„Divadlo!“ Prý ne. Útok na Kreml: Nové informace

Rusové tvrdí, že se Ukrajinci pokusili spáchat dronový atentát na kremelského vládce Vladimira Putina. Tento pokus byl podle Rusů zmařen a Rusové dali najevo, že na tento útok odpovědí po svém. Ukrajinci tvrdí, že v Kremlu se toho děje asi opravdu hodně, ale bez jejich přičinění. V Česku k tomu pár slov napsala doktorka Džamila Stehlíková. Putina označila za ubožáka a útok za divadlo. Jenže televize BBC tvrdí: Útok to byl. A pro Putina je to trapné. I český expert Jiří Just říká, že Putin nemá zapotřebí si vymýšlet útoky na sebe.

Z Ruska zaznívá, že se Ukrajinci pokusili o atentát na Vladimira Putina. S pomocí dronů přelétávajících nad Kremlem. BBC tvrdí, že drony byly dva, že je Rusové zneškodnili beze ztrát na životech, ale i tak je podle britské veřejnoprávní stanice tato situace pro Moskvu nepříjemná.

„Poté se objevila řada videí. Zdá se, že je na nich vidět nejméně jeden dron letící směrem ke Kremlu, po němž následuje výbuch. Na dalším je patrně vidět kouř stoupající z kremelské stavby a požár. BBC se nepodařilo ověřit, zda se jednalo o dron, a není jasné, co se skutečně stalo. Pokud je však pravda to, co tvrdí Kreml, a jednalo se o skutečný pokus o atentát na prezidenta, pak by to byl pro Kreml velmi trapný incident,“ napsala BBC.

„Podle všeho se zdá, že Putin je jedním z nejpřísněji střežených vůdců na světě. Na jeho akcích v Moskvě, kterých se účastnili novináři BBC, byla zavedena mimořádně přísná bezpečnostní opatření, včetně rozsáhlých kontrol a dlouhých kolon vozidel, s uzavřeným vzdušným prostorem a zastavenou dopravou. Nyní budou kladeny otázky, jak dobře je ruský vůdce chráněn – a jaká je účinnost ruské protivzdušné obrany,“ pokračovala britská veřejnoprávní stanice.

V okolí důležitých budov v Moskvě se na střechy umísťují protiletecké systémy.

Pokud by skutečně šlo o ukrajinský dronový útok, byl by to další z řady incidentů na ruském území. V pondělí a v úterý explodovaly na ruském území poblíž ukrajinských hranic dva vlaky, ve středu explodoval sklad v Krasnodarském kraji a nedávno také došlo k útoku na pohonné hmoty na Krymu.

Na závěr svého textu si BBC položila otázku:

„Má však Rusko kapacity k provedení nějakých smysluplných odvetných úderů? Uvidíme, zda tento incident povede k nějaké výrazné eskalaci na bojišti.“

Server katarské televize Al-Džazíra upozornil, že v době údajného útoku Vladimir Putin nepobýval v Kremlu.

„Kreml tyto akce vyhodnotil jako plánovaný teroristický čin a pokus o atentát na prezidenta v předvečer Dne vítězství, tedy přehlídky 9. května,“ uvedla státní tisková agentura RIA a dodala, že Putin nezměnil svůj program a pracoval ve své rezidenci Novo-Ogarjovo u Moskvy.

Exprezident Dmitrij Medveděv vyzval k „odstranění“ Zelenského.

A tím to neskončilo.

„Budeme požadovat použití zbraní schopných zastavit a zničit kyjevský teroristický režim,“ řekl Vjačeslav Volodin, předseda ruské dumy.

Vyšetřovací výbor Ruska, který vyšetřuje závažné trestné činy, ve svém prohlášení uvedl, že zahájil „trestní řízení ve věci terorismu“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinění odmítl s tím, že jeho země na Moskvu ani na jejího prezidenta nezaútočila. „Neútočíme na Putina ani na Moskvu, bojujeme na svém území,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci ve finských Helsinkách. „Bráníme naše vesnice a města.“

Spolupracovník ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak rovněž agentuře Reuters řekl, že Kyjev nemá s údajným incidentem nic společného. Ve svém tweetu naznačil, že tvrzení Ruska je falešnou vlajkou, a uvedl: „Rusko zjevně připravuje rozsáhlý teroristický útok.“

Ve Washingtonu pochybují, že se opravdu věci staly tak, jak tvrdí Rusko. „Všechno, co přichází z Kremlu, bych bral s velkou rezervou,“ poznamenal šéf americké diplomacie Antony Blinken.

Pavel Felgenhauer, ruský obranný analytik, který působil jako vedoucí výzkumný pracovník v Sovětské akademii věd, řekl televizi Al-Džazíra, že pokud by obvinění Kremlu byla pravdivá, bylo by obtížné „říci, jaký druh dronů byl použit“.

„V noci se zdá, že Putin v Kremlu není. Chodí tam na pracovní dobu a nebydlí tam,“ dodal.

Felgenhauer uvedl, že v rámci odvety je možné, že Rusko nařídí svým jednotkám na Ukrajině zaútočit na prezidentské kanceláře v centru Kyjeva.

Anton Geraščenko, poradce ukrajinského ministra vnitra, uvedl, že za údajným útokem pravděpodobně stojí ruští partyzáni.

„Objevily se informace, že dron na Kreml odpálili ruští partyzáni z Moskevské oblasti,“ napsal na twitteru.

Video, které koluje na ruských sociálních sítích ukazuje bledý dým stoupající k nebi za kremelským palácem.

Zákonodárce zastupující Krym v Moskvě Michail Šeremet podle serveru Al-Džazíra řekl ruským státním médiím, že Kreml by měl v odvetě za údajný středeční incident nařídit raketový útok na Zelenského rezidenci v Kyjevě.

V České republice se k incidentu s dronem vyjádřila např. lékařka Džamila Stehlíková, která v minulosti hodnotila zdraví exprezidenta Miloše Zemana, ale i Vladimira Putina jen z toho, co viděla na televizních obrazovkách.

„Putin je nejen magor, ale i strašný posera. Směšné divadlo pod názvem ‚útok na Kreml‘ objednal, aby získal omluvenku z osobní účasti na vojenské přehlídce na Rudém náměstí 9. května 2023. Posílá na smrt stovky tisíc lidí, ale bojí se vylézt na tribunu mauzolea. Putin je ubožák,“ napsala Stehlíková.

Politolog a expert na Rusko Jiří Just v rozhovoru pro CNN Prima News poznamenal, že Putin nemá zapotřebí vymýšlet si fiktivní útoky na svou osobu.

„Šlo o útok na mimořádně citlivé a důležité místo. Proto si nedokážu představit, že by se jednalo o akci ruského vedení. Nevím, za jakým účelem by se nechal Vladimir Putin ponížit vlastními tajnými službami či propagandou. Rusko i tak už více než rok útočí bombami na Kyjev a ruské tajné služby se pokouší sprovodit ze světa Volodymyra Zelenského,“ řekl Just ve vysílání CNN Prima NEWS.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

