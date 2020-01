„Čtvrtou říši nedovolíme!” Okamura o EU, stíhání Salviniho a českých Pirátech: Zásadní nařčení

„Vlastenci evropských národů porazili třetí říši a nedovolíme vznik říše čtvrté,“ říká místopředseda Sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura k zahájení trestního stíhání Mattea Salviniho v Itálii. Ten čelí problémům kvůli zadržování lodí s migranty a šéf hnutí to vidí jako snahu zastrašit vlastence. Nelíbí se mu ani zákaz vlaječek v europarlamentu, který prý přišel hlavně kvůli poslancům SPD. V rozhovoru pro ParlmanentníListy.cz rovněž vysvětloval, co přesně znamená navrhovaná novela zákona o zahalování, a prohlásil, že Piráti boří a ničí a neopatrnou zahraniční politikou připravují Českou republiku o peníze.

Jaký je váš názor na zahájení stíhání bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho (Liga) za to, že bojoval proti nelegální migraci zadržováním lodí?

Jde o absurdní obvinění, kterým se elity Evropské unie ve spolupráci s jejich italskými kolaboranty snaží za každou cenu dostat mého kamaráda Mattea Salviniho před soud a možná do vězení. Chtějí Mattea potrestat, že brání bezpečnost Itálie a Evropy. Bruselské elity chtějí zastrašit vlastence, kteří brání suverenity svých zemí. Matteo Salvini ale správně řekl, že se zastrašit nedá. A hnutí SPD také ne. Vlastenci evropských národů porazili třetí říši a nedovolíme vznik říše čtvrté.

Hnutí SPD je spolu s Ligou Mattea Salviniho a Národním sdružením Marine Le Penové společným členem Evropské vlastenecké frakce v Evropském parlamentu. Dlouhodobě spolupracujeme jak na osobní, přátelské úrovni, tak na úrovni politické, celoevropské.

Jak vnímáte zákaz vlaječek na stolech Evropského parlamentu?

Je to snaha o odnárodnění evropských národů a Evropská unie opět prokázala, že pošlapává národní identitu, nenávidí různé názory a národní státy. Pozoruhodné je, že zákaz se týká hlavně dvou českých europoslanců, a to právě Hynka Blaška a Ivana Davida. Hynek Blaško mi potvrdil, že pouze dva europoslanci SPD ze všech českých europoslanců měli standardně na svých stolcích české vlaječky. Žádný jiný z českých europoslanců je na stole standardně neměl a nemá.

Týká se to v podstatě výhradně těchto poslanců a poslanců sdružených v naší vlastenecké frakci Identita a demokracie, protože v podstatě pouze europoslanci této frakce měli standardně na stolech své vlaječky. Mimoto bylo už jen několik výjimek. Je to přímo namířeno proti vlasteneckým stranám a naši europoslanci nebudou toto nařízení vedení Evropského parlamentu v čele s italským socialistou a předsedou globalistického a probruselského europarlamentu Davidem Sassolim respektovat, protože v regulích Evropské unie je jasně napsáno, že europoslanci zastupují své národy. My v SPD nevidíme jediný důvod, proč by naši europoslanci měli sklánět hlavu jako všichni naši čeští europoslanci, a proti takovému postupu se tvrdě ohrazujeme. Naši europoslanci budou mít vlaječky na svých stolech nadále. Čím dříve vystoupíme z Evropské unie, čím dříve se Evropská unie rozpadne, tím lépe.

Volba ombudsmana v České republice málokdy vyvolala takový rozruch. Proč jste prohlásil, že je dobře, že Anna Šabatová odchází? Proč pro vás nebyla dobrou ombudsmankou?

Anna Šabatová, kterou v minulém volebním období zvolili do funkce na šestileté období, což je velmi dlouhá doba, poslanci hnutí ANO, ČSSD a TOP 09, nehájila prioritně zájmy slušných lidí, ale naopak prioritně hájila zájmy nepřizpůsobivých lidí a cizinců, kteří v České republice vyznávají islám. Stručně řečeno, nehájila a priori ty, kdo platí její luxusní plat. Svědčí o tom i zveřejněný průzkum důvěry občanů v úřad ombudsmana, která klesla na pouhých padesát procent. Plnou odpovědnost za těch katastrofálních šest let nesou poslanci hnutí ANO, ČSSD a TOP 09, kteří se k její volbě před šesti lety veřejně přiznali po veřejném hlasování. Už minulé volební období – při znalosti názorů Anny Šabatové – jsem řekl, že ji nepodpořím, a nepodpořil jsem. A došlo na moje slova.

