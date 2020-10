„Dělejte si z nás legraci. Ale poslouchejte!“ Babiš mluvil a pak nastoupil redaktor Bakaly

reklama

Následně oznámil, že se od středy plošně zavřou školy všech stupňů a děti přejdou na dálkovou výuku, a to do 1. listopadu. „Je pozitivní, že už teď víme, kdy tyto školy otevřeme. Bude to 2. listopadu. Navíc od 26. října jsou prázdniny,“ doplnil. Mateřských škol se uzavření netýká.

Vláda také podle jeho slov rozhodla o tom, že vytvoří školy pro děti pracovníků záchranných služeb. Zároveň prý vláda upraví ošetřovné, zůstane na 60 procentech, s minimem 400 korun denně.

Od středy se také uzavřou restaurace, bary a kluby. „Uzavřeme prostor restaurací a zůstane jen take away,“ oznámil premiér. Ke zmírnění restrikcí těchto provozů dojde v případě, že se za týden dostaneme na reprodukční číslo 0,8. Výdejní okénka mohou mít otevřeno do 20.00. To samé platí pro hotelové restaurace.

Ministr vnitra Jan Hamáček prohlásil, že „jde o život“, a vyzval občany: „Už není čas na politiku a debatu o politických bodech a preferencích. Jděte do práce, nakoupit si a jděte domů,“ řekl a upozornil: „Pokud bychom k takovým opatřením nepřistoupili, tak nám hrozí nekontrolované šíření viru a dosažení kritických čísel pro naše zdravotnictví.“

Následně ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že má predikce počtu hospitalizovaných i těch, kteří budou potřebovat plicní ventilaci, na dalších 14 dnů. Nesmí dojít k přeplnění nemocnic. „Navýšíme kapacitu, v podstatě ji zdvojnásobíme. Proběhne restrukturalizace,“ uvedl.

K situaci se vyjádřil také ministr školství Robert Plaga, který podle svých slov sám nečekal, že bude tato nová opatření obhajovat. „Budu je ale obhajovat, viděl jsem predikce,“ řekl s tím, že na kritiku je připraven. Omluvil se rodičům i ředitelům za to, že žijí v nejistotě.

Upřesnil, že se rovněž zakazuje osobní přítomnost studentů vysokých škol s výjimkou zkoušek do deseti osob a ubytování studentů na kolejích. S výjimkou těch, kterým vláda nařídila pracovní povinnost, či těch, kteří mají praktickou výuku.

Podle Babiše budou pro bary a hospody kompenzace. Zmínil, že již existují dohody, které představí ministr průmyslu Karel Havlíček v tomto týdnu.

Poté premiér Andrej Babiš reagoval na dotaz novináře z Aktuálně.cz Radka Bartoníčka, který položil otázku: „Pane premiére, stanete se pokornějším člověkem? Odmítl jste návrhy opozice a ani se neúčastnil debat, které se týkaly koronaviru,“ připomněl, že premiér prohlásil, že na sebe přebírá zodpovědnost, že nechal situaci dojít tak daleko.

„Nemyslím si to, v čase jsme všichni řekli nějaké názory. Vždy jsme dělali maximum. Nemyslím si, že bych byl nepokorný, s opozicí jsme jednali potřetí a vyslechli jsme si její názory. Nerozumím dotazu,“ krčil rameny předseda vlády.

Bartoníček se naléhavě přihlásil znovu o slovo a žádal vysvětlení, proč situace došla tak daleko a kde si premiér myslí, že udělal chyby. „Vy jste říkal a slíbil, že zemi připravíte na druhou vlnu. Proč se to stalo, kde se staly chyby?!“ opakoval důrazně novinář.

„Nevím, kdy se staly chyby. Nevím, kde je zásadní problém. Přijali jsme rozhodnutí. Angažuji se od rána do večera. Nemám pocit, že bych pochybil a dělal jsem něco špatně. V březnu někdo přišel s matematickým modelem, v srpnu přišel také, ale v jistém čase. Ti, co měli přijít, nepřišli. Umírají lidi s covidem, je mi to líto, zkracuje se tu život. Děláme maximum pro to, abychom zabránili zásadnímu problému. Vláda je tým, můžete nám vyčítat ledacos,“ uzavřel Babiš s tím, že tato debata je nyní zbytečná.

