„Debile!“ Střelba v Ostravě a politická bouře: Nečtěte, máte-li pistoli

Tragická střelba v Ostravě, která si vyžádala šest obětí, už stihla rozvířit debatu o tom, zda občané České republiky mají právo držet a používat zbraně, případně jak by toto právo mělo vypadat.

Proti tomuto právu se vyslovil komentátor Českého rozhlasu Lukáš Jelínek, který napsal, že „zbraně do rukou civilistů nepatří“. Ovšem mnozí političtí činitelé s tímto názorem nesouhlasili.

Anketa Jak reagovat na střelbu v nemocnici v Ostravě? Zpřísnit držení střelných zbraní 8% Uvolnit držení střelných zbraní 69% Ani tak, ani tak 23% hlasovalo: 10683 lidí

„Šest mrtvých a tři zranění, z toho jeden velmi těžce, v ostravské nemocnici. A těžkotonážní zprávy plus reportáže a rozhovory o tom, jak se vraždí. Prostě 10. prosince a ještě dva dny budou mít média zadarmo spoustu vražedného ovsa k přežvýkání,“ poznamenal.

„Hrůza fascinuje, když ji dokážeme dobře udělat na mediálním grilu. Přitom normální člověk nechce nic jiného než jednoduchou jasnou informaci, co se skutečně děje, jak mne upozorňuje muž z Ostravska. Píše mi: Vidím, co se stalo v Ostravě, zřejmě, a to nevíme, že zklamaný člověk udělal tento hrozný čin… A teď vidíme, jak represe chce fungovat, místo tohoto je potřeba řešit příčiny, proč občané ČR jsou v takových stresech, vyhořelí manažeři, osamělé matky, beznaděj podvedených lidí exekutorskou mafií, šmejdy... A pokud nepřijde řešení z vlády, je to časovaná bomba!!! Psychika je ve špatném stavu, běžní občané to řeší takto vyhroceným jednáním... Co k tomu dodat?!“ ptá se Doubrava.

„Proti činu magora není obrany. Jediné, co je pozitivní, je to, že střelec se nechová racionálně, ale jako v horečce. Není schopný se dostatečně soustředit. To omezuje počet obětí. Lidé, kteří byli v době střelby v budově a nestihli ji před příjezdem policie opustit, dostali nařízeno zůstat na místě, ukrýt se a pokud mohli, zamknout se v ordinacích. Střelec sice už v té době na místě nebyl, to ale nikdo ještě nevěděl,“ připomenul senátor. Jaroslav Doubrava S.cz



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A srovnal situaci s Afghanistánem: „Ve vojenské nemocnici v Kábulu bylo začátkem března 2017 zabito 49 osob a zhruba 90 osob zraněno. Šlo o vojenskou nemocnici, tedy o hlídané vládní vojenské zařízení. Přesto se tam islamističtí teroristé dostali. Natož v klidu a míru jít do ostravské všední tiché nemocnice. K tomu lze říci jenom jedno: Kdo chce a opatří si zbraň, dostane se kamkoliv. Proti tomu bohužel není obrana.

V kábulské nemocnici několik střelců zasáhlo asi 140 osob, ale shodou náhod jich zemřela jenom zhruba třetina. To je dobrá zpráva. Ani při střelbě automatickými zbraněmi není fatální účinek většinou mimořádně velký, protože dochází ke střelbě bez míření. Střelec se nesoustředí na mířenou střelbu, protože je ve stresu. Pokud jde o ostravskou střelbu, prý od pokračování střelby odradilo bláznivého střelce to, že se objevili lidé, s nimiž nepočítal, znejistěl, a proto místo, aby přebil zbraň, z ostravského špitálu utekl. To odpovídá tomu, že nedokázal naštěstí zvládnout výbuch stresu z toho, že začal vraždit lidi. Podobně nebyli schopni v Kábulu chlápci se samopaly metodicky popravovat lidi kolem sebe, ale jenom chaoticky stříleli a hodně lidi naštěstí přežilo.“

„V souvislosti s tím je třeba zdůraznit, že směrnice EU o zbraních, kterou považuje Česká republika zcela oprávněně za debilní, je zbytečná. Směrnice prý znesnadňuje nelegální využití zbraní, ale to je směšné. Lidé, kteří chtějí střílet, si legálně nezakoupí zbraň, ale prostě si ji někde opatří. On totiž kšeft je kšeft, bez ohledu na debilní vrchnost v EU. Proto ostravský nemocniční střelec vraždil nelegálně drženou zbraní české výroby ráže 9 milimetrů. Směrnici EU měl na háku. Už po střelbě v Uherském Brodě jsem řekl, že kdyby tam byl někdo s legálně drženou zbraní, mohl jí použít a nemuselo tolik obětí být. Opakuji to i dnes. Proto také odmítám jakékoli snahy Bruselu o omezování práva držet zbraň,“ vyvodil Doubrava jasné závěry.

