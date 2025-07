Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 94% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5480 lidí přišel s informacemi, že FBI a Obamova administrativa měly být zapojeny do šíření kauzy údajného ruského vměšování se do prezidentských voleb v USA v roce 2016 i skrze uniklé e-maily z Open Society Foundation miliardáře George Sorose.



Příloha zprávy bývalého zvláštního poradce Johna Durhama, na jejímž odtajnění spolupracoval ředitel CIA John Ratcliffe, ředitelka Národní zpravodajské služby (DNI) Tulsi Gabbardová a ředitel FBI Kash Patel s generální prokurátorkou Pam Bondiovou, podle informací Fox News Digital obsahuje zjištění, že americké zpravodajské služby měly důvěryhodné zahraniční zdroje, které naznačovaly, že FBI bude hrát roli v šíření příběhu o spolčení mezi Trumpem a Ruskem – a to ještě předtím, než úřad zahájil své vyšetřování.



Zdroj obeznámený s obsahem utajeného dodatku ohodnotil, že s odstupem času lze říci, že právě dané informace předpověděly další kroky FBI „s alarmující přesností“.

Ony zahraniční zdroje pak byly údajně spojeny s Open Society Foundations George Sorose. Příloha uvádí, že ruští vládní činitelé v roce 2016 údajně hackli e-maily nadace Open Society Foundations, dříve známé jako Soros Foundation. „Dva z údajně hacknutých e-mailů pocházejí zřejmě z nadace Open Society Foundations,“ uvádí příloha a poznamenává, že údajným autorem těchto e-mailů byl Leonard Bernardo, který byl regionálním ředitelem nadace Open Society Foundations pro Eurasii.



„…Julie (poradkyně kampaně Clintonové) říká, že démonizace Putina a Trumpa bude dlouhodobá záležitost. Nyní je to dobré pro oživení po sjezdu,“ napsal údajně Bernardo podle přílohy s tím, že: „později FBI přilije olej do ohně.“



Další e-mail, který údajně pochází od Bernarda, uvádí: „HRC (Hillary Rodham Clintonová) schválila Juliin nápad o Trumpovi a ruských hackerech, kteří narušují americké volby.“

„To by mělo odvést pozornost lidí od jejích vlastních ztracených e-mailů, zejména pokud se aféra dostane na olympijskou úroveň,“ pokračoval Bernardo podle přílohy. „Jde o to, aby se Rusko stalo americkým domácím problémem,“ stálo též v e-mailech.



Právě o několik dní později po těchto e-mailech zahájila FBI samotné vyšetřování týkající se napojení Trumpa a Ruska.



Samotné e-maily měly uniknout při skutečném útoků hackerů z Ruska. „Nejlepší odhad úřadu je, že e-maily, které údajně pocházejí od Bernarda, byly ve skutečnosti kompilací několika e-mailů, které byly získány prostřednictvím hackerského útoku ruských zpravodajských služeb na americké think-tanky včetně Open Society Foundations, Carnegie Endowment a dalších,“ uvádí příloha Durhamovy zprávy.

„Je logickým závěrem (redigováno), že (Julianne) Smithová hrála přinejmenším určitou roli v úsilí Clintonovy kampaně spojit Trumpa s Ruskem,“ píše Durham a dodává, že přezkoumaná komunikace „určitě dodává alespoň určitou důvěryhodnost tomu, že takový plán existoval“.



Fox News Digital připomíná, že v roce 2020 informoval, že bývalý ředitel CIA John Brennan v létě 2016 obeznámil bývalého prezidenta Baracka Obamu a úředníky administrativy o zpravodajských informacích, že tehdejší demokratická kandidátka a bývalá ministryně zahraničí Clintonová údajně připravovala plán, jak spojit Trumpa s Ruskem.



28. července 2016 Brennan informoval Obamu o plánu, který údajně vymyslel jeden z poradců Clintonové pro zahraniční politiku, „diskreditovat Donalda Trumpa vyvoláním skandálu s tvrzením o zasahování ruských bezpečnostních služeb“.

Bývalý zvláštní poradce Robert Mueller byl pověřen převzetím původního vyšetřování FBI a po téměř dvou letech Muellerovo vyšetřování nepřineslo žádné důkazy o spiknutí mezi Trumpovou kampaní a Ruskem během prezidentských voleb v roce 2016.



Durham později zjistil, že FBI „nepodnikla žádné kroky“ v reakci na „jasné varovné signály“, že úřad byl „terčem“ údajné snahy vedené Clintonovou „manipulovat nebo ovlivňovat proces vymáhání práva pro politické účely“ před prezidentskými volbami v roce 2016.



„Výše uvedené skutečnosti odrážejí poměrně překvapivé a nevysvětlitelné selhání při adekvátním zohlednění a začlenění informací o Clintonově plánu do rozhodování FBI v rámci vyšetřování,“ uvádí Durhamova zpráva. FBI se podle něj tak „mohla stát terčem snahy o manipulaci nebo ovlivnění procesu vymáhání práva pro politické účely během prezidentských voleb v roce 2016“.

