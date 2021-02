„Chudák Dvořák, dřel na té tribuně mezi papaláši, za ty mizerné peníze. Určitě musí i vybírat popelnice!“ Ivan Vyskočil tuší, že po dnešku se do ČT už nepodívá

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Miliony na podporu genderové rovnosti? Co dát ty peníze raději matkám, které už před covidem neměly z čeho zaplatit dětem obědy ve školní jídelně?“ ptá se Ivan Vyskočil. V Nedělním ránu se mimo jiné zamýšlí nad tím, jestli ještě vůbec v dnešní době ženy potřebují muže, zmiňuje MeToo i ženy v „tradičních“ mužských rolích a žertuje o „cíleném útoku proti mužům“. Se čtenáři se pak podělil o historku o chlapečkovi, který měl pocit, že ho rodiče týrají, protože ho doma nutí, aby se učil. Nejen kvůli návrhu na zvýšení poplatků to pořádně nandal řediteli ČT.

„Venku vysvitlo sluníčko, počasí skoro jako na jaře. Dokonce i ptáci u nás na “buranově“ se dali oklamat a začali zpívat a dokonce i nechali dobroty, co jim sypu do krmítka, ležet,“ začíná dnešní Nedělní ráno velmi optimisticky Ivan Vyskočil.

„Kdo by v takovém počasí poslouchal zprávy o covidu, a ani já o tom psát nehodlám. Nebudu přispívat k všeobecné naštvanosti, že pořád nevíme, co s tím. Jediní, kdo vědí, jak by se mělo a co by se mělo atd., to jsou úplně jiní soudruzi. Nepřejme si, aby se tito pokusili to tady řídit. Takže rozebírání blábolů pánů Rakušana, Fialy, Ferjenčíka a dalších, tomu se raději také vyhnu. Snad nás zase něčím pobaví paní Pekarová Adamová nebo paní Němcová, a to bude jistě k všeobecnému obveselení naprosto stačit,“ neodpustí si malé rýpnutí herec.

Chlapeček si stěžoval na týrání. Rodiče ho nutí, aby se učil!

„Ale přece jen se k tomu nařízenému pobytu doma jenom krátce vrátím. Ráno jsem v rozhlase poslouchal doktora Cyrila Höschla. Mluvil o tom, že v této době mimo jiné vzrostl i počet případů domácího násilí. I já jsem zaznamenal takový případ,“ říká Ivan Vyskočil.

„Moje partnerka je z malého městečka v Plzeňském kraji. V sousedství jejich rodiny chlapeček ve škole ohlásil, že je obětí domácího násilí a že ho rodiče týrají. Okamžitě nastoupila sociálka a dokonce i policie a zoufalí rodiče-tyrani byli předvoláni do školy. Tam při konfrontaci nešťastná chlapcova maminka se snažila z kluka dostat, co že se mu to vlastně děje? Říká mu: ‚Péťo, copak tě někdo bije, nebo jak tě trápíme?‘ A chlapeček, jistý si svou pravdou, sdělil, že ho týrají, protože ho nutí, aby se učil!“ popisuje v tomto případě naštěstí nakonec celkem úsměvnou historku, kterou zažívá v současné době jistě nejeden rodič.

Neumím si představit, že se ke mně v posteli tulí něco, co vypadá jako Sylvester Stallone

„Teď se ale s vámi chci podělit o takový svůj dojem. Vyveďte mne z omylu a já budu rád. Nebudu si alespoň připadat jako vztahovačný, nerudný a pomýlený dědek,“ dostává se k dalšímu tématu Ivan Vyskočil.

