týče účasti možného budoucího ministra zahraničí ve sněmovním Zahraničním výboru v minulém volebním období, jeho nominace působí minimálně rozpaky, ale spíš obavy. „Je to aktivista, ne politik. Jasné je pouze to, že z něho byl radikální bojovník proti Rusku a Číně. Neříkám, že to jsou zrovna vzory pro Českou republiku, ale má země jako my bojovat s velmocemi nebo hájit vlastní zájmy? O to tady běží. Lipavský nedovede zahraniční politiku vnímat v jejím komplexu, dosud se zajímal o pár drobností a několik málo zemí. Kromě různých deklamací ve výboru nedělal nic konkrétního. Jestli je potřeba Piráty někam upíchnout, ať se pro ně vytvoří nějaká místečka, kde si budou moct jako děti hrát na písečku, ale nebudou moci škodit. V opačném případě jde o vodu na mlýn pro Babiše i SPD, ti pak budou kvůli přešlapům Pirátů útočit na celou vládu a budou v právu,“ uvádí v rozmluvě s naší redakcí minulý i současný poslanec, který donedávna seděl s Janem Lipavským v Zahraničním výboru.

