„Co to plácají?“ Zdroj z ČSSD potopil vedení. Zemanův návrh prý neprojde

Vznikne do podzimních sněmovních voleb třetí volební blok? Přál by si to prezident Miloš Zeman, který vyslovil názor, že by se sociální demokracie mohla v rámci předvolební koalice spojit s řádově silnějším hnutím ANO.

„Uvědomte si, že ty dvě koalice, které teď vznikly, jsou v podstatě hozením záchranného lana stranám, které by možná do Parlamentu nepronikly. Tedy STAN, lidovci a TOP 09. Dokonce se domnívám, že by nebylo od věci, kdyby podobnou koalici uzavřelo i hnutí ANO se sociální demokracií,“ řekl prezident pro MfD v rozhovoru s Jaroslavem Pleslem a Petrem Kolářem.

Druhým dechem však Miloš Zeman doplnil, že nechce nikomu nic doporučovat a jde pouze o jeho názor, a jak s tím bude naloženo, je plně v rukou ČSSD i hnutí ANO. „Prezident by neměl zasahovat do jejich rozhodování,“ řekl.

Zdá se nicméně, že prezidentovo přání zůstane nevyslyšeno. Variantu společného vstupu do volebního souboje odmítli oba lídři, Andrej Babiš i Jan Hamáček.

Podle premiéra Babiše by předvolební koalice se socialisty popřela samotnou podstatu vzniku jeho politického hnutí. „Je to názor pana prezidenta, který možná vychází i z toho, že se všichni spojují proti hnutí ANO. My jsme vznikli jako protikorupční hnutí proti tradičním stranám, takže se s nimi spojovat určitě nebudeme,“ sdělil podle iROZHLASU Andrej Babiš.

„Daňový balíček a spolupráce s ODS ukázaly, že ANO je v podstatě pravicové hnutí. Společný blok si proto nedokážu představit. ČSSD usiluje o levicovou alianci, která bude ve volbách prosazovat kvalitní veřejné služby, silný efektivní stát a spravedlivé solidární daně,“ konstatoval šéf ČSSD Hamáček na svém twitterovém účtu.

Ve shodě se svým stranickým šéfem je i většina sociálnědemokratických poslanců. ParlamentníListy.cz oslovily se stejnou otázkou všech čtrnáct poslanců ČSSD.

Poslanec a ministr kultury Lubomír Zaorálek má společnou koalici s ANO za naprosto vyloučenou. „I teď, v současné krizi, se ukazuje, že máme řadu jiných názorů. ANO nepodporuje naše návrhy na posílení progresivity zdanění jak fyzických, tak právnických osob. Nepodporuje náš boj proti tomu, aby Česko bylo zemí levné práce. Ty rozdíly se projevují i ve sporech, které vedeme kolem Národního plánu obnovy. Máme jinou vizi rozvoje země. Jsou to nakonec zásadní věci, kde stojíme jinde navzdory tomu, že jsme udělali společně řadu užitečných věcí. ANO není sociální demokracie a nikdy jí nebude. Proto žádná fúze nepřichází v úvahu,“ řekl ParlamentnímListům.cz ministr Zaorálek.

„Vzhledem k příklonu ANO k ODS a vývoji situace v koalici je tento projekt podle mě jen přáním pana prezidenta. ČSSD se musí soustředit na snahu o integraci levice se zapojením osobností na její kandidátky. Nesmí rezignovat na silný stát a jeho služby,“ konstatuje poslanec a bývalý dlouholetý hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Podle místopředsedy sociálnědemokratického klubu ve Sněmovně a místopředsedy strany Ondřeje Veselého takový návrh vůbec nedává logiku. „ANO poslední dobou jasně ukazuje, že jde o pravicově konzervativní subjekt, kdežto ČSSD má své pevné místo na levici,“ sdělil redakci Veselý.

„ČSSD vede intenzivní jednání o vytvoření středolevého bloku s jasnými programovými prioritami. Koalice s ANO by naše programové cíle nesplňovala. Já osobně jsem proti těmto návrhům,“ reagoval poslanec Petr Dolínek.

Společné hlasování Babišova hnutí ANO s ODS při nedávném projednávání změny daní připomíná v odpovědi pro ParlamentníListy.cz i sociálnědemokratický místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel.

„Daňový balíček a spolupráce s ODS ukázaly, že ANO je v podstatě pravicové hnutí. Společný volební blok si proto nedokážu představit. ČSSD se naopak bude snažit zformovat volební alianci, která bude hájit dostupné a kvalitní veřejné služby, silný stát, který obstojí i v těžkých zkouškách, bude prosazovat spravedlivé a solidární daně a dá občanům ČR opět naději a jistoty,“ napsal redakci Hanzel.

