„Cypuješ? Dostaneš.“ Potlesk Volnému. Severní Morava brání svého poslance

reklama

Poslanec Lubomír Volný se nechtěl nechat umlčet při svém projevu ve Sněmovně, když mu předsedající, místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD) vypnul mikrofon s odůvodněním, že se nevyjadřuje k tématu. Volný se velmi volně vyjadřoval ke schvalování nouzového stavu, na mikrofon mluvil bez roušky a navíc jen v tričku. Nevzal si na jednání košili, jak to činí drtivá většina jeho kolegů. Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 4% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 6% Strana, která má nejvíc mandátů 90% hlasovalo: 11500 lidí

„Já budu hovořit, jak chci, jsem zvoleným zástupcem lidu, nepřerušujte mě,“ obořil se Volný.

„Buď budete mluvit k věci, nebo vás vypnu,“ zopakoval Hanzel.

„Tak já si půjdu sednout k vám na klín a řeknu vám to rovnou do vašeho mikrofonu,“ odvětil Volný za smíchu a bouchání přítomných. Následně mu však Hanzel vypnul mikrofon.

Volný se otočil a prohlásil: „Já tam přijdu.“

„No tak to přijďte,“ řekl Hanzel.

Tomáš Hanzel ČSSD



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A jak Volný slíbil, tak udělal. Vyrazit k pultíku řídícího schůze, snažil se Hanzela odstrčit a mluvit na jeho mikrofon.

A začala bitka, do které se zapojili i další poslanci.

Většina poslanců se shodla, že Volný se zachoval jako hulvát – ale na jeho domovské severní Moravě se dočkal i zastání. Svědčí o tom reakce čtenářů Karvinského a Havířovského deníku na sociálních sítích.

Deník přinesl i koláž, na které je Volný terčem vtipu.

Mgr. Lubomír Volný JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jsme vtipný národ, politiku nevyjímaje. Agresivní chování ostravského poslance Volného ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně a jeho útok na poslance Hanzla z Karviné se okamžitě stalo terčem vtípků a koláží, které zaplavily český internet a sociální sítě,“ napsal k tomu list.

Jaromír Nohavica tento region označuje ve svých písních za „region razovity“. A na sociálních sítích se objevují reakce, že sousloví „region razovity“ se týká nejen Ostravy, ale i Karvinska.

„U nás se necypuje.Cypuješ, dostaneš flákanec,“ napsal Antonín Schneeberger. A přidal několik smajlíků.

Jugin Hrabec si všiml, jak málo poslanců bylo přítomno na jednání o nouzovém stavu.

„Že se poprali, no ok, to se přejde. To že neměl roušku, ok, no nějak se to ještě dá, ale jsem jediný, který si všiml, že o rozhodování stavu chyběla tříčtvrtina poslanců? To je jako normální?“ zeptal se pan Jugin.

„Nemají čas chodit hlasovat, a to berou těžké prachy. Ale hovadiny vymýšlet umí, kreténi,“ přisadil si Rostislav Marek.

Je třeba dodat, že poslanci se dohodli na tom, že se budou v koronavirových časech scházet v polovičním počtu, aby snížili riziko možného přenosu nemoci covid-19.

Jiří Fluksa nad počínáním Volním volného zajásal: „Severní Morava jede.“

Také David Rožnovják chování Vlného přivítal a podotkl, že řídící schůze Tomáš Hanzel dostal varování. Přehlížel ho – a tak došlo k potyčce.

„Luboš to udělal správně. Kdyby se ty hovada nebály krityky, a nevypínaly mu mikrofon, tak je vše ok! I přes upozornění Volného, ať mu nevypíná mikrofón, jinak že si přijde za tím trotlem na hlavní mikrofon, tak měl k tomu arogantní postoj, a mikrofon nadále vypínal. Tak ať se pak nedivím, že bouchl. A ti poslanečtí přizdisráči a vítači Bruselu, co postoj Volného odsoudili, tak jsou další darmožrouti, kteří nestojí při lidu, a přitom jsou naši zaměstnanci, jelikož jsou placení z našich daní! Luboši, za mě jsi udělal postoj lidu!“ napsal svéráznou češtinou Rožnovják.

Bronislav Bruno Pförster se pustil do spekulací o tom, proč se vlastně Tomáši Hanzelovi říká „desítka“.

„... pan Hanzel tu sněmovnu řídil autokraticky, přesně tak, jako řídil blahé paměti zastupitelstvo u nás v Karviné. Holt ‚desítka‘ (10 % do kapsy z každé přidělené veřejné zakázky) se mu nehodila do éteru,“ prohlásil.

Po chvíli přišla reakce, která Bruna Pförstera pravděpodobně nepotěšila. Padlo varování s trestním oznámením.

„Pokud máte důkazy, nic vám nebrání podat na pana Hanzla trestní oznámení. Být panem Hanzlem, podám na vás trestní oznámení. Jsou věci a vyjádření, která jsou už za hranou toho, co je a není trestný čin,“ kontroval Oto Brus.

Další voliči se shodli na tom, že poslanců jako je Lubomír Volný by mělo ve Sněmovně být víc.

„Více takových Lubošů a máme po problémech. Volný byl v právu,“ padlo.

Psali jsme: „Trubci, h*vniválové.“ Flákanec zklamal Laudáta: Tohle měla být bitka? To u nás... Flákanec bude mít dohru. Volný se cítí jako oběť, chce žalovat ty, kteří jej napadli Pekarová Adamová se rozpálila v ČT. Jestli tohle viděl Okamura... „Doufám, že taková hov*da jako Volný už ve Sněmovně nebudou!“ Blízký popis rvačky. Poslanec taky dostal ránu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.