„Dost pokusům na dětech." Sobota v Plzni. Nejdřive petice a pak se to rozjelo

V sobotu se u jedné z kašen objevil petiční stánek a minipódium, ozdobené barevnými, ručně psanými cedulemi s nápisem „Děti do škol bez podmínek" a „Stop všem vakcinám a testům". Organizátoři Eva a Miloš Krutští, označení reflexními vestami, vybízeli k podpisu petic, které jsou k dispozici celkem tři. Jedna se týká nutné dobrovolnosti očkování a lékařských zákroků. Další pak návratu dětí do škol bez podmínek, třetí potravinové bezpečnosti.

Děti mohly vybarvit omalovánky státního znaku a české vlajky. Před půl třetí kolem projely takzvané jízdy svobody, organizované po celé republice pod společným sloganem "SJS - Společně jsme silnější". (O jedné z prvních, konané v Mostě, jsme psali zde.)

Zhruba po půl třetí umístili pořadatelé do pozadí stánku také banner s obrázkem lva a názvem Občanské hnutí. Na stránkách tohoto hnutí bylo možné dohledat, že jde o událost „Dost pokusům na dětech".

Na akci dohlížela pěší i motorizovaná policie.

Poté byla petiční aktivita doplněna o proslovy několika řečníků na přilehlém minipódiu. Na plzeňském náměstí se rozohnil mimo jiné učitel Vladimír Kadlec, který mluvil k veřejnosti již letos na Letné. Stejně jako tam, i v Plzni kritizoval experimentování na dětech, varoval před jejich budoucí možnou vakcinací a diskriminací neočkovaných: „Oni si vyzkoušeli, že lidi poslouchaj. Že jsou ovce. Teď to jede." Kritizoval, že se lidé musejí prokazovat negativním testem, když jdou třeba na masáž. Radil, že mají lidé poukazovat například na zákon o zdravotních službách 372 z roku 2011, podle kterého prý na to nikdo nemá právo. „Co je to za vládu, když sama porušuje zákony, a má být vzorem?" konstatoval a zkritizoval očkovací trend: „Vy v podstatě souhlasíte, že jste součástí experimentu. Oni to nepíchali ani do zvířat, rovnou to píchli do lidí. My přece nevíme, co to udělá za pár let, už teď je řada případů i úmrtí. Domov důchodců ve Vrchlabí, na jižním městě v Praze…, ale nikoho to nezajímá. Nezajímá to ani ty příbuzné?"

Dodejme, že ač to mnohým kolemjdoucím a posluchačům nebylo zjevné, OH je nově vzniklé politické uskupení. Stojí za ním i několik lidí označovaných někdy za konspirátory, radikální levici či nacionalisticky smýšlející. Dle registru ministerstva vnitra byli jako politické hnutí zaregistrováni dne 28. prosince 2020 a od února je předsedou Pavel Krejčí (po Jiřím Černohorském).

Největší prostor si v Plzni slovně zabral Jiří Bezák, který se označuje za Čechoslováka a vystupuje jako rusofil. Například server manipulatori.cz jej označil v minulosti za šiřitele hoaxu. Spojen byl také s někdejší Holešovskou výzvou Slávka Popelky.

Kromě kontroverzních a těžko ověřitelných tvrzení například o plánu depopulace a zotročení obyvatelstva veřejnosti sděloval, jak celou pandemii osobně vnímá: „Vy, občané, vy jste předmětem zájmu nadnárodních korporací, protože vaše peněženky a vaše účty budou muset zhubnout proto, aby mohli bohatým lidem na tomto světě narůst devizová konta v dolarech, eurech a podobně. Samozřejmě na to se nabalují i lidé v ČR, kteří na tom chtějí vydělat - různí distributoři a testeři antigenních a PCR testů a různých tyčinek, které strkají dětem do nosu."

Zkririzoval média, hlavně Českou televizi, že sděluje počet mrtvých na covid, ale ignoruje úmrtí na rakovinu nebo infarkt. „Co dneska předvádějí politici v parlamentu a ve vládě, je komplot proti občanům, proti obyčejným lidem, protože oni chtějí za každou cenu donutit náš národ, aby byl poslušný. A národ je poslušný tehdy, když mu nasadíme na ústa náhubky, protože jak se říká ´držet hubu a krok´, to našim politikům a mecenášům vyhovuje," burcoval na téměř prázdném náměstí.

„Pořád máme dost ve žlabu...?"

Mluvil i o dosti choulostivých tématech, když například ohledně imunity jako příklad zmiňoval romské děti válející se například ve špíně, což jim prý zvyšuje odolnost organismu, nebo varoval, že prostřednictvím prováděných testů poskytujeme svou DNA, která může být hypoteticky dle něj v budoucnu zneužita pro obvinění nějakého muže ze znásilnění ženy. „Zneužití biologického materiálu je nabíledni," tvrdil a nakonec přesvědčoval lidi, aby nevolili žádnou ze současných parlamentních stran, protože tohle vše dovolily. „I to, jestli budou strkat vašemu dítěti do nosu špachtli, je politika," dodal k rozhodování o našem budoucím volebním hlasu.

Ještě z hlášek kantora Vladimíra Kadlece: „Pořád máme dost ve žlabu, pořád si můžeme koupit pivo...Zatím nám to stačí a vůbec si neuvědomujeme, jak tato mašinérie jede. Oni jsou jak hadi. Trochu vám povolí smyčku, pak zas dvakrát utáhnou kolem krku. Kdybychom se sjednotili a řekli tomu Ne, tak podle mě covid zmizí ze dne na den," myslí si. Postěžoval si, že když se hraje hokej, tak ´jdeme řvát, skáčeme: Kdo neskáče, není Čech´. „To ale není nic důležitého v porovnání s tím, co se děje. Buďme trošku odvážnější a nenechme si kakat na hlavu," apeloval na Plzeňany.

Za dosti drsný by se dal označit slovní příspěvek Jiřího Kohouta ze Strakonic. „Proč jsme se tu sešli? Protože banda nenažraných prasat se naprosto vymkla kontrole," odvážil se zahalekat na náměstí krajského města. Pomineme-li největší vulgarity, vytáčí ho dle jeho slov zejména to, že politici překročili všechny meze, když se začali opírat do našich dětí. „Oni jim život nedali. Milá vládo, tohle byla vaše osudová chyba, která vám srazí vaz. Dovolím si tvrdit, že většinu národa jste si postavili proti sobě. (...) Vaše nařízení poslouchat nebudu. Vaše nařízení poškozuje zdraví, nám a hlavně našich dětí. Hanba vám (...). Neopovažujte se otírat o naše děti. Jsou to nejcennější, co máme," varoval představitele státu na dálku.

Objevil se i písničkář, který zapěl politicky zbarvené písně, například "Covide, covide, kdo po tobě ide" (na melodii "Beskyde, beskyde...").