Zcela ve shodě s ním (a to prakticky doslovně) zareagoval i další z poslanců ČSSD, první místopředseda strany a brněnský exprimátor Roman Onderka. „Hnutí ANO je v podstatě pravicové hnutí. Společný volební blok si proto nedokážu představit. ČSSD se naopak bude snažit zformovat volební alianci, která bude hájit dostupné a kvalitní veřejné služby, silný stát, který obstojí i v těžkých zkouškách, bude prosazovat spravedlivé a solidární daně a dá občanům ČR opět naději a jistoty,“ sdělil prostřednictvím SMS.

„Pan prezident měl vždycky představu amerického střídání dvou politických bloků. Jak už novodobá historie ukázala, u nás to nefunguje a nejspíš fungovat nebude. Koalice s dnes pravicově se profilujícím ANO by značce sociální demokracie určitě nepomohla. A upřímně vůbec nevidím důvod, proč by na něco takového měli přistoupit i v ANO,“ zareagovala poslankyně Alena Gajdůšková.

Mezi nejkritičtějšími sociálními demokraty z námi dotazovaných byl k prezidentovu návrhu poslanec Václav Votava, který v březnu 2019 do Sněmovny nastoupil jako náhradník za exšéfa vnitra Milana Chovance. Ten se vzdal mandátu.

„Koalice s ANO je pro mne absolutně nepřijatelná. Zřejmě víte, že jsem byl již proti vstupu do vlády s ANO v tomto volebním období, a to podle zkušeností z minulého volebního období. Vstup do vlády byla chyba, kterou nesmíme opakovat. A tento názor jsem nezměnil,“ uvedl Votava.

Zdaleka nejrazantněji se ovšem vyjádřil dlouholetý pardubický hejtman Martin Netolický. Mimochodem, po loňských krajských volbách jediný hejtman z ČSSD. Netolický uvedl, že pokud by sociální demokracie vytvořila s hnutím ANO společné kandidátky do podzimních voleb, okamžitě odchází ze strany.

„Pokud by náhodou došlo (i když to nepředpokládám) ke společné kandidatuře ČSSD a ANO v letošních sněmovních volbách, jak zmínil Miloš Zeman, pak by již nebylo v sociální demokracii místo pro moji osobu. Zcela zásadně odmítám jakékoliv obdobné, byť předvolební spojenectví na společných kandidátních listinách s ultrapopulistickým hnutím s chaotikem v čele. Demokratická levicová strana postavená na hodnotách s bohatou historií, jejíž členové se podíleli na boji se všemi totalitními režimy ve 20. století, nesmí spojit svoji budoucnost s jednorázovým podnikatelským projektem založeným na dominanci jedné osoby,“ konstatoval ostře Martin Netolický.

Skutečnost, že variantu společného postupu do voleb s hnutím ANO podle prezidentova návrhu odmítá většina členů poslaneckého klubu ČSSD, ale neznamená jednotný postoj celé strany. Naopak existují i hlasy, které by společný postup s hnutím ANO uvítaly.

Redakce ParlamentníchListů.cz mluvila s několika sociálními demokraty z regionů, z nichž většina se stavěla skepticky k záměru vytvořit volební blok s malými levicovými či středovými stranami.

Tento názorový směr lze shrnout v reakci jednoho ze stále vlivných sociálních demokratů. Jeho jméno redakce na základě žádosti zveřejňovat nebude. Důvod už vysvětluje sám. „Obávám se, že žádná velká diskuse se na tohle téma ve straně nepřipouští. Nenechám na sebe od té partičky ve vedení plivat. Ale k věci. Kdyby to bylo jen na mně, poslechl bych prezidenta a šel do toho. Můžu si dovolit říct, že o Babišovi nemám žádné extra mínění, ale jako pragmatický krok by to fungovalo. Na druhou stranu, dost možná nám jako sociální demokracii prospěje zůstat jedno období před bránou Sněmovny a povede to k pozitivnímu efektu, že od nás zmizí ti liberální pokrokáři a zelení kavárníci, co ČSSD vytrhli z jejího přirozeného prostředí a plivli do tváře lidem práce, za nimiž socdem do té doby vždy stála,“ sděluje nám zdroj.

„Nepřestávám žasnout, jak naše vedení zasněně plácá o tom, jak poskládá levostředový volební blok a postará se o integraci levice. Co chtějí integrovat? Tady už žádná autentická levice není. O integraci levice se postaral Babiš tím, že jí vyluxoval voliče. To bychom se museli spojit s komunisty, jinou levici nevidím. A za další, koho dalšího chtějí přibrat do party, Zelené? Tu Bursíkovu lesní srandapartaj? Nebo další pseudoliberální elitáře, kteří skutečnou práci neviděli ani z rychlíku? Není nám pomoci. Ale možná se pletu. Možná Honza Hamáček sdílí můj postoj, že bychom měli být chvíli mimo Parlament. Protože spojení se Zelenými a podobnými šílenci nic jiného nezpůsobí. Bude to sešup, jako když se utrhne lano výtahu,“ dodává naštvaně zdroj redakce v ČSSD.