Anketa Jaká opatření NEBUDETE dodržovat? budu jezdit mimo okres 12% budu chodit ven na procházky 62% budu chodit na pivo 5% budeme se navštěvovat se známými 4% budu chodit do práce 17% hlasovalo: 2125 lidí „Určitě znáte ono okřídlené, že muž je hlava rodiny, ale žena je krk, který s ním otáčí. Uznávám onu ohromnou moc žen, kterou mohou ovládat nás muže. Něco o tom vím. Byl už jsem párkrát ženatý. Mnohokrát jsem jejich kouzlu podlehl a ani teď nejsem proti jejich čarování imunní! Jejich půvab, případně slzy, mne vždy spolehlivě dostanou. A otáčí si mne kolem prstu. Dokonce i ty malé. Od mojí tříleté vnučky až po ty vnučky starší. Zkrátka, je to v nich už od malička,“ usmívá se láskyplně herec a zamýšlí se.

„Tak proč mám poslední dobou dojem, že už nás muže ženy snad ani nepotřebují? Nejenže už hrají fotbal, boxují a lezou zápasit do klece. Zahlédl jsem fotografii kulturistky a jako by z té fotky všechno ženské vyprchalo. Neumím si nějak představit, že se ke mně v posteli tulí něco, co vypadá jako Sylvester Stallone. Dívám se na TV a ... všimli jste si toho také? Detektivka – pěkná i napínavá, ale vrchní komisařka je ženská. A je to tak v mnoha případech.

Ještě ta půvabná a mazaná ženuška v americkém seriálu Closer mi připadá namístě. Ale pak si to vezměte jedno za druhým. Kriminálka Anděl. Nadřízená týmu – ženská. Jednou Chýlková, podruhé Adamovská. Hlava Medúzy, hlavní vyšetřovatel – ženská, Vraždy z vřesovišt – ženská, Námořní vyšetřovací služba. Nadřízená – ženská, komisařka Lescautová, další z řady, co velí chlapům. Mohl bych jmenovat dál, třeba Castle na zabití a další a další.

A příprava začala už dříve. Už do malých chlapečků kdysi bylo zaséváno, že nejlépe je proti lumpům a zlosynům ochrání Xena. Pamatujete na tu neohroženou bojovnici, co to všem chlapům nandala, co se do nich vešlo?“ žasne Ivan Vyskočil.

Miliony na podporu genderové rovnosti?

„Je to pár dnů, co jsem se dočetl, že ministerstvo školství v této době dalo 35 milionů korun na podporu genderové rovnosti. Dokonce na to nějaká paní doktorka Smetáčková vydala příručku. Pomůcka při posuzování genderové rovnosti v učebnicích. Nepochybuji, že za to inkasovala jistě nekřesťanské peníze. Takže další tým nikomu nepotřebných „vzdělanců“ bude dohlížet na gender korektnost v učebnicích,“ kroutí hlavou Ivan Vyskočil.

A podotýká. „Taky se divíte, za co se v této těžké době vyhazují peníze? Nemohu si pomoci, ale na takové pitomosti snad ani za těch ‚ošklivých‘ komunistů prostředky nebyly. Tato doba je zvláště obtížná pro matky s dětmi. Už před covidem se dělala sbírka pro děti, kterým matky nemohly zaplatit obědy ve školních jídelnách. Dnes školní jídelny, (tedy na rozdíl od poslanecké restaurace) nefungují. Co přispět z těch 35 milionů raději těm matkám, které už před covidem z této sbírky čerpaly prostředky? To by snad bylo účelnější, než platit takové zbytečnosti! Přiznám se, že mě takovéto věci rozčilují a zbytečně si říkám: ‚Vyskočile, nevztekej se, netýká se tě to a ještě tě klepne‘!“ dostává se do ráže Ivan Vyskočil.

Gender korektnost v pohádkách Boženy Němcové. Silná Bára a slabý Ctibor?