Připomenu tři kauzy. Obhajoba muslimské studentky střední zdravotní školy proti ředitelce Ivaně Kohoutové. Tato studentka flagrantně porušila platný školní řád. V druhé kauze Anna Šabatová věnovala veřejný čas a peníze tomu, aby nechávala obtelefonovávat majitele bytů, potažmo realitní kanceláře, a když majitelé bytů zjistili, že fiktivní zájemce o byt je Rom a odmítli ho, tak majitele šikanovala. Třetí kauza, mimořádně závažná, kdy si na Šabatovou po celé České republice stěžují pracovníci sociálních odborů, kteří mají kontrolovat zneužívání sociálních dávek. Anna Šabatová naopak poštvávala nepřizpůsobivé a podporovala je, aby rozporovali rozhodnutí sociálních odborů, aby vysáli ze státu co nejvíce peněz na úkor slušných lidí. Jde o fatální záležitosti, to je neuvěřitelný přístup, čemu se věnovala v práci ombudsmana.

Hnutí SPD podalo návrh na zákaz zahalování. Řekl jste, že podobný model platí ve Francii, Rakousku i Dánsku a funguje bez problémů. Přesto se objevily kolem nevěst, maškarních, šátků na hlavě a dalších pokrývek obavy. Co šátek jako módní doplněk?

Novelu zákona o přestupcích – a chtěl bych zdůraznit, že jde o zákaz zahalování, který platí v několika západoevropských zemích – jsme opsali z dánského a rakouského zákona, kde to začalo platit v Evropě nejnověji. Nechali jsme si přeložit daný zákon do češtiny a z něho jsme vyšli při sepsání novely. Nechal jsem to zkontrolovat i legislativní odbor ve Sněmovně. Jeden z mnoha dotazů zněl, zda v zimě a tmě nebude použití šátku problém, zda nebude problém u nošení karnevalových masek a podobně. Bylo nám řečeno, že to problém nebude, vkládáme do zákona větu:

Přestupek spáchá ten, kdo na veřejných prostranstvích nebo ve veřejně přístupných objektech zakrývá nebo skrývá svůj obličej, nebo část svého obličeje způsobem, který ztěžuje nebo znemožňuje identifikace osoby vyjma případů, kdy souvisí s plněním zákonné povinnosti, výkonem povolení, umělecké nebo sportovní činnosti, nebo vyplývá ze zdravotních důvodů. S legislativním odborem ve Sněmovně jsme probrali, že šála a šátky v zimě spadají pod zdraví, karnevalová maska je umělecká činnost, šermíři pod sport. Vše je ošetřeno toto větou, která není v rozporu s ústavou a upravuje jen zahalování spojené například s islámem. A vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM ho odmítají projednat.

Kým pro vás byl zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera a o co s ním přichází česká politika?

Já jsem s Jardou Kuberou měl korektní vztah, znal jsem ho velice dlouho, a byť jsme měli jiné politické názory a jiné politické vidění světa, velice si ho vážím za to, že se za své názory nestyděl a mluvil na rovinu. Musím říci, že jsem ho bral jako férového člověka, protože většina politiků něco jiného říká, než dělá.

O to přichází česká politika? Kolik je takových politiků?

Nás, politicky nekorektních, to znamená, že říkáme přesně to, co si myslíme, nehledě na to, zda se zalíbíme médiím, či nikoliv, takových politiků je v české politice velmi málo. Bezesporu je odchod Jardy Kubery ztrátou pro celou politiku. Znovu zdůrazňuji, měli jsme jiné názory a jiné politické vidění světa.

Vztahy mezi Čínou a Prahou se vyostřují poté, co pražští zastupitelé pod vedením primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) odstranili ze sesterské dohody mezi městy větu o jednotné Číně. Čína už podniká kroky. Sdílíte obavy z ekonomického poškození České republiky?

Do České republiky jezdí ročně 600 tisíc čínských turistů, a co se týká oficiálních statistik, jsou v první desítce v počtu zahraničních turistů. Co se týká oficiálních statistik Ministerstva pro místní rozvoj, patří čínští turisté k nejvíce utrácejícím turistům v České republice. Tím chci říct, že přinášejí do českého rozpočtu velké peníze, které potřebujeme.

Zároveň s tím vytvářejí čínští turisté řadu kvalitních pracovních míst od restaurací přes hotely, výrobce suvenýrů, skla, dodavatele, autodopravce, řidiče a tak dále. Piráti na pražském magistrátu nikdy nic pozitivního pro Českou republiku nevybudovali a jenom boří, ničí a ubírají peníze z rozpočtu těm, kteří je nutně potřebují, jako například důchodci, samoživitelky a podobně.

Takže jednání pražského primátora Hřiba podle vás narušuje ekonomiku české země?

Česká republika investovala doslova stovky milionů korun za posledních mnoho let do propagace České republiky v Číně přes Ministerstvo pro místní rozvoj, máme tam pobočku, která láká turisty do Číny. Když tedy Piráti, kteří boří a ničí a nikdy nic zatím v České republice nevybudovali, měli by říci, kde vezmou peníze na důchody a pro matky samoživitelky, pro podporu živnostníků, aby neměli vyšší daně? Primátor má neuvěřitelné množství poradců za obrovské peníze a vytvářel stále nová a nová pracovní místa pro své kamarády.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

