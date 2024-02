„Co si to, chlape, dovolujete?!“ Ve studiu bouchly emoce. Zdechovský zvedl ze židle poslankyni ANO

reklama

„Tak za prvé, pane Zdechovský. Váš Marian Jurečka v době, kdy zastupoval Zdeňka Nekulu, změnil společnou zemědělskou politiku, tím udělal první velký průšvih, který se stal v zemědělství. To je první chyba!“ řekla poslankyně Balaštíková v pořadu 360° kriticky na adresu lidovců.

„A další chyba je, co konkrétně vy jste v tom Evropském parlamentu udělali pro naše zemědělce?“ pokračovala ve výstupu proti europoslanci Zdechovskému dál Balaštíková. „Já vám to řeknu, neudělal jste nic!“ dodala opoziční poslankyně emotivně.

Tomáš Zdechovský po celou dobu kroutil nesouhlasně hlavou. Balaštíkové vyčetl, že tématu zemědělství vůbec nerozumí. „Tak za prvé, paní Balaštíková zemědělství vůbec nerozumí. Co jsem udělal v Evropském parlamentu? Stopl jsem třeba dotace pro největší oligarchy v České republice, protože bylo vidět, že kradou evropské dotace ve svůj prospěch,“ rozčílil se lidovecký poslanec Evropského parlamentu.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Margita Balaštíková ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 1% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 24946 lidí

A Balaštíkové doporučil: „Opravdu jděte mezi české zemědělce, zeptejte se jich na to, jakým způsobem hájila vaše vláda zájmy českých zemědělců. Nula! Pan Výborný tu napravuje stav, který tu způsobila vláda Andreje Babiše, a jeho agroholding a jeho zemědělské lobby pokřivily zemědělský trh. Navýšili jste neskutečně ceny zemědělských komodit a ceny potravin jako nikdo v Evropě,“ dodal lidovecký europoslanec značně rozhořčeně.

„Já bych požádala pana Zdechovského, aby se laskavě zdržel těchto invektiv,“ soptila Balaštíková. „Já vám řeknu jednu věc, že takto jste se mnou hovořil naposledy, rozumíte?! Já nelžu a na rozdíl od vás s těmi lidmi mluvím,“ zdůraznila.

Když ji Zdechovský vstoupil do řeči s tím, že opět lže, nazvedl Balaštíkovou ještě víc ze židle: „Co si to dovolujete, člověče? Co si to vy už, chlape, dovolujete? Vaše politické řeči mě vůbec nezajímají. Celou dobu, co jsem v Parlamentu, mluvím se zemědělci, dělala jsem zemědělství a jestli něčemu opravdu rozumím, tak zemědělství. Nebudete mě tu sekýrovat! Kdo vám dal právo? Bavte se slušně a odborně,“ dodala poslankyně Margita Balaštíková na závěr své reakce.

Psali jsme: Fiala vyhlásil období národní radosti... A tak se Xaver s Holcem začali smát. Došlo i na děti „Pirátjugend“ „Pražáci ještě neví, co zažijí.“ Zemědělci v Praze: Odhaleno už úplně vše Hovoří opravdu naštvaný zemědělec. V Bruselu se třesou okna Výborný se vyjádřil o organizátorech jízdy na Prahu. Žádní zemědělci, dezinformační scéna

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE