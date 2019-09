„Cikáni? Zoo.“ Na Slovensku to jede dál: Trest, Fico, Čaputová. A teď nový vývoj

Mazurek čelil obžalobě pro jeho hanlivé výroky na adresu romského etnika, které mají rasistický charakter, odvysílané v říjnu 2016 v Rádiu Frontinus. Tehdy hovořil o celé komunitě cikánských asociálů, o tom, že zvláštní škola otevřená v době jeho dětství připomínala zoologickou zahradu, nebo o tom, že by si cikáni neměli z plození dětí dělat byznys. Podle Roberta Fica Mazurek řekl jen to, co si myslí celý národ. Fico tvrdí, že orgány činné v trestním řízení a soudy často rozhodují pod tlakem médií, a ne na základě skutečných důkazů. Dodal, že Smer-SD je strana s jasnou protifašistickou orientací.

„Ospravedlňovat někoho, kdo popírá nebo bude popírat holokaust nebo teror vůči komukoliv, vůči jeho náboženství, rase, přesvědčení, je nepřípustné,“ uvedl Pellegrini, který si v Bratislavě připomněl oběti holokaustu a rasového násilí. Dodal, že s Ficem ještě nemluvil. „Přijde čas, kdy o tom budeme mluvit,“ doplnil.

Pellegrini o víkendu řekl, že si bude muset Fica zavolat, aby mu vysvětlil svoje výroky a řekl, zda to má být nová doktrína Smeru-SD, nebo jde o Ficovo individuální vyjádření. Zdůraznil, že žádný politik se nemá takto vyjadřovat, takováto slova jsou podle premiéra nebezpečná.

Při příležitosti Památného dne obětí holokaustu a rasového násilí poukázal na to, že podle průzkumu téměř čtyři procenta mladých lidí považují holokaust a extremismus za správnou věc. Pro premiéra jsou výsledky zarážejícím zjištěním a velkou výstrahou.

Premiér rozhodnutí Nejvyššího soudu SR o Mazurekově odsouzení vítá. Bere je jako vážné varování, že je nemožné verbálně šířit nenávist. Premiér též uvedl, že je a vždy byl přesvědčený, že fašismus a extremismus nemají místo ve slušné společnosti. „Jako Banskobystřičan má obzvlášť upřímný vztah k hodnotám SNP a dodržování těchto hodnot vnímá jako naplnění odkazu těch, kteří položili životy za naši svobodu,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Pod Pellegrinim se v současné době houpe židle. O jeho křeslo jej chce připravit opozice. Důvodem je, že nenavrhl odvolat Moniku Jankovskou (Smer-SD) z postu státní tajemnice ministerstva spravedlnosti poté, co se objevily informace o její údajné komunikaci s Marianem Kočnerem, obviněným z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka.

Národní hrdina?

„Respektuji rozsudek Nejvyššího soudu vůči poslanci NR SR Mazurekovi, ale zařazuji jej do kategorie mediálních, po kterém budou preference pana Kotleby a jeho strany utěšeně růst,“ uvedl rovněž ve svých slovech Fico. Zároveň dodal, že „Milan Mazurek řekl to, co si myslí téměř celý národ. Pokud někoho popravíte za pravdu, uděláte z něj národního hrdinu“.

„Předsedovi LSNS Marianu Kotlebovi můžeme však jen tiše závidět, jak mu hlupáci nahánějí procenta,“ i to říká ve videu expremiér.

„Má-li být rozsudek Nejvyššího soudu měřidlem toho, co je pro výroky na adresu Romů trestným činem, to rovnou mohou orgány činné v trestním řízení vlézt do kterékoliv krčmy na Slovensku a všechny hosty včetně ležících psů pozavírat,“ dodal.

„Tříčlenný senát Nejvyššího soudu odsoudil Milana Mazureka za extremistické trestné činy k peněžnímu trestu ve výšce 10 tisíc eur. V úterý zpřísnil na svém veřejném zasedání loňský rozsudek Specializovaného trestního soudu v Pezinku, co se týká výšky peněžního trestu. Verdikt je právoplatný. Mazurek tak už není poslancem Národní rady.

Mazurek čelil obžalobě pro jeho hanlivé výroky na adresu romského etnika, které mají rasistický charakter, odvysílané v říjnu 2016 v Rádiu Frontinus. Tehdy hovořil o celé komunitě cikánských asociálů, o tom, že zvláštní škola otevřená v době jeho dětství připomínala zoologickou zahradu, nebo o tom, že by si cikáni neměli z plození dětí dělat byznys.

Inkriminované vystoupení v rádiu najdete ZDE.

Na facebookovém profilu také zpochybňoval holokaust. „Neobhajuji žádný režim, ale o třetí říši víme jen lži a pohádky o šesti milionech a mýdlech ze Židů. O Hitlerovi nás učí samé lži,“ napsal. Tento status později smazal.

Mazurek po dobu procesu tvrdil, že je nevinný, a pokud hovořil o cikánském teroru na východě Slovenska, myslel tím vysokou kriminalitu v osadách asociálů. Z nahrávky mělo též vyplynout, že pokud hovoří o kriminalitě dětí a trestní zodpovědnosti, myslí tím jakékoliv dítě, nikoliv jen cikánské.

S Ficovým tvrzením, že Mazurek na adresu Romů řekl to, co si myslí i většina Slováků, nesouhlasí prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová. Ta zároveň poznamenala, že jako země Slovensko potřebuje mít velmi jasné meze svobody projevu. „Takovéto výroky byly za tou mezí a nepřispívají k ničemu, určitě ne k řešením,“ uvedla v relaci Na telo v televizi Markíza.

„Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky, v rozhovoru pro TV Markíza: ‚Slovensko jako země potřebuje mít velmi jasné meze svobody projevu.‘

„Šílenost takovýchto výroků, a také bohorovnost, s nimiž je Čaputová prezentuje na veřejnosti, je prostě neskutečná. A co hůř, začíná být stále zřejmější, že se jimi hodlá řídit a také v tomto smyslu začíná zasahovat v rámci svých (nemalých) prezidentských pravomocí do politického dění na Slovensku. Když sleduji vývoj politické situace na Slovensku a slyším podobné výroky z úst lidí, jako jsou Pavel Fišer nebo Jiří Drahoš, běhá mi mráz po zádech. Miloš Zeman má k dokonalosti rozhodně daleko. Ale zaplať pán Bůh za něj,“ zareagoval na Čaputovou analytik Jaroslav Štefec.