Vyjádřil se také poslanec Pavel Růžička (ANO), člen výboru pro bezpečnost a pro obranu Poslanecké sněmovny. „Smrt druhého nemusím přivodit bezpodmínečně pouze střelnou zbraní. Můžu použít jako zbraň vozidlo, plyn, oheň a spoustu jiných běžně dostupnych věcí. Pokud mám u sebe střelnou zbraň, mohu této zavrženihodné činnosti zabránit. Argumentovat omezením střelných zbraní v návaznosti na ostravskou událost může jen debil.“

Europoslanec Hynek Blaško (za SPD) měl také co říci: „Vážení, sledoval jsem chvíli exhibici redaktorky na ČT24 a různých expertů na bezpečnost. Všichni mluvili celkem rozumně (tedy kromě Bublana), až na tu redaktorku. Všimli jste si, jak se snažila některým ústavním činitelům vnutit, aby se vyslovili pro okamžitý zákaz držení zbraní občany. Jak manipulativně kladla, dovolím si říci, pitomé otázky, a schválně neuvedla, že to dotyčný spáchal vraždu nelegálně drženou zbraní. Tento fakt uvedli na bezprostřední TK. Když uvedla, že zbraň byla vyrobena v Uher. Brodu, jen jsem čekal, že vyzve k okamžitému zrušení zbrojní výroby v této továrně a k přechodu na výrobu papiňáků. To přeci známe z počátku 90. let, kdy Havel vyhlásil konverzi zbrojního průmyslu na Slovensku a rázem byly desetitisíce vysoce kvalifikovaných lidí bez práce.“

genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podobně hovořila poslankyně Jana Levová, taktéž z SPD. „Že prý bychom měli zakázat zbraně plošně. Takže. Pokud by byly zbraně v ČR zakázané, střílelo by se v Ostravě dnes stejně. Ta zbraň byla nelegální. Pokud zakážeme držení zbraní, zakážeme auta a náklaďáky? Těmi zmasakrovali ještě více lidí třeba ve Francii. Zakážeme nože? A s čím budeme krájet v kuchyni. I kuchyňský nůž může zabít. A co bojové sporty? Zakážeme je? Protože trénovaný dokáže zabít holou rukou. Ale pozor na motorovky. Těmi by to šlo taky. A jak snadno. A nakonec. Všechno, co se zakáže, se rozbují na černém trhu. Mám to chápat tak, že nějaký politik si právě našel zdroj a řetězec překupníků nelegálních zbraní, a zákazem potřebuje ten svůj černý business rozhýbat? Protože jiný smysl by ten zákaz nedával.“

Pár citátů k tématu přidal i poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna:

„Němci, kteří chtějí používat zbraně, by měli vstoupit do SA nebo SS – obyčejní občané zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou.“ (Heinrich Himmler)

„Zákony, které zakazují nošení zbraní, jsou takové povahy, že odzbrojí pouze ty, kteří nejsou odhodláni ani nakloněni páchání zločinů... Takové zákony činí věci horšími pro napadeného a snadnějšími pro útočníka, slouží spíše ku podpoře, než k zabránění vraždám, neboť neozbrojený člověk může být napaden s větší sebedůvěrou než ozbrojený.“ (Thomas Jefferson, zakladatel a třetí prezident USA)

„Má-li někdo zbraň a snaží se vás zabít, je přiměřené bránit se střelbou z vlastní zbraně.“ (tibetský dalajláma)

Fotogalerie: - Vláda o Soukupovi

Psali jsme: „Hnus v ČR, dělejte něco.“ Masakr v Ostravě: Generál Šándor o příčině, akčních filmech a nesmyslech, které padají „Víte hovno!“ Masakr v Ostravě: Držení zbraní? Českem zuří debata. Divoká Rodinná tragédie v čekárně smrti: Táta vlastním tělem bránil dcerku, zemřel na operačním stole Dva ze zastřelených v Ostravě byli od vězeňské služby. Benešová vyjádřila lítost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.