„A potom ležím v posteli a v duchu si rozebírám, co asi tak budou s tou ‚gender korektností‘ v osnovách dělat. Tak třeba pohádky Boženy Němcové... Už nebude pohádka Silný Ctibor, ale možná Silná Bára a slabý Ctibor. Jsem taky zvědav, zda si troufnou zasahovat i do náboženství. Třeba jen Desatero přikázání. Praví se: Cti otce svého i matku svou. Dle gender korektnosti oprava: ‚Cti jedničku i dvojku svou!‘ Případně, kdyby snad někoho napadlo, že rodič dva je matka, tak raději ‚cti dvojku i jedničku‘? Jsem z toho úplně pitomej a vypletenej,“ chytá se za hlavu herec.

„Zajímavé je, že ale ženám nevadí výhody, kterých se jim dostává. Zrovna deváté přikázání praví: ‚Nepožádáš manželky bližního svého!‘ Aha, tak dle toho já nemohu svést sousedovu ženu, ale jelikož se tam nepraví nic o zákazu požádat manžela bližní své, tak žena klidně může svést sousedce muže? No vida, jaké mají ty ženské už starozákonní výhody. To jsem zvědav, co s tímhle provedou. Řekl bych, že to si asi nechaj,“ nešetří ironií Ivan Vyskočil.

Misogyn, který nenávidí ženy? Kdepak, mám ženy velmi rád

„Možná, že si někteří z vás řeknou, že jsem nějaký misogyn, který nenávidí ženy,“ pokračuje herec a vysvětluje. „Všichni, kdo o mně někdy četli v bulváru, mnohdy i články, které bych si i rád odpustil, vědí, že naopak mám ženy velmi, ale velmi rád. Jen mi vadí ta snaha o předělávání odvěké úlohy ženy. Ženy jsou naše maminky, manželky, partnerky, milenky i kamarádky a život bez nich si neumím představit. A popírání tohoto odvěkého řádu je jen špatným pokusem o rozbití rodiny, společnosti a potažmo i národa,“ pokyvuje.

„Všechny ty gender korektnosti a LGBT korektnosti... korektně nemohu říct, že člověk s černou pletí je černoch, čímž ale pro mne nepřestává být člověkem, kdy se nemohu podívat s humorem na náboženství, ať je to jakékoliv vyznání včetně islámu. Vždyť na takovouto korektnost jednou zajdem! Tak s touhle korektností jděte někam a nejraději snad rovnou do prdele (i když takovéto výrazy užívám nerad, ale toto jinak říci nelze!“ nebere si servítky Ivan Vyskočil.

Chudák, dřel mezi těmi papaláši na té tribuně...

„Nyní ještě doplněk pod čarou,“ dostává se herec k tématu na závěr. „Právě jsem se dočetl, že pan Dvořák, ředitel ČT, navrhuje zvýšení koncesionářských poplatků. Vůbec se mu nedivím a myslím, že bychom s ním měli být všichni solidární a platit ještě více, než navrhuje. Vždyť ten chudák bere nějakých unavených asi 250.000 měsíčně, a pak se mu chudákovi snaží zacpat pusu nějakou utrápenou milionovou odměnou?“ nešetří ironií herec.

„Zrovna nedávno, jak byl s těmi papaláši na té fotbalové tribuně, tak přece celému národu sdělil, že on tam nebyl za zábavou, ale že tam pracoval! Chudák, dřel mezi těmi papaláši na té tribuně! V potu tváře si tam huntoval tělo! A za to má takové mizerné peníze? Celý národ, my všichni, co platíme koncesionářské poplatky, se tady topíme v penězích, vyhazujeme si z kopýtka za drahé dárky a pochutiny! A on se musí uskrovňovat. Možná i vybírat pro sebe a rodinu i popelnice. Je potřeba udřenému panu řediteli Dvořákovi přidat na jeho plat a ubohé odměničky! Vím, že se mnou všichni souhlasíte! Tak do toho!“ nešetří sarkasmem Ivan Vyskočil.

A ve stejném duchu dodává. „To si zase další roky v ČT nevrznu, tak se s vámi loučím aspoň na těchto stránkách.“

