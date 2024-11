„Dnes jsme energeticky soběstační bez Ruska.“ Miloš Vystrčil na Primě vysvětloval, jak je politika o budoucnosti

Úvodní téma patřilo samozřejmě 35. výročí sametové revoluce, které si dnes připomínáme. Vystrčil i Schillerová již před vysíláním Partie stihli zavítat k památníku na Národní třídu.

„Pro mě je to začátek nové životní etapy a velká radost z toho, že jsem měl to štěstí, že od 29 let jsem mohl žít normální život,“ uvedl Vystrčil. To, že například na prezidenta Pavla či na ministra vnitra Rakušana (STAN) lidé pokřikovali a pískali, vnímá Vystrčil jako součást demokracie. „Dřív to bylo normální na fotbale; dnes je to tak, že když se někomu někdo nelíbí, vyjadřuje tak svůj názor,“ dodal.

„Pro mě je to nejkrásnější svátek, v tom roce se narodil můj syn. Budu to mít spojené, že on se narodil a přišla tahle úžasná doba,“ vzpomenula Schillerová, jak tehdy hltala každou informaci. „Obrovská vlna, zaplavilo to celou republiku. Euforie. Dodneška cítím to dojetí, které jsem už tehdy cítila. Probudili jsme se do svobody,“ sdělila.

Vystrčil následně hovořil, že přemýšlí o budoucnosti svých dětí. „Přemýšlím, jestli, když říkáme, že vše zajistíme a nic tomu nebudeme obětovat, zda děláme dobře kvůli těm našim dcerám a jejich dětem. Protože bychom neměli žít život jen tou současností, ale měli bychom mluvit také o budoucnosti,“ zmínil Vystrčil.

Oba politici hovořili o „blbé náladě“. „Opět je tady lidem vštěpováno, že se mají dobře, ale oni to tak necítí,“ podotkla Schillerová. „Pokud vláda slíbila, že nezvednou daně, že neprodlouží věk odchodu do důchodu... Ale podívejte se, co se stalo, zvedly se daně, vodné, stočné, teplo, MHD, služby, kadeřnické služby. Lidem se život prodražuje,“ dodala.

„Dostala se mi do ruky kniha Havel a listovala jsem si jí, ne že bych ji přečetla, a znovu jsem si přečetla jeho projev z roku 1997 o blbé náladě. No a já prostě cítím tu paralelu. Až mě z toho mrazí, jakou tu cítím obrovskou paralelu,“ řekla Schillerová.

„Tato vláda ale neříká, že všechno jde správně. Tato vláda říká: My jsme byli energeticky, strategicky závislí například na Rusku. Došlo k ruské agresi na Ukrajině, skončil laciný plyn z Ruska. Musíme to řešit. Dnes jsme energeticky soběstační bez Ruska. To není tak, že by šlo všechno správným směrem, ale že jsme vyřešili problém,“ dal příklad Vystrčil, ale Schillerová s takovým pohledem na energetickou soběstačnost nesouhlasila.

Volební model: vítězí ANO

Pak CNN Prima News přinesla volební model STEM, podle nějž by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO s 33,7 % hlasů. Koalice Spolu ztrácí přes 20 %. Prošli by ještě Piráti, komunisté, STAN a SPD.

„Samozřejmě bych si přál, abychom měli více, ale takhle to vychází. Je třeba se tomu postavit, aby ta důvěra v koalici Spolu a v potenciální koaliční partnery stoupla. Ta motivace je pro mě třeba osobně naprosto zásadní, když si sečtu ANO, SPD a komunisty, je to skoro 50 %. Je evidentní, že něco neděláme dobře,“ podotkl Vystrčil. „Nejsme schopni vysvětlit lidem, že politika je i o nějaké budoucnosti, nedaří se nám to,“ řekl Vystrčil. Důvod, proč se to však vládním stranám nedaří, neví.

„Vaše strana, vaše koalice, zejména tedy ODS, vyhrála na základě lží. Slíbila, že vyřešíte veřejné finance, ale zadlužujete nás třikrát rychlejším tempem. Slíbili jste, že nezvýšíte daně. Slíbili jste, že nezpomalíte valorizaci důchodů. Slíbil váš premiér, že neprodloužíte věk odchodu do důchodu,“ rozhorlila se Schillerová.

Když pak Vystrčil bránil, co se za vlády Petra Fialy (ODS) podařilo, dali se oba politici do hádky. „Nerozumíte tomu,“ řekla Schillerová; to samé však jí říkal Vystrčil. „U nás to není jako v hnutí ANO, dělám si přípravu sám, nikdo mi nedává žádné floskule,“ pokračoval Vystrčil.

Reforma penzí

Závěrečným tématem byla důchodová reforma, jež v současné době míří do Senátu, kde by se měla projednávat 11. prosince. Zda bude projednávání hladké, nebo to může někde drhnout, je otázkou. „Počkejme na ta jednání,“ řekl Vystrčil, jenž se domnívá, že první krok v této otázce je potřeba udělat. „Věřím, že reformu penzí podpoří většina senátorek a senátorů z koalice,“ dodal Vystrčil.